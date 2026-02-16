महिंद्रा ने बनाया नया सेल्स रिकॉर्ड : बीई 6, एक्सईवी 9एस और एक्सईवी 9ई की अब तक 41,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचीं

प्रकाशित: फरवरी 16, 2026 11:18 am । स्तुति

भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में तेजी से विकास हो रहा है और महिंद्रा ने इस सेगमेंट को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। महिंद्रा की 41,000 से ज्यादा बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी कार अब भारतीय सड़कों पर दौड़ रही हैं, और इन कारों ने 32 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा की दूरी भी तय कर ली है। इनमें महिंद्रा के बॉर्न इलेक्ट्रिक मॉडल्स जैसे बीई 6, एक्सईवी 9ई और एक्सईवी 9एस शामिल हैं। यह कामयाबी इस बात का भी इशारा करती है कि मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (ईवी) को ज्यादा पसंद किया जा रहा है।

कई सालों से इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने में रेंज से जुड़ी समस्या, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी लाइफ और रीसेल वैल्यू को बड़ी रुकावटों के तौर पर देखा जाता रहा है। हालांकि, अब देशभर में हजारों इलेक्ट्रिक एसयूवी कारें सक्रिय रूप से चलाई जा रही हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि लोगों की सोच तेजी से बदल रही है और महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारों ने ना केवल सड़कों पर बल्कि कई भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। आइए इस उपलब्धि पर करीब से डालते हैं एक नजर :-

महिंद्रा का नया ईवी रिकॉर्ड

महिंद्रा ने लगभग 10 महीने पहले फरवरी 2025 में अपनी पहली दो बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियां बीई 6 और एक्सईवी 9ई लॉन्च की थीं। फिर 2025 के आखिर में एक्सईवी 9ई के 7-सीटर ईवी विकल्प के तौर पर एक्सईवी 9एस को पेश किया था। एक साल से भी कम समय में इन तीनों ईवी की कुल मिलाकर 41,000 से ज्यादा यूनिट्स भारत में बिक चुकी हैं, और इन तीनों गाड़ियों ने मिलकर 32 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की है। इससे इस बात का साफ पता चलता है कि भारतीय ग्राहक इन कारों को काफी पसंद कर रहे हैं।

इसके अलावा ग्राहकों ने लंबी दूरी तय करके भी इन कारों पर भरोसा दिखाया है, और इसका क्रेडिट इन कारों की शानदार रेंज को दिया जा सकता है।

बीई 6, एक्सईवी 9ई और एक्सईवी 9एस की पोजिशनिंग

महिंद्रा के बॉर्न इलेक्ट्रिक लाइनअप की बात करें तो बीई 6 को एंट्री लेवल कार के तौर पर पोजिशन किया है और इस गाड़ी की कीमत 18.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। एक्सईवी 9एस की शुरूआती कीमत 19.95 लाख रुपये है, जबकि एक्सईवी 9एस की प्राइस 21.9 लाख रुपये से शुरू होती है। बीई 6 कॉम्पेक्ट एसयूवी कार है जिसकी स्पोर्टी पर्सनेलिटी है, जबकि एक्सईवी 9एस (7-सीटर) और एक्सईवी 9ई बड़े परिवारों के लिए बनी हैं।

इन तीनों इलेक्ट्रिक कार को इंग्लो प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इनमें 59 केडब्लूएच और 79 केडब्लूएच बैटरी पैक (एक्सईवी 9एस में 70 केडब्लूएच बैटरी पैक भी उपलब्ध) दिया गया है। इन एसयूवी कारों में यूनिक डिजाइन, प्रीमियम फीचर और ज्यादा रेंज मिलती है, वो भी ऐसी कीमत पर जो आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ती। इन तीनों एसयूवी कार के पावरट्रेन और फीचर के बारे में जानने के लिए यहां देखें :-

फीचर और पावरट्रेन

इन तीनों मॉडल में प्रीमियम केबिन के साथ कई ऐसे शानदार फीचर मिलते हैं जो 30 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली कार में पहले कभी नहीं देखे गए थे। इनमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप (सेंट्रल इंफोटेनमेंट, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और को-ड्राइवर के लिए तीसरी एंटरटेनमेंट स्क्रीन), डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, एआर हेड-अप डिस्प्ले, 16-स्पीकर वाला हारमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल वायरलेस फोन चार्जर, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड और पावर्ड सीटें, इलेक्ट्रिक बॉस मोड शामिल हैं।

इन तीनों कारों में सेफ्टी के साथ भी कोई समझौता नहीं किया गया है। इनमें लेवल-2 एडीएएस, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा और 7 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इन तीनों गाड़ियों में से एक्सईवी 9एस सबसे ज्यादा फीचर लोडेड एसयूवी कार है। यहां देखें महिंद्रा एक्सईवी 9एस से जुड़ी जानकारी।

महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक कारों में यह बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं :-

स्पेसिफिकेशन 59 केडब्लूएच 70 केडब्लूएच 79 केडब्लूएच पावर 231 पीएस 245 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी फेज I+II) 521 किलोमीटर 600 किलोमीटर 679 किलोमीटर ड्राइवट्रेन आरडब्लूडी आरडब्लूडी आरडब्लूडी

बड़े बैटरी पैक्स के साथ 500 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिलती है, अगर आप तीनों ईवी में से कोई भी एक चुनते हैं तो आपको रेंज एंग्जायटी की कमी महसूस हो सकती है।

क्या है कमी? यह प्लेटफॉर्म एडब्लूडी सेटअप की भी सुविधा देता है, जिसके भविष्य में 79 केडब्लूएच बैटरी पैक के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है।

कारदेखो का क्या है कहना

बीई 6, एक्सईवी 9एस और एक्सईवी 9ई के साथ महिंद्रा ने बाजार को अच्छी तरह से समझ लिया है और वह खरीदारों को ठीक वही दे रही है जो वह 30 लाख रुपये से कम प्राइस वाली कार में चाहते हैं। हमें महिंद्रा को समय-समय पर स्पेशल एडिशन जैसे बीई 6 बैटमैन एडिशन और फॉर्मूला ई एडिशन लॉन्च करने का क्रेडिट भी देना होगा। कंपनी ने ऐसी कारें बनाई हैं जो बहुत महंगी कारों को कड़ी टक्कर दे सकती हैं।

यह देखकर अच्छा लगता है कि भारत के लोग फीचर लोडेड इलेक्ट्रिक कारें अपना रहे हैं। इलेक्ट्रिक मार्केट में होते विकास के साथ, उम्मीद है कि हमें महिंद्रा की कई कूल एसयूवी कारों के साथ कुछ स्पेशल एडिशन भी देखने को मिलें।

बीई 6, एक्सईवी 9एस और एक्सईवी 9ई में से आप किसे चुनना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।