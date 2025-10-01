जीएसटी दर में कटौती के बाद महिंद्रा थार रॉक्स की नई कीमत: देखिए पुरानी और नई प्राइस में कितना है अंतर

532 Views

संशोधित: अक्टूबर 01, 2025 12:18 pm | सोनू

अब महिंद्रा थार रॉक्स की कीमत 12.25 लाख रुपये से 22.06 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है

जीएसटी दर में बदलाव के बाद महिंद्रा थार रॉक्स के सभी वेरिएंट की कीमत कम हुई है।

एसयूवी के पेट्रोल वेरिएंट्स 1.18 लाख रुपये तक सस्ते हुए हैं।

थार रॉक्स के बेस मॉडल एमएक्स1 रियर-व्हील-ड्राइव एमटी पेट्रोल की कीमत 74,000 रुपये कम हुई है।

1500सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाली 4 मीटर से लंबी कार पर जीएसटी दर 48 प्रतिशत से घटकर 40 प्रतिशत हो गई है।

केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती का असर अब हमें दिख रहा है, और इस फैसले के बाद कई कार सस्ती हो गई है। एक लाख रुपये से ज्यादा सस्ती होने वाली लोकप्रिय कार में से एक महिंद्रा थार रॉक्स है। यहां हम देखेंगे महिंद्रा की लाइफस्टाइल ऑफ रोडिंग कार की नई प्राइस लिस्ट:

वेरिएंट अनुसार कीमत में कटौती

पेट्रोल मैनुअल

वेरिएंट पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर) नई कीमत (नई जीएसटी दर) बचत एमएक्स1 आरडब्ल्यूडी^ एमटी 12.99 लाख रुपये 12.25 लाख रुपये (-74,000 रुपये) एमएक्स5 आरडब्ल्यूडी^ एमटी 16.70 लाख रुपये 15.75 लाख रुपये (-95,000 रुपये)

^आरडब्ल्यूडी - रियर-व्हील-ड्राइव

पेट्रोल ऑटोमैटिक

वेरिएंट पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर) नई कीमत (नई जीएसटी दर) बचत एमएक्स3 आरडब्ल्यूडी एटी* 15.29 लाख रुपये 14.42 लाख रुपये (-87,000 रुपये) एमएक्स5 आरडब्ल्यूडी एटी* 18.19 लाख रुपये 17.16 लाख रुपये (-1.03 लाख रुपये) एएक्स7एल आरडब्ल्यूडी एटी* 20.69 लाख रुपये 19.51 लाख रुपये (-1.18 लाख रुपये)

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

डीजल मैनुअल

वेरिएंट पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर) नई कीमत (नई जीएसटी दर) बचत एमएक्स1 आरडब्ल्यूडी एमटी 14.29 लाख रुपये 13.48 लाख रुपये (-81,000 रुपये) एमएक्स3 आरडब्ल्यूडी एमटी 16.29 लाख रुपये 15.36 लाख रुपये (-93,000 रुपये) एएक्स3एल आरडब्ल्यूडी एमटी 17.29 लाख रुपये 16.31 लाख रुपये (-98,000 रुपये) एमएक्स5 आरडब्ल्यूडी एमटी 17.29 लाख रुपये 16.31 लाख रुपये (-98,000 रुपये) एमएक्स5 4डब्ल्यूडी* एमटी 19.39 लाख रुपये 18.29 लाख रुपये (-1.10 लाख रुपये) एएक्स7एल आरडब्ल्यूडी एमटी 19.79 लाख रुपये 18.67 लाख रुपये (-1.12 लाख रुपये) एएक्स7एल 4डब्ल्यूडी* एमटी 21.89 लाख रुपये 20.65 लाख रुपये (-1.24 लाख रुपये)

*4डब्ल्यूडी - 4-व्हील ड्राइव

डीजल ऑटोमैटिक

वेरिएंट पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर) नई कीमत (नई जीएसटी दर) बचत एमएक्स3 आरडब्ल्यूडी एटी 17.79 लाख रुपये 16.78 लाख रुपये (-1.01 लाख रुपये) एमएक्स5 आरडब्ल्यूडी एटी 18.79 लाख रुपये 17.72 लाख रुपये (-1.07 लाख रुपये) एएक्स5एल आरडब्ल्यूडी एटी 19.29 लाख रुपये 18.19 लाख रुपये (-1.10 लाख रुपये) एएक्स7एल आरडब्ल्यूडी एटी 21.29 लाख रुपये 20 लाख रुपये (-1.29 लाख रुपये) एएक्स5एल 4डब्ल्यूडी एटी 21.39 लाख रुपये 20.17 लाख रुपये (-1.22 लाख रुपये) एएक्स7एल 4डब्ल्यूडी एटी 23.39 लाख रुपये 22.06 लाख रुपये (-1.33 लाख रुपये)

महिंद्रा थार रॉक्स के टॉप मॉडल एएक्स7एल 4-डब्ल्यूडी डीजल-ऑटोमैटिक वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 1.33 लाख रुपये का लाभ मिल रहा है।

एसयूवी कार के पेट्रोल वेरिएंटस की कीमत 74,000 रुपये से 1.18 लाख रुपये कम हुई है।

कीमत में कटौती की वजह

जीएसटी दरों में संशोधन से पहले थार रॉक्स पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ अतिरिक्त 20 प्रतिशत का सेस लगता था। 5-डोर थार को 4000 मिलीमीटर से लंबी और 1500सीसी इंजन क्षमता से अधिक वाली कैटेगरी में रखा गया है। अब जीएसटी दर में बदलाव के बाद थार रॉक्स पर फ्लैट 40 प्रतिशत जीएसटी है।

इंजन पुराना टैक्स (सेस सहित) नया टैक्स बचत पेट्रोल 48 प्रतिशत 40 प्रतिशत 8 प्रतिशत डीजल 48 प्रतिशत 40 प्रतिशत 8 प्रतिशत

नई कीमत कब से लागू होगी?

महिंद्रा थार रॉक्स की नई कीमतें 6 सितंबर 2025 को या इसके बाद की गई बुकिंग पर लागू हो गई हैं। चूंकि यह त्योहारी सीजन है और कंपनियां कीमत कटौती के साथ विशेष लाभ भी दे रही हैं, हमें लगता है कि अगर आप नई कार खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो यह अच्छा समय है।

महिंद्रा थार रॉक्स कंपेरिजन

महिंद्रा थार रॉक्स का मुकाबला फोर्स गुरखा 5 डोर और मारुति जिम्नी से है। इसे हुंडई क्रेटा, फॉक्सवैगन टाइगन, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, और सिट्रोएन एयरकॉस जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी के ऑफ रोडिंग एसयूवी के विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।

सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।