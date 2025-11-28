महिंद्रा एक्सईवी 9एस: इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में दिए गए हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

प्रकाशित: नवंबर 28, 2025 11:11 am । स्तुति

क्या आप कंफ्यूज हैं कि महिंद्रा एक्सईवी 9एस को कौनसे कलर ऑप्शन में खरीदा जाए? देखिए असल में हर शेड कैसा दिखता है…

महिंद्रा ने एक्सईवी 9एस को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की कीमत 19.95 लाख रुपये से 29.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। अपने ऊंचे स्टेंस, चौड़े साइज और शार्प बॉडी लाइंस के साथ एक्सईवी 9एस काफी आकर्षक नजर आती है। इस गाड़ी के साथ मिल रहे सभी कलर ऑप्शन की अपनी-अपनी खूबियां हैं जिससे यह काफी एलिगेंट और बोल्ड नजर आती है।

यहां हमनें महिंद्रा एक्सईवी 9एस की फोटो गैलरी साझा की है। एक्सईवी 9एस अलग-अलग कलर में कैसी दिखती है, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

एवरेस्ट व्हाइट : क्लीन, ब्राइट और प्रीमियम

एवरेस्ट व्हाइट कलर शेड में यह गाड़ी एकदम साफ सुथरी और आकर्षक नजर आती है। यह लाइट कलर शेड इस एसयूवी कार के उभरे हुए बॉडी वर्क, साफ शोल्डर लाइन और एंगुलर लाइटिंग एलिमेंट्स को अलग दिखाता है। यह कार को एक पॉलिश्ड और प्रीमियम लुक देता है, साथ ही इसे सड़क पर काफी बड़ा और ज्यादा आकर्षक दिखाता है।

डेजर्ट मिस्ट: सॉफ्ट और सोफिस्टिकेटेड

यूनीक डेजर्ट मिस्ट कलर काफी क्लासी और मैच्योर लगता है। यह बेज और सिल्वर टोन के बीच का कलर है, जो एक्सईवी 9एस को एक सिंपल एलिगेंस देता है और यह सुनिश्चित करता है कि इसकी मौजूदगी सड़क पर महसूस हो।

स्टेल्थ ब्लैक : बोल्ड लुक

एक्सईवी 9एस स्टेल्थ ब्लैक कलर शेड में काफी दमदार नजर आती है। यह कलर इस एसयूवी कार के मस्कुलर स्टेंस और चौड़े साइज को उभारता है, जिससे यह गाड़ी खासकर अंधेरे या कम रोशनी वाली कंडीशन में काफी बोल्ड लगती है।

मिडनाइट ब्लैक : डार्क और ज्यादा रिफाइंड

महिंद्रा एक्सईवी 9एस के साथ महिंद्रा का सिग्नेचर मिडनाइट ब्लैक कलर शेड भी मिलता है जो स्टेल्थ ब्लैक शेड के मुकाबले थोड़ा सॉफ्ट टोन वाला कलर है। यह कलर ऑप्शन गाड़ी को सोफिस्टिक लुक देता है, जिससे एसयूवी को स्पोर्टी लुक की बजाए ज्यादा प्रीमियम, एग्जीक्यूटिव कैरेक्टर मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि आप देखेंगे कि लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से यह शेड डार्क ब्लू और ब्लैक शेड के बीच बदलता रहता है।

रूबी वेलवेट : रिच और एक्सप्रेसिव

रूबी वेलवेट वह शेड है जिससे एक्सईवी 9एस में कुछ पर्सनैलिटी उभर कर आती है। यह डीप रेड कलर शेड दिखने में काफी आकर्षक लगता है। यह एसयूवी कार को खासकर नेचुरल धूप में काफी स्टाइलिश अपील देता है।

नेबुला ब्लू : मॉडर्न और यूनीक

नेबुला ब्लू शेड एक्सईवी 9एस को एक अलग और यूनीक लुक देता है। यह इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को आम रंगों के बीच खास बनाता है जो आमतौर पर हमारी सड़कों पर छाए रहते हैं।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस: फीचर और सेफ्टी

महिंद्रा एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में कई शानदार कंफर्ट फीचर और एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है। इस गाड़ी के केबिन में ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीट, पैनोरमिक सनरूफ, और वायरलेस चार्जिंग के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है।

सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, और लेवल 2 एडीएएस दिया गया है जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग फीचर शामिल हैं।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस : बैटरी पैक, मोटर व रेंज

महिंद्रा एक्सईवी 9एस गाड़ी में तीन बैटरी पैक ऑप्शन : 59केडब्लूएच, 70केडब्ल्यूएच और 79केडब्लूएच दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

बैटरी साइज 59 केडब्लूएच 70 केडब्लूएच 79 केडब्लूएच ड्राइवट्रेन आरडब्लूडी आरडब्लूडी आरडब्लूडी सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 521 किमी 600 किमी 679 किमी पावर 231 पीएस 245 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम

महिंद्रा एक्सईवी 9एस : कीमत और मुकाबला

महिंद्रा एक्सईवी 9एस की कीमत चुने गए बैटरी पैक और वेरिएंट अनुसार 19.95 लाख रुपये से 29.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की बुकिंग 14 जनवरी 2026 से शुरू होगी। यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत :-

वेरिएंट कीमत (एक्स -शोरूम) पैक वन अबव (59 केडब्लूएच) 19.95 लाख रुपये पैक वन अबव (79 केडब्लूएच) 21.95 लाख रुपये पैक टू अबव (70 केडब्लूएच) 24.45 लाख रुपये पैक टू अबव (79 केडब्लूएच) 25.45 लाख रुपये पैक थ्री (79 केडब्लूएच) 27.35 लाख रुपये पैक थ्री अबव (79 केडब्लूएच) 29.45 लाख रुपये

भारतीय बाजार में महिंद्रा एक्सईवी 9एस का सीधा मुकाबला किसी से नहीं रहेगा। हालांकि, यह गाड़ी टाटा हैरियर ईवी और बीवाईडी एटो 3 जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के मुकाबले एक अच्छा ऑप्शन साबित होगी। 7-सीटर ईवी होने के नाते मास मार्केट सेगमेंट में इसका मुकाबला बीवाईडी ईमैक्स 7 और किआ कैरेंस क्लाविस ईवी से भी रहेगा।