2026 Skoda Slavia फेसलिफ्ट में मिलेंगे Kushaq वाले ये पांच फीचर्स, देखिए पूरी लिस्ट

Skoda Slavia फेसलिफ्ट से भारत में पर्दा उठ गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कई नए फीचर्स Kushaq से लिए गए हैं, जिसका फेसलिफ्ट वर्जन साल के शुरुआत में पेश किया गया था। नई एलईडी डीआरएल्स, स्लीक हेडलैंप्स और नए डिजाइन के बंपर के साथ अब Slavia फेसलिफ्ट बेहद आकर्षक नजर आती है। यह अपडेट Slavia को टेक्नोलॉजी और कंफर्ट के मामले में पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बनाएंगे। यहां हमनें Slavia फेसलिफ्ट में दिए गए उन पांच फीचर्स का जिक्र किया है जिसे Kushaq से लिया गया है। तो चलिए इस पर डालते हैं एक नजर :-

रियर सीट मसाजर

कंफर्ट के मामले में Skoda Slavia फेसलिफ्ट बेहतर साबित होने वाली है। नई Slavia फेसलिफ्ट के टॉप वेरिएंट Prestige और Monte Carlo में अब रियर सीट मसाजर फीचर मिलेगा। यह फीचर सबसे पहले Kushaq फेसलिफ्ट में पेश किया गया था और अब इसे Slavia में भी लाया जा रहा है। लंबे सफर के दौरान पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए यह एक बेहद आरामदायक और प्रीमियम फीचर साबित होगा। खास बात यह है कि यह फीचर अभी भी कई महंगी और प्रीमियम कारों में भी नहीं मिलता है। यह Slavia को फैमिली बायर्स के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बना सकता है जो अक्सर लंबे सफर पर जाते हैं।

नया 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

ड्राइविंग एक्सपीरिएंस को और मॉडर्न बनाने के लिए 2026 Slavia फेसलिफ्ट में एक नया 10.25-इंच का फुली-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जाएगा। यह बड़ा और हाई-रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले Kushaq के टॉप मॉडल्स की तरह ही होगा, जो टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कस्टमाइज़ेबल थीम्स के साथ आएगा। ड्राइवर अपनी पसंद के अनुसार डिस्प्ले के लेआउट को बदल सकेंगे। हालांकि, यह फीचर केवल टॉप दो वेरिएंट Prestige और Monte Carlo में ही उपलब्ध होगा। वहीं, लोअर और मिड-वेरिएंट में पहले की तरह 8-इंच का डिजिटल डिस्प्ले ही मिलता रहेगा। यह नया डिस्प्ले केबिन को एक अपमार्केट फील देगा।

8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

परफॉर्मेंस के शौकीन लोगों के लिए यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट हो सकता है। Skoda Slavia फेसलिफ्ट में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल TSI इंजन के साथ अब नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा। यह वही यूनिट है जिसे हाल ही में Kushaq में पेश किया गया था। मौजूदा 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के मुकाबले यह नया गियरबॉक्स बेहतर हाईवे परफॉर्मेंस और अच्छी माइलेज देने में मदद करेगा। इस अपडेट के साथ Slavia अपने सेगमेंट की इकलौती सेडान कार बन जाएगी जिसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, जो इसे तकनीकी रूप से अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे रखेगा।

अपडेटेड 10.1-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन

सेंटर कंसोल में मौजूद 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आएगा। इसमें एक नया और बेहतर यूजर इंटरफेस (UI) देखने को मिलेगा, जो इसे इस्तेमाल करने में और भी आसान बनाएगा। इसके अलावा यह सिस्टम अब वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करेगा। इसका सबसे बड़ा आकर्षण Google Gemini-बेस्ड AI असिस्टेंट होगा, जो वॉयस कमांड को बेहतर ढंग से समझेगा। इसकी इंफोटेंमेंट यूनिट कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करेगी।

फ्रंट पार्किंग सेंसर

भारतीय शहरों की तंग पार्किंग स्पेस को ध्यान में रखते हुए अब नई Slavia फेसलिफ्ट में फ्रंट पार्किंग सेंसर भी दिए जाएंगे। यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है जो टाइट पार्किंग स्पॉट में गाड़ी पार्क करते समय ड्राइवर के काफी काम आता है। इस फीचर का अब गाड़ियों में मिलना काफी कॉमन हो गया है, और हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नई Slavia इस लिस्ट में शामिल होने वाली सबसे नई कार है। हाल ही में Kushaq फेसलिफ्ट में भी यह फीचर जोड़ा गया था।

इसके अलावा, Slavia फेसलिफ्ट में एक ऐसा एक्सक्लूसिव सेफ्टी फीचर भी दिया गया है जो Kushaq में मौजूद नहीं है और वो है एक नया 360-डिग्री कैमरा सेटअप। यह फीचर पार्किंग और तंग जगहों से निकलने में बहुत मददगार साबित होगा और Slavia को सेफ्टी के मामले में एक कदम और आगे ले जाएगा।

कारदेखो का क्या है कहना….

2026 Skoda Slavia फेसलिफ्ट में मिलने वाले यह सभी नए अपडेट इसे निश्चित रूप से एक ज्यादा आकर्षक और वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज बनाएंगे। रियर सीट मसाजर और 8-स्पीड ऑटोमैटिक जैसे फीचर्स इसे अपने सेगमेंट में सबसे अलग खड़ा करेंगे। नया डिजिटल डिस्प्ले और AI-पावर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी पसंद करने वाले ग्राहकों को आकर्षित करेंगे। इन सभी बदलावों के साथ Slavia ने सेडान सेगमेंट में अपनी स्थिति बेहतर की है, लेकिन हमें अभी भी लगता है कि Skoda ने इसके इंटीरियर को और ज्यादा फीचर्स के साथ अपडेट करने और टच पॉइंट्स को प्रीमियम अहसास देने का मौका गंवा दिया है। फिर भी, जो ग्राहक एक फीचर-लोडेड, आरामदायक और पावरफुल सेडान की तलाश में हैं, उनके लिए नई Slavia एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी।