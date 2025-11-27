महिंद्रा एक्सईवी 9एस भारत में लॉन्च : नई इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की बुकिंग और टेस्ट ड्राइव कब होगी शुरू? डिलीवरी कब से मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

प्रकाशित: नवंबर 27, 2025 03:07 pm । स्तुति

महिंद्रा एक्सयूवी700 इलेक्ट्रिक वर्जन में एडवांस टेक्नोलॉजी और कई प्रीमियम फीचर दिए गए हैं

महिंद्रा एक्सईवी 9एस भारत में लॉन्च हो गई है। इस गाड़ी की शुरूआती कीमत 19.95 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) रखी गई है। कंपनी ने घोषणा की है कि इस गाड़ी की बुकिंग 14 जनवरी 2026 से शुरू होगी, जबकि यह गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए 5 जनवरी 2025 से उपलब्ध रहेगी। यदि आप भी अपने गैरेज में इस 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को शामिल करना चाहते हैं तो यहां इसकी बुकिंग प्रक्रिया देख सकते हैं :-

महिंद्रा एक्सईवी 9एस को कैसे बुक करें?

आप महिंद्रा एक्सईवी 9एस कार को ऑनलाइन या फिर महिंद्रा की डीलरशिप पर जाकर बुक करवा सकते हैं।

ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए बुकिंग

एक्सईवी 9एस को महिंद्रा की वेबसाइट से बुक करने के लिए आपको बुकिंग पेज पर जाना होगा और अपनी पसंद अनुसार यह ऑप्शन चुनने होंगे :-

बैटरी पैक ऑप्शन

वेरिएंट

कलर

यह डिटेल्स चुनने के बाद आपको अपनी सबसे नजदीकी डीलरशिप को चुनना होगा और फिर बुकिंग अमाउंट देना होगा। पैसों का भुगतान करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन नंबर और ओटीपी का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा और फिर बुकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

नोट : यह सभी डिटेल्स 14 जनवरी 2025 को ऑर्डर बुक खुलने से पहले 14 दिसंबर को लॉक की जा सकती हैं।

डीलरशिप के जरिए बुकिंग

आप महिंद्रा एक्सईवी 9ई को डीलरशिप पर जाकर भी बुक करवा सकते हैं। डीलरशिप पर आपको यह स्टेप्स फॉलो करने होंगे :-

डीलरशिप पर जाकर अपना पसंदीदा वेरिएंट, कलर और बैटरी पैक ऑप्शन बताएं।

कैंसलेशन की शर्तें और डिलीवरी का संभावित समय जरूर पूछें।

संभावित डिलीवरी टाइमलाइन

महिंद्रा ने कहा है कि एक्सईवी 9ई की डिलीवरी 23 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी, ऐसे में अगर आप अपनी गाड़ी की बुकिंग जल्दी करवाते हैं तो आपको इसकी डिलीवरी भी जल्दी मिल सकेगी। चूंकि यह एक पॉपुलर मॉडल है जिसकी डिमांड भी काफी बढ़ जाएगी, ऐसे में इससे ज्यादा वेटिंग पीरियड की उम्मीद की जा सकती है।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस से जुड़ी जानकारी

चूंकि यह एक्सयूवी700 का इलेक्ट्रिक वर्जन है, ऐसे में एक्सईवी 9एस की डिजाइन भी इसके जैसी है, लेकिन इसमें कई ईवी स्पेसिफिक एलिमेंट दिए गए हैं। आगे की तरफ इसमें स्लीक कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, क्लोज़्ड-ऑफ ग्रिल, इल्युमिनेटेड महिंद्रा लोगो दिया गया है, जो हमें एक्सईवी 9ई की याद दिलाता है।

इसकी साइड प्रोफाइल एक्सयूवी700 जैसी है। इसमें फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स और एक्सयूवी700 जैसी विंडो लाइन दी गई है, लेकिन इसमें एरोडायनामिक डिजाइन वाले 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इस गाड़ी के पीछे की डिजाइन को भी अपडेट किया गया है और अब इसमें नया कनेक्टेड टेललैंप सेटअप मिलता है।

केबिन के अंदर इसमें एक्सईवी 9ई जैसा डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है जिस पर ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और कई सारे ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट मिलते हैं। इस गाड़ी के केबिन में डुअल-टोन कलर थीम के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। महिंद्रा एक्सईवी 9एस कार केवल 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है।

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप (12.3-इंच टचस्क्रीन, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 12.3-इंच फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले), डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, मेमोरी फंक्शन के साथ एक्स-वे पावर्ड ड्राइवर सीट और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें सात एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं।

इसमें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी दिया गया है जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, हाईवे असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर शामिल हैं।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस : बैटरी पैक, मोटर व रेंज

महिंद्रा एक्सईवी 9एस गाड़ी में तीन बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन महिंद्रा एक्सईवी 9एस बैटरी पैक 59 केडब्लूएच 70 केडब्लूएच 79 केडब्लूएच पावर 231 पीएस 245 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 521 किलोमीटर 600 किलोमीटर 679 किलोमीटर संभावित रियल-वर्ल्ड रेंज 400 किलोमीटर 450 किलोमीटर 500-550 किलोमीटर

महिंद्रा एक्सईवी 9एस : कीमत और मुकाबला

महिंद्रा एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की कीमत 19.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। महिंद्रा एक्सईवी 9एस के मुकाबले में सीधे तौर पर कोई गाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन यह टाटा हैरियर ईवी के मुकाबले एक अच्छा 7-सीटर ऑप्शन है। इसका मुकाबला किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और बीवाईडी ईमैक्स7 से भी रहेगा, जो कि मास मार्केट सेगमेंट में इकलौती 7-सीटर इलेक्ट्रिक कारें हैं।