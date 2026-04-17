2026 विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 Vs महिंद्रा एक्सईवी 9एस: कौनसी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार को खरीदना है बेहतर विकल्प?

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प्रकाशित: अप्रैल 17, 2026 09:57 am । स्तुति

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विनफास्ट ने अपनी तीसरी इलेक्ट्रिक कार वीएफ एमपीवी 7 भारत में लॉन्च कर दी है। इस इलेक्ट्रिक एमपीवी कार में मॉडर्न डिजाइन, स्पेशियस केबिन और पावरफुल पावरट्रेन दी गई है।

इसका सबसे करीबी मुकाबला महिंद्रा एक्सईवी 9एस से है, जिसे अपनी मॉडर्न स्टाइलिंग, अपमार्केट फीचर और जबरदस्त परफॉरमेंस के लिए जाना जाता है। यह दोनों 7-सीटर इलेक्ट्रिक कारें एक जैसी प्राइस रेंज में आती है।

यहां हमनें विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 और महिंद्रा एक्सईवी 9एस के बीच कंपेरिजन किया है। यदि आप इसे लेकर कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में से कौनसी इलेक्ट्रिक 7-सीटर कार को चुना जाए तो यह कंपेरिजन आपको सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है :-

कीमत

मॉडल विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 महिंद्रा एक्सईवी 9एस कीमत (एक्स-शोरूम) 24.49 लाख रुपये 19.95 लाख रुपये से 29.45 लाख रुपये

वीएफ एमपीवी 7 केवल एक वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 24.50 लाख रुपये है।

एक्सईवी 9एस कार कई सारे वेरिएंट और प्राइस पॉइंट पर उपलब्ध है।

वीएफ एमपीवी 7 की कीमत एक्सईवी 9एस के मिड-वेरिएंट के बराबर है।

ज्यादा महंगी होने के कारण महिंद्रा एक्सईवी 9एस गाड़ी में कई सारे फीचर मिल सकते हैं। चलिए जानते हैं कि अतिरिक्त कीमत पर महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक कार में क्या कुछ खास मिलता है :-

साइज

पैरामीटर विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 महिंद्रा एक्सईवी 9एस अंतर लंबाई 4740 मिलीमीटर 4737 मिलीमीटर +3 मिलीमीटर चौड़ाई 1872 मिलीमीटर 1900 मिलीमीटर (-28 मिलीमीटर) ऊंचाई 1734 मिलीमीटर 1747 मिलीमीटर (-13 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2840 मिलीमीटर 2762 मिलीमीटर +78 मिलीमीटर

जैसा की आप ऊपर दी गई टेबल में देख सकते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रिक कार की लंबाई बराबर है।

वीएफ एमपीवी 7 की चौड़ाई और ऊंचाई एक्सईवी 9एस से ज्यादा है।

वीएफ एमपीवी 7 के व्हीलबेस का साइज भी ज्यादा है, जिससे इसमें केबिन के अंदर अतिरिक्त स्पेस मिलती है।

यह दोनों इलेक्ट्रिक कार स्टाइलिंग के मामले में एक दूसरे से अलग है क्योंकि इनकी बॉडी स्टाइल अलग-अलग है।

यदि आप वीएफ एमपीवी 7 की डिजाइन देखना चाहते हैं तो यह फोटो गैलरी देखें।

बैटरी पैक, मोटर व रेंज

एक्सईवी 9एस में तीन बैटरी पैक दिए गए हैं, जबकि वीएफ एमपीवी 7 में केवल एक बैटरी पैक ऑप्शन मिलता है। यहां देखें दोनों कारों के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन :-

विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 महिंद्रा एक्सईवी 9एस बैटरी 60.13 केडब्लूएच 59 केडब्लूएच 70 केडब्लूएच 79 केडब्लूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 1 1 पावर 204 पीएस 231 पीएस 245 पीएस 286 पीएस टॉर्क 280 एनएम 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम सर्टिफाइड रेंज 517 किलोमीटर 521 किलोमीटर 600 किलोमीटर 679 किलोमीटर

एक्सईवी 9एस में बड़े बैटरी पैक ऑप्शन : 70 केडब्लूएच और 79 केडब्ल्यूएच दिए गए हैं।

महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार की सर्टिफाइड रेंज वीएफ एमपीवी 7 से ज्यादा है।

चाहे आप कोई भी बैटरी पैक चुनें, एक्सईवी 9एस में लगी मोटर ज्यादा पावर आउटपुट देती है।

कुल मिलाकर, पावरट्रेन के मामले में महिंद्रा एक्सईवी 9एस कार में वीएफ एमपीवी 7 के मुकाबले काफी कुछ ज्यादा चीज़ें मिल जाती है। अब इन दोनों गाड़ियों की फीचर लिस्ट पर डालते हैं एक नजर :-

फीचर

फीचर विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 महिंद्रा एक्सईवी 9एस ऑटो एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी फॉगलैंप्स ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ फ्लश टाइप डोर हैंडल्स ❌ ✅ व्हील्स 19-इंच अलॉय व्हील्स 19-इंच अलॉय व्हील्स अपहोल्स्ट्री लेदर फैब्रिक + लेदर टिल्ट और टेलसॉपिक स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ❌ ✅ इंफोटेनमेंट 10.1-इंच टचस्क्रीन (इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ) 12.3-इंच टचस्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ❌ 12.3-इंच डिस्प्ले को-ड्राइवर साइड इंफोटेनमेंट ❌ ✅ वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ✅ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट ❌ ✅ पावर्ड ड्राइवर सीट ❌(6-वे मेनुअली एडजस्टेबल) ✅(मेमोरी फंक्शन के साथ) वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ हेडअप डिस्प्ले ❌ ✅ साउंड सिस्टम 4-स्पीकर साउंड सिस्टम 16-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ❌ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल (एसी) सिंगल-जोन ऑटोमेटिक डुअल-जोन ऑटोमेटिक कीलेस एंट्री ✅ ✅ सनरूफ ❌ पैनोरमिक सनरूफ सेंटर आर्मरेस्ट ✅ (आगे) ✅ (आगे और पीछे) कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ पावर्ड टेलगेट ❌ ✅ एयरबैग्स 4 7 पार्किंग कैमरा रियर-व्यू 360-डिग्री ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ❌ ✅ रियर डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ❌ ✅ (लेवल-2)

जैसा की आप ऊपर दी गई टेबल में देख सकते हैं, एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक कार फीचर्स के मामले में विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 से कहीं ज्यादा बेहतर है।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस गाड़ी में वेंटिलेटेड सीटें, बेहतर साउंड सिस्टम, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, बड़े डिस्प्ले, को-ड्राइवर के लिए एक एंटरटेनमेंट स्क्रीन, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, और ड्राइवर के लिए एक मेमोरी फंक्शन जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के मामले में भी महिंद्रा एक्सईवी 9एस कार विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 से कहीं ज्यादा बेहतर साबित होती है। इसमें एडीएएस, ज्यादा एयरबैग्स और 360-डिग्री कैमरा दिया गया है।

यहां देखें विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 में दिए गए फीचर की जानकारी। यदि आप इसके कलर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना…

अगर आप इन दोनों 7-सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी को वैल्यू और ओवरऑल पैकेज के नजरिए से देखते हैं, तो महिंद्रा एक्सईवी 9एस साफ तौर पर ज्यादा बेहतर विकल्प साबित होती है। इसमें ना केवल कई सारे बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं, जिनकी सर्टिफाइड रेंज ज़्यादा है, बल्कि यह गाड़ी दमदार परफॉरमेंस भी देती है। इसमें विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 के मुकाबले ज्यादा बेहतर फीचर दिए गए हैं और यह सेफ्टी के मामले में भी अच्छी है। एक्सईवी 9एस इस प्राइस पॉइंट पर कहीं ज्यादा प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार लगती है।

वहीं, विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 के व्हीलबेस का साइज ज्यादा है और यह एक प्रेक्टिकल एमपीवी कार है जो उन खरीदारों को पसंद आ सकती है जो जगह और उपयोगिता को ज्यादा अहमियत देते हैं। हालांकि, यह उस पैकेज की बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकती जो महिंद्रा ईवी पेश करती है।