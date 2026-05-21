महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ vs हुंडई अल्कजार : कौनसी 7-सीटर एसयूवी कार को लेना है बेहतर ऑप्शन?

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��प्रकाशित: मई 21, 2026 06:02 pm । स्तुति

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भारत के कार बाजार में 3-रो एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला पहले कभी इतना कड़ा नहीं रहा। अब खरीदार कॉम्पेक्ट एसयूवी के मुकाबले स्पेस, फीचर और सेफ्टी की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ऐसे में कई गाड़ियों ने इस सेगमेंट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ (जो कि एक्सयूवी700 का फेसलिफ्ट वर्जन है) और हुंडई अल्कजार (फेसलिफ्ट अवतार में उपलब्ध) इस लिस्ट की दो सबसे पॉपुलर कारें है।

यदि आप भी इन दोनों में से कोई एसयूवी कार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यहां अलग-अलग पैरामीटर पर इनके बीच कंपेरिजन देख सकते हैं :-

कीमत

मॉडल महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ हुंडई अल्कजार कीमत (एक्स-शोरूम) 13.66 लाख रुपये से 24.92 लाख रुपये 14.50 लाख रुपये से 21.20 लाख रुपये

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के बेस वेरिएंट की कीमत 13.66 लाख रुपये है, जो कि अल्कजार के एंट्री लेवल वेरिएंट से करीब 85,000 रुपये कम है।

अल्कजार का टॉप वेरिएंट ज्यादा सस्ता है। इन दोनों कारों के टॉप वेरिएंट के बीच अंतर 4 लाख रुपये का है।

यहां देखें इन दोनों कारों में 25 लाख रुपये के आसपास की कीमत में क्या कुछ मिलता है खास :-

साइज

पैरामीटर महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ हुंडई अल्कजार अंतर लंबाई 4695 मिलीमीटर 4560 मिलीमीटर +135 मिलीमीटर चौड़ाई 1890 मिलीमीटर 1800 मिलीमीटर +90 मिलीमीटर ऊंचाई 1755 मिलीमीटर 1710 मिलीमीटर +45 मिलीमीटर व्हीलबेस 2750 मिलीमीटर 2760 मिलीमीटर (-10 मिलीमीटर)

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ज्यादा बड़ी कार है और सड़क पर ज्यादा दमदार दिखती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हुंडई की एसयूवी कार से ज्यादा है।

अल्कजार के व्हीलबेस का साइज ज्यादा है, जिससे इसमें पीछे वाली सीट पर अच्छी लेगरूम स्पेस मिल पाती है।

एक्सयूवी 7एक्सओ की चौड़ाई ज्यादा है जिससे इसमें तीनों रो पर अच्छा शोल्डर रूम मिल पाता है।

कलर ऑप्शन

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ हुंडई अल्कजार एवरेस्ट व्हाइट* रोबस्ट एमरल्ड पर्ल स्टेल्थ ब्लैक रोबस्ट एमरल्ड मैट मिडनाइट ब्लैक* टाइटेनियम ब्लैक मैट गैलेक्सी ग्रे* स्टैरी नाइट डेजर्ट मिस्ट* एटलस व्हाइट* नेबुला ब्लू टाइटेनियम ब्लैक रूबी वेलवेट -

*चुनिंदा वेरिएंट में ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एसयूवी कार सात कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जबकि अल्कजार में छह कलर ऑप्शन मिलते हैं जिसमें मैट फिनिश शेड भी शामिल हैं।

अल्कजार का रॉबस्ट एमरल्ड मैट शेड उन लोगों के लिए अच्छी चॉइस है जो गाड़ी में ज्यादा बोल्ड और यूनीक लुक चाहते हैं।

एक्सयूवी 7एक्सओ का डुअल-टोन स्टेल्थ ब्लैक रूफ ऑप्शन गाड़ी को ज्यादा स्पोर्टी और आकर्षक लुक देता है।

इंजन ऑप्शन

स्पेसिफिकेशन महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ हुंडई अल्कजार इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी पावर 203 पीएस 185 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 380 एनएम 420 एनएम (एमटी)/ 450 एनएम (एटी) 253 एनएम 250 एनएम ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव/ ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी) फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव

डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक



महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और अल्कजार दोनों कार में इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के टॉप वेरिएंट में डीजल-ऑटोमैटिक कॉम्बिनेशन के साथ ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप भी मिलता है।

यदि आप डीजल इंजन चुनते हैं तो महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ कार का यह बड़ा और पावरफुल इंजन ज्यादा बेहतर साबित होता है। अल्कजार के मुकाबले एक्सयूवी 7एक्सओ का डीजल इंजन 200 एनएम का ज्यादा टॉर्क देता है।

अल्कजार का 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल डीसीटी कॉम्बिनेशन उन शहरी खरीदारों के लिए अच्छा है जो पावर की जगह माइलेज को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी का पेट्रोल इंजन काफी पॉवरफुल है, लेकिन आपको माइलेज के साथ थोड़ा समझौता करना पड़ेगा।

फीचर

फीचर महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ हुंडई अल्कजार ऑटो एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी फॉगलैंप्स ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ व्हील्स 19-इंच अलॉय व्हील्स 18-इंच अलॉय व्हील्स रूफ रेल्स ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सेटअप 12.3-इंच टचस्क्रीन 10.25-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12.3-इंच डिस्प्ले 10.25-इंच डिस्प्ले को-ड्राइवर के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन ✅ ❌ वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 16-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल डुअल-जोन डुअल-जोन कीलेस एंट्री ✅ ✅ वेंटिलेटेड सीटें ✅(आगे और पीछे) ✅(केवल आगे) पावर्ड सीटें हां, ड्राइवर साइड मेमोरी फंक्शन के साथ हां (ड्राइवर और को-ड्राइवर दोनों) इलेक्ट्रिक बॉस मोड ✅ ✅ सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पैडल शिफ्टर (केवल ऑटोमेटिक) (केवल ऑटोमेटिक) मल्टी-ड्राइव मोड ✅ ✅ कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग्स 7 6 360-डिग्री कैमरा ✅(540-डिग्री कैमरा) ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ फ्रंट और रियर सेंसर ✅ ✅ रियर डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस ✅ ✅

यह दोनों एसयूवी कारें फीचर लोडेड हैं और इनमें वो सभी फीचर मिलते हैं जिनकी उम्मीद आप एक एसयूवी कार से करते हैं।

हालांकि, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में कहीं ज्यादा बेहतर फीचर मिलते हैं।

अल्कजार के मुकाबले महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में अतिरिक्त स्क्रीन, बेहतर साउंड सिस्टम, 540-डिग्री कैमरा और रियर सीटों के लिए वेंटिलेशन फंक्शन दिया गया है।

यदि आप महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट-वाइज फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट देख सकते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना…

यदि आपका बजट 14 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच है और आप कोई 3-रो फैमिली एसयूवी कार खरीदना चाहते हैं तो महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और हुंडई अल्कजार दोनों ही शानदार ऑप्शन है। लेकिन, यह दोनों ही कारें मार्केट में अलग-अलग तरीकों से अपनी जगह बनाती हैं।

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कागज पर महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ज्यादा बेहतर साबित होती है। यह एक बड़ी, पावरफुल और टेक्नोलॉजी लोडेड एसयूवी कार है। अगर आप अपने पैसों का सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं और कुछ ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जिसे चलाना भी काफी रोमांचक हो, तो एक्सयूवी 7एक्सओ का कोई मुबाबला नहीं है।

जबकि, हुंडई अल्कज़ार को खरीदना एक स्मार्ट चॉइस है। भले ही इसमें छोटा इंजन लगा हो और इसकी फीचर लिस्ट उतनी शानदार ना हो, लेकिन हुंडई का आफ्टर सेल्स नेटवर्क और इसमें मिलने वाले ज्यादा किफायती इंजन ऑप्शन इसे चुनने के लिए अच्छा ऑप्शन बनाते हैं। अल्कजार कार को क्रेटा वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिसने पिछले कुछ सालों में अपनी काबिलियत साबित की है। यह गाड़ी उन लोगों के लिए अच्छी चॉइस है जो कम कीमत पर एक अच्छी 3-रो फैमिली एसयूवी कार लेना चाहते हैं।

चूंकि यह दोनों 7-सीटर एसयूवी कारें हैं, इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप इन्हें अपनी फैमिली के साथ जाकर देखें और फिर खरीदने का फैसला लें। इनके अलावा आप यह सभी ऑप्शन भी देख सकते हैं :-

टाटा सफारी : सेगमेंट की सबसे फीचर लोडेड 3-रो एसयूवी कार में से एक। यह गाड़ी अल्कजार से बड़ी है और हाल ही में इसे नए इंटीरियर और इंजन ऑप्शन के साथ अपडेट किया गया है।

एमजी हेक्टर प्लस : इसमें कम कीमत पर लंबी फीचर लिस्ट के साथ बड़ी टचस्क्रीन और शानदार इंटीरियर मिलता है। हालांकि, अब यह थोड़ी पुरानी हो चुकी है और आपको इस पर तभी विचार करना चाहिए जब आपको इस पर कोई बड़ी छूट मिल रही हो।

किआ कैरेंस : एमपीवी सेगमेंट की पॉपुलर कार जिसमें 7-सीटर कॉन्फिगरेशन के साथ आरामदायक राइड, प्रीमियम फीचर और पावरफुल इंजन ऑप्शन मिलते हैं।

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस : यह गाड़ी काफी महंगी है, लेकिन यह स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन और टोयोटा की बेजोड़ विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा के साथ उपलब्ध है। इसे देखकर आपका मन करेगा कि आप इस पर ज्यादा पैसे खर्च करें।