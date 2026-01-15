महिंद्रा एक्सईवी 9एस और महिंद्रा बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन की बुकिंग शुरू: जानिए कैसे बुक करें और डिलीवरी कब तक मिलेगी

संशोधित: जनवरी 15, 2026 11:54 am | सोनू

एक्सईवी 9एस की डिलीवरी 23 जनवरी से शुरू होगी जबकि बीई 6 फॉर्मूला एडिशन की डिलीवरी 14 फरवरी से मिलेगी

महिंद्रा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार: महिंद्रा एक्सईवी 9एस 7 सीटर और महिंद्रा बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन की बुकिंग शुरू कर दी है। अगर आपके मन में बुकिंग प्रोसेस, दोनों एसयूवी की खासियत और डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़े कुछ सवाल हैं तो इनके जवाब हमने आगे दिए हैं:

वेरिएट, कलर ऑप्शन और प्राइस

महिंद्रा एक्सईवी 9एस चार वेरिएंट्स: पैक वन अबव, पैक टू अबव, पैक थ्री और पैक थ्री अबव में उपलब्ध है।

महिंद्रा बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन दो वेरिएंट्स: एफई2 और एफई3 में उपलब्ध है। दूसरे लिमिटेड स्पेशल एडिशन की तरह यह किसी खास संख्या तक सीमित नहीं है।

एक्सईवी 9एस इन 6 कलर: स्टील्थ ब्लैक, एवरेस्ट व्हाइट, नेबुला ब्लू, रूबी वेलवेट, डेजर्ट मिस्ट, और मिडनाइट ब्लैक में उपलब्ध है।

बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन को चार कलर ऑप्शन: एवरेस्ट व्हाइट, फायरस्टॉर्म ऑरेंज, टैंगो रेड, और स्टील्थ ब्लैक में खरीदा जा सकता है।

आपकी जानकारी के लिए यहां दोनों कार की प्राइस रेंज दी गई है:

मॉडल कीमत महिंद्रा एक्सईवी 9एस 19.95 लाख रुपये से 29.45 लाख रुपये महिंद्रा बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन 23.69 लाख रुपये से 24.49 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।

कैसे बुक करें?

ऑनलाइन

महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवी की वेबसाइट पर विजिट करें और ‘बुक नाउ’ ऑप्शन पर क्लिक करें।

अपना पसंदीदा बैटरी पैक, वेरिएंट और रंग चुनें।

लिस्ट में से नजदीकी डीलरशिप चुनें।

अपने फोन नंबर से लॉग इन करें और ओटीपी से वेरिफाई करें।

बुकिंग प्रोसेस पूरा करने के लिए बुकिंग राशि का भुगतान करें।

डीलरशिप के जरिए

अपने नजदीकी ऑथराइज्ड महिंद्रा डीलरशिप पर जाएं।

सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात करें और वेरिएंट व बैटरी ऑप्शन के बारे में पूछें।

आप कार से खुश हैं या नहीं, इसका पता करने के लिए लंबी टेस्ट ड्राइव लें।

अपना पसंदीदा रंग और वेरिएंट चुनें।

बुकिंग कंफर्म करने के लिए डीलरशिप पर बुकिंग राशि का भुगतान करें।

क्या आपको बुक करनी चाहिए?

अगर आप सोच रहे हैं कि इनमें से कोई इलेक्ट्रिक एसयूवी कार बुक करें या नहीं, तो यहां हमने कुछ कारण बताएं हैं जिससे आपको सही फैसला लेने में मदद मिलेगी:

एक्सईवी 9एस बीई 6 फॉर्मूला एडिशन बुक करने की वजह अगर आपको एक बड़ी फैमिली के लिए इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहिए, तो एक्सईवी 9एस ही एकमात्र ऑप्शन है जिसमें अभी तीन रो और इस्तेमाल करने लायक जगह मिलती है।

इसमें बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स हैं, जो इसे जरूरी चीजों में कोई कमी किए बिना फ्यूचर-रेडी बनाते हैं।

कई बैटरी ऑप्शन से ग्राहकों को रेंज और कीमत की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। यह उन के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी ईवी सबसे अलग दिखे।

आपको स्टैंडर्ड बीई 6 वाली मजबूत बैटरी और रेंज परफॉर्मेंस मिलती है, इसलिए यूजेबिलिटी से कोई समझौता नहीं है। बुक नहीं करने की वजह इसके साइज का मतलब है कि यह शहर के लिए ज्यादा फ्रेंडली ईवी नहीं है, खासकर तंग पार्किंग वाली जगहों पर।

राइड क्वालिटी आपको निराश कर सकती है क्योंकि सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप की वजह से कार उछलती है। फॉर्मूला ई एडिशन की कीमत ज्यादा है, और उस ज्यादा कीमत का ज्यादातर हिस्सा परफॉर्मेंस अपग्रेड के बजाय डिजाइन और ब्रांडिंग में जाता है। अगर एक्सक्लूसिविटी आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो रेगुलर बीई 6 कम पैसे में लगभग वैसा ही अनुभव देता है।

स्पोर्टी लुक सबको पसंद नहीं आएगा।

जरूरी बात: बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन के पहले 999 ग्राहकों को अर्ली-बर्ड फायदे मिलेंगे, जिसमें महिंद्रा की फॉर्मूला ई कार और उसके रेसिंग हेडक्वाटर में उनका नाम दिखाया जाएगा। उन्हें महिंद्रा रेसिंग कलेक्टर बॉक्स, अल्पाइन फॉर्मूला 1 रिजर्व ड्राइवर खुश मैनी के साथ ट्रैक अनुभव और साइड डोर पर एक खास नंबर चुनने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा, तीन ग्राहकों को 2026 लंदन ई-प्रिक्स में शामिल होने का मौका मिलेगा।

फीचर और सेफ्टी

महिंद्रा एक्सईवी 9एस

एक्सईवी 9एस एक फीचर से भरपूर इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसके हाइलाइट फीचर में तीन स्क्रीन सेटअप: एक 12.3-इंच टचस्क्रीन, एक 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक 12.3-इंच फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है। इसमें ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, मेमोरी फंक्शन के साथ 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, बोस मोड के साथ पावर्ड को-ड्राइवर सीट, और एक वायरलेस फोन चार्जर भी दिया गया है।

सेफ्टी फीचर में सात एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360 डिग्री कैमरा, और लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) शामिल है।

महिंद्रा बीई 6 फॉर्मूला एडिशन

महिंद्रा बीई 6 फॉर्मूला एडिशन में बिलकुल अलग केबिन है, हालांकि इसमें स्टैंडर्ड मॉडल वाले सभी फीचर दिए गए हैं, जिनमें दो 12.3-इंच स्क्रीन, 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और अलग लाइटिंग पेटर्न के साथ एक सनरूफ शामिल है।

सेफ्टी फीचर में छह एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और एडीएएस के तहत ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और ड्राइवर ड्राउजिनेस अलर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं।

बैटरी पैक और रेंज

यहां देखिए दोनों महिंद्रा एसयूवी कार के स्पेसिफिकेशन:

मॉडल महिंद्रा एक्सईवी 9एस महिंद्रा बीई 6 फॉर्मूला एडिशन बैटरी साइज 59 केडब्ल्यूएच 70 केडब्ल्यूएच 79 केडब्ल्यूएच 79 केडब्ल्यूएच ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव पावर 231 पीएस 245 पीएस 286 पीएस 285 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम सर्टिफाइड रेंज 521 किलोमीटर 600 किलोमीटर 679 किलोमीटर 682 किलोमीटर

कंपेरिजन

एक्सईवी 9एस, टाटा हैरियर ईवी का 7 सीटर विकल्प है और इसका मुकाबला किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और बीवाईडी ईमैक्स7 से भी है।

बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन का सीधा मुकाबला किसी से नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल की टक्कर विनफास्ट वीएफ6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी और एमजी जेडएस ईवी से है।