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    2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के माइलेज आंकड़ों की जानकारी आई सामने, नई ब्रेजा देती है कितनी माइलेज?

    हमें लगता है कि नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट नए टर्बो इंजन के साथ ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है

    स्तुति
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    Published On जुलाई 28, 2026 11:55 ist
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    published onJul 28, 2026 11:55 IST
    last updated onJul 28, 2026 11:55 IST
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    2026 Maruti Suzuki Brezza

    मारुति ने अपनी ब्रेजा फेसलिफ्ट को बेहतर फीचर्स और कम शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च करके कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में हलचल मचा दी है। इसमें 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नया 6-स्पीड गियरबॉक्स शामिल किया गया है। अब इसके माइलेज आंकड़े भी सामने आ गए हैं, जिसके अनुसार इसकी फ्यूल एफिशिएंसी अब पहले के मुकाबले 1 किमी/लीटर से ज्यादा बढ़ गई है। यह अपडेट ब्रेजा को सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में और भी मजबूत दावेदार बनाता है। अब नई मारुति ब्रेजा के दावाकृत माइलेज आंकड़ों पर डालते हैं एक नजर :- 

    फ्यूल एफिशिएंसी 

    नई मारुति ब्रेजा के माइलेज में सुधार का मुख्य कारण नया 6-स्पीड गियरबॉक्स और माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम की बेहतर ट्यूनिंग है। यहां देखें इसके पावरट्रेन अनुसार माइलेज आंकड़ों की जानकारी :- 

    इंजन

    ट्रांसमिशन

    माइलेज

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    ऑटोमैटिक

    20.17 किमी/लीटर

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    मैनुअल

    एलएक्सआई, वीएक्सआई : 21.09 किमी/लीटर, जेडएक्सआई: 20.81 किमी/लीटर

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी

    मैनुअल

    26.90 किमी/किलोग्राम

    माइल्ड-हाइब्रिड के साथ 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    मैनुअल

    एलएक्सआई, वीएक्सआई: 20.47 किमी/लीटर, जेडएक्सआई, जेडएक्सआई प्लस: 19.96 किमी/लीटर

    *यह सभी आंकड़ें एआरएआई टेस्टेड हैं और मारुति सुजुकी द्वारा बताए गए हैं। 

    2026 Maruti Suzuki Brezza

    सबसे ज्यादा माइलेज इसका 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन देता है, जो कि इसके एलएक्सआई और वीएक्सआई वेरिएंट के साथ मिलता है। यह पुराने मॉडल के मुकाबले लगभग 3 किमी/लीटर ज्यादा का माइलेज देता है, जो इसे अपने सेगमेंट के सबसे किफायती पेट्रोल मॉडल में से एक बनाता है। वहीं, इसके टर्बो-पेट्रोल मैनुअल जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट सबसे कम माइलेज देते हैं, लेकिन यह ब्रेजा का सबसे शानदार ऑप्शन है। ब्रेजा का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आने वाला ऑटोमेटिक वेरिएंट 20.17 किमी/लीटर का माइलेज देता है। इसके सीएनजी वर्जन के माइलेज आंकड़ों में भी सुधार हुआ है, 1.5-लीटर इंजन के साथ आने वाला सीएनजी वेरिएंट अब 26.90 किलोमीटर/किलोग्राम का माइलेज देता है, जो पहले से लगभग 1 किलोमीटर/किलोग्राम ज्यादा है। एक और बड़ा प्रैक्टिकल बदलाव यह है कि सीएनजी टैंक को अब बूट के नीचे फिट किया गया है, जिससे यह पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा प्रेक्टिकल ऑप्शन बन गया है। 

    इंजन ऑप्शन 

    2026 मारुति ब्रेजा कार में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ज्यादा पावरफुल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन, 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ अंडरबॉडी सीएनजी ऑप्शन (केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ) और 1.5-लीटर नेचुली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शन शामिल हैं। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन:-

    इंजन  

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड (नया)

    पावर

    103 पीएस

    88 पीएस

    110 पीएस

    टॉर्क 

    139 एनएम

    121.5 एनएम

    170 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी

    2026 Maruti Suzuki Brezza

    यहां देखें नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी। 

    2026 मारुति ब्रेजा से जुड़ी जानकारी

    2026 Maruti Suzuki Brezza

    नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को ऐसे समय में लॉन्च किया गया है जब इस सेगमेंट की गाड़ियों में नए मॉडल ईयर अपडेट, फीचर्स और सुरक्षा के मामले में भी सुधार देखने को मिल रहे हैं। ब्रेजा को नए लुक और स्टाइल के साथ पेश किया गया है, जिससे यह गाड़ी अब पहले से ज्यादा शार्प नजर आती है। इस एसयूवी कार में बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, और इंफोटेनमेंट पर एक्यूआई डिस्प्ले के साथ पीएम 2.5 एयर फिल्टर जैसे फीचर दिए गए हैं। अन्य फीचर्स में सिंगल-पेन सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 6-स्पीकर आर्केमि साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    2026 Maruti Suzuki Brezza

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-होल्ड असिस्ट (एचएचए), आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। ब्रेजा को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। यहां देखें इसका क्रैश टेस्ट स्कोर। 

    Maruti Brezza BNCAP

    कीमत और मुकाबला 

    ब्रेजा न्यू मॉडल की इंट्रोडक्ट्री शुरूआती कीमत 7.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है जो 13.77 लाख रुपये (टॉप वेरिएंट) तक जाती है। 

    2026 Maruti Suzuki Brezza

    इसका मुकाबला हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, किआ सोनेट, रेनो काइगरनिसान मैग्नाइट, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर से है।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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