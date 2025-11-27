महिंद्रा एक्सईवी 9एस के एक्सटीरियर और इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है खास, इन 19 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

प्रकाशित: नवंबर 27, 2025 07:10 pm । स्तुति

महिंद्रा एक्सयूवी700 का इलेक्ट्रिक वर्जन होने के बावजूद एक्सईवी 9एस के एक्सटीरियर और इंटीरियर में यूनीक स्टाइलिंग दी गई है

महिंद्रा ने एक्सईवी 9एस को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह गाड़ी एक्सयूवी700 का इलेक्ट्रिक वर्जन है। इंग्लो प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई एक्सईवी 9एस का साइज एक्सयूवी700 जैसा है, लेकिन इसमें कई ईवी-सेंट्रिक एलिमेंट्स दिए गए हैं और इसका केबिन भी काफी फीचर लोडेड हैं। महिंद्रा एक्सईवी 9एस में क्या कुछ मिलता है खास, इन 19 तस्वीरों के जरिए डालेंगे एक नजर :-

आगे की डिजाइन

एक्सईवी 9एस में आगे की तरफ इन्वर्टेड एल-शेप्ड कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और स्प्लिट-हेडलैंप लेआउट दिया गया है।

इसमें इल्युमिनेटेड महिंद्रा लोगो दिया गया है जिसे चौड़े एलईडी लाइट बार के नीचे पोजिशन किया गया है।

इसमें महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कारों जैसी स्टाइल लेंग्वेज अपनाई गई है।

इस गाड़ी में फ्रंट बंपर पर क्लीन फिनिश दी गई है और 360-डिग्री कैमरा सेटअप के लिए कैमरे को बंपर के नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है।

साइड

इसकी साइड प्रोफाइल एक्सयूवी700 जैसी है, जिससे इसमें अच्छी केबिन स्पेस और थर्ड-रो प्रेक्टिकेलिटी मिल पाती है।

इसमें फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स, नए 18-इंच एरोडायनामिक फ्रेंडली अलॉय व्हील्स, और ऊंची शोल्डर लाइन दी गई है जो इसकी साइड प्रोफाइल को क्लीन लुक देती है।

इस गाड़ी में चार्जिंग पोर्ट को पीछे वाले फेंडर पर पोजिशन किया गया है, जबकि फ्लैट-फ्लोर ईवी प्लेटफॉर्म की वजह से इसमें अच्छी केबिन स्पेस मिल सकेगी।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस कार छह कलर ऑप्शन : एवरेस्ट व्हाइट, डेजर्ट मिस्ट, मिडनाइट ब्लैक, नेबुला ब्लू, रूबी वेलवेट और स्टेल्थ ब्लैक में उपलब्ध है।

पीछे की डिजाइन

महिंद्रा एक्सईवी 9एस के पीछे की साइड की स्टाइलिंग एक्सयूवी700 आईसीई मॉडल जैसी है।

पीछे की तरफ इसमें टेलगेट पर इल्युमिनेटेड महिंद्रा लोगो के साथ अपडेटेड रियर बंपर दिया गया है जिस पर नई स्किड प्लेट मिलती है।

इस गाड़ी के टेललैंप्स कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक्सयूवी700 के मुकाबले इसकी डिजाइन नई है।

कुल मिलाकर, इसका स्टेंस अपराइट है जो फैमिली ओरिएंटेड ग्राहकों को काफी पसंद आएगा जो एक्सयूवी700 के मुकाबले एक इलेक्ट्रिक ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं।

इंटीरियर

महिंद्रा एक्सईवी 9एस के केबिन में एक्सईवी 9ई की तरह डुअल-टोन ब्लैक और व्हाइट कलर थीम दी गई है। इसके केबिन का सबसे बड़ा हाइलाइट फीचर ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप है जिसमें डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, सेंट्रल इंफोटेनमेंट यूनिट और अतिरिक्त पैसेंजर साइड इंफॉर्मेशन स्क्रीन शामिल है।

इसके डैशबोर्ड की डिजाइन एकदम मिनिमल है और इस पर पियानो ब्लैक पेनल्स और सॉफ्ट-टच एलिमेंट दिए गए हैं।

इसमें 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, एम्बिएंट लाइटिंग, और नए डिजाइन के एसी वेंट्स दिए गए हैं जो इसे काफी मॉडर्न फील देते हैं।

इसका फ्लैट-फ्लोर इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर है, जिससे इसके केबिन में अच्छी स्पेस मिल सकेगी।

फीचर

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में 6-वे पावर्ड फ्रंट सीटें, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग सेकंड रो सीटों के साथ फ्रंट और सेकंड रो दोनों सीटों पर वेंटिलेशन जैसे कंफर्ट फीचर दिए गए हैं।

ट्रिपल स्क्रीन सेटअप में 12.3-इंच टचस्क्रीन, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 12.3-इंच फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है।

फ्रंट और रियर वायरलेस फोन चार्जर

डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

ऑटो पार्क

डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर वाला हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम

एआर हेड्स-अप डिस्प्ले, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिक बॉस मोड और पैनोरमिक सनरूफ

यदि आप जानना चाहते हैं महिंद्रा एक्सईवी 9एस में एक्सईवी 9ई वाले कौनसे फीचर दिए गए हैं तो यहां देख सकते हैं।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस सेफ्टी

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में सात एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस में लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिम (एडीएएस) दिया गया है जिसके तहत ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, और लेन-कीप असिस्ट जैसे फीचर शामिल हैं।

इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में एडिशनल रडार के साथ लेवल 2 एडीएएस दिया गया है जिसके तहत हाइवे असिस्ट, फ्रंट और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और एवेसिव स्टीयरिंग असिस्ट जैसे फीचर मिलते हैं।

बैटरी पैक, मोटर व रेंज

महिंद्रा एक्सईवी 9एस गाड़ी में तीन बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन 59 केडब्लूएच 70 केडब्लूएच 79 केडब्लूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 1 1 पावर 231 पीएस 245 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी फेज I+II) 521 किमी 600 किमी 679 किमी ड्राइवट्रेन आरडब्लूडी* आरडब्लूडी* आरडब्लूडी*

आरडब्लूडी* - रियर-व्हील-ड्राइव

कीमत और मुकाबला

महिंद्रा एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की कीमत 19.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और 29.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इस 3-रो इलेक्ट्रिक कार का मुकाबला महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीवाईडी एटो 3 से है, जबकि इसका कंपेरिजन टाटा सफारी ईवी से भी रहेगा। यह गाड़ी किआ कैरेंस क्लोविस ईवी को भी कड़ी टक्कर देगी।