2026 Mahindra BE 6 SPORTEQ लॉन्च: कीमत 19.45 लाख रुपये से शुरू, फुल चार्ज में 683 किलोमीटर की रेंज देगी

Published On अगस्त 15, 2026 13:23 ist

Aug 15, 2026 13:23 IST

last updated on Aug 15, 2026 13:23 IST

Aug 15, 2026 13:23 IST

published on Aug 15, 2026 13:23 IST

Mahindra BE 6 SPORTEQ की कीमत 19.45 लाख रुपये से शुरू होती हैं।

इसमें एक नया 70 kWh बैटरी पैक जोड़ा गया है जो 651 km की रेंज देता है।

हायर वेरिएंट्स में अब ब्लैक और टैन इंटीरियर थीम और एक नया थ्री-स्क्रीन सेटअप मिलता है।

डिलीवरी 26 अगस्त से शुरू होगी, बुकिंग अभी खुली हैं।

Mahindra ने अपनी बॉर्न-इलेक्ट्रिक एसयूवी BE 6 का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसे अब Mahindra BE 6 SPORTEQ नाम दिया गया है। कंपनी ने पुष्टि की है कि इस eSUV में अब एक नया कलर, नया 70 kWh बैटरी पैक, और री-डिजाइन इंटीरियर मिलता है। यहां वो सब कुछ है जो ब्रांड ने इस नए लॉन्च के बारे में बताया है।

कीमत, वेरिएंट्स और डिलीवरी टाइमलाइन

Mahindra ने BE 6 SPORTEQ लाइनअप को काफी व्यापक रखा है, जिसकी कीमतें 19.45 लाख रुपये से शुरू होकर 26.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) तक जाती हैं। यह eSUV पांच वेरिएंट्स: SPORTEQ One, SPORTEQ Two, SPORTEQ Three, SPORTEQ Three Plus, और SPORTEQ Four में आती है। इसके अलावा, एक SPORTEQ Launch Edition और एक स्पेशल 'Formula E Freedom Edition' भी पेश किया गया है।

महिंद्रा बीई 6 वेरिएंट 59 केडब्ल्यूएच 70 केडब्ल्यूएच 79 बीएएएस के साथ बीएएएस के बिना बीएएएस के बिना बीएएएस के बिना SPORTEQ One 11.45 लाख रुपये + 3.75 रुपये प्रति किलोमीटर 19.45 लाख रुपये - - SPORTEQ Two Rs 12.95 लाख रुपये + 3.75 रुपये प्रति किलोमीटर 20.95 लाख रुपये - - SPORTEQ Three - 21.95 लाख रुपये 22.95 लाख रुपये - SPORTEQ Three Plus - 23.95 लाख रुपये 24.95 लाख रुपये SPORTEQ Four - - 26.95 लाख रुपये SPORTEQ Launch Edition - - - 26.95 लाख रुपये Mahindra BE 6 Formula E Edition Formula E - - - 24.45 लाख रुपये Formula E Freedom Edition - - - 26.95 लाख रुपये

(सभी कीमतें एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार हैं)

कंपनी ने शुरुआती दो वेरिएंट्स, SPORTEQ One और SPORTEQ Two (59 kWh बैटरी पैक के साथ) के लिए BaaS (Battery-as-a-service) स्कीम भी पेश की है। इस स्कीम के तहत, ग्राहक कार को बिना बैटरी के कम कीमत पर खरीद सकते हैं और बैटरी के इस्तेमाल के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान कर सकते हैं, जिससे अपफ्रंट कॉस्ट काफी कम हो जाती है। Formula E Edition अब दो वेरिएंट्स: Formula E और Freedom Edition में उपलब्ध है जो क्रमश: SPORTEQ Three और SPORTEQ Four वेरिएंट्स पर बेस्ड हैं। इच्छुक ग्राहक Mahindra डीलरशिप या ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी BE 6 SPORTEQ बुक कर सकते हैं।

डिजाइन

सामने से देखने पर BE 6 SPORTEQ अपना अग्रेसिव और फ्यूचरिस्टिक लुक बरकरार रखती है। इसका स्पेस-एज नोज डिजाइन, सिग्नेचर C-शेप्ड कनेक्टेड LED DRLs और पतले LED हेडलैंप क्लस्टर के साथ, इसे सड़क पर एक अलग पहचान देता है। ये सभी एलिमेंट्स स्टैंडर्ड मॉडल से लिए गए हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कार का मूल कैरेक्टर बना रहे। फ्रंट बम्पर में एक सिल्वर स्किड प्लेट, भरपूर मात्रा में ग्लॉस ब्लैक क्लैडिंग और LED फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं, जो इसके रग्ड और प्रीमियम अपील को और बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर, फ्रंट प्रोफाइल बोल्ड और आकर्षक है, जिसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।

साइड प्रोफाइल से BE 6 SPORTEQ का कूपे-जैसा सिल्हूट सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। इसकी ढलान वाली रूफलाइन इसे एक स्पोर्टी और डायनामिक स्टांस देती है। मॉडर्न बनाने के लिए इसमें फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स दिए गए हैं। कार में 19-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिनका डिजाइन भी काफी स्टाइलिश है। हालांकि, जो लोग और भी ज्यादा स्पोर्टी लुक चाहते हैं, उनके लिए Formula E वेरिएंट में बड़े 20-इंच के व्हील्स का ऑप्शन भी है, जो इसके स्टांस को और भी दमदार बना देते हैं।

पीछे से BE 6 SPORTEQ का डिजाइन काफी हद तक पहले जैसा ही है। इसमें टू-पार्ट रूफ स्पॉइलर, सेंटर में इल्यूमिनेटेड Mahindra का 'ट्विन पीक्स' लोगो और बड़े C-शेप्ड LED टेललैंप्स दिए गए हैं जो रात में एक अलग ही पहचान बनाते हैं। एक और खास बात यह है कि Launch Edition वेरिएंट में एक एक्सक्लूसिव बैज भी मिलता है जो इसे लाइनअप के बाकी मॉडल्स से अलग करता है। रियर बम्पर का डिजाइन भी काफी मस्कुलर है, जो इसके ओवरऑल SUV कैरेक्टर को पूरा करता है।

कलर ऑप्शन

SPORTEQ अपडेट के साथ, Mahindra ने ग्राहकों को और भी पर्सनलाइजेशन ऑप्शन देने के लिए कलर पैलेट को रिफ्रेश किया है। तीन नए रंगों को शामिल किया गया है, जिससे अब कुल नौ कलर ऑप्शन्स उपलब्ध हैं। पूरी लिस्ट इस प्रकार है: Ruby Velvet (नया), Rosso Impulso (नया), Graphite Storm (नया), Tango Red, Firestorm Orange, Deep Forest, Desert Myst, Everest White, और Stealth Black। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि Rosso Impulso और Graphite Storm शेड्स क्रमशः Formula E Edition और Launch Edition वेरिएंट्स के लिए एक्सक्लूसिव हैं। इसके अलावा, Formula E Edition को और भी स्पोर्टी लुक देने के लिए सिर्फ सैटिन फिनिश में पेश किया गया है।

इंटीरियर

अंदर की तरफ, BE 6 SPORTEQ में सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जहां लोअर वेरिएंट्स में अब भी ब्लैक और डार्क ग्रीन इंटीरियर थीम मिलती है, वहीं हायर ट्रिम्स में अब एक नई ब्लैक और टैन केबिन थीम पेश की गई है। यह डुअल-टोन थीम कार को लग्जरी और प्रीमियम फील देती है। डैशबोर्ड, सीट्स और डोर पैड्स पर प्रीमियम टैन लेदरेट अपहोल्स्ट्री का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है।

सेंटर कंसोल पर ग्लॉस-ब्लैक इंसर्ट्स और भी आकर्षक बनाते हैं।

इंटीरियर का सबसे बड़ा हाईलाइट नया थ्री-स्क्रीन सेटअप है, जिसे पहले XEV 9e और XEV 9S जैसे मॉडल्स में देखा गया है। इन स्क्रीन को अकॉमोडेट करने के लिए, सेंट्रल 'हैलो' पार्टीशन को हटा दिया गया है, जिससे अब दो कप होल्डर्स के लिए भी जगह बन गई है, जो प्रैक्टिकैलिटी को बढ़ाता है।

बूट स्पेस

प्रैक्टिकैलिटी के मामले में Mahindra BE 6 SPORTEQ काफी अच्छी है। इसमें 455 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जो वीकेंड ट्रिप्स और रोजमर्रा के सामान के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। इसके अलावा, इसमें बोनट के नीचे 45 लीटर का एक 'फ्रंक' (फ्रंट ट्रंक) भी दिया गया है। यह स्पेस पोर्टेबल चार्जर, टायर इन्फ्लेटर या कुछ छोटे बैग रखने के लिए काफी उपयोगी है, जिससे मुख्य बूट स्पेस पूरी तरह से लगेज के लिए फ्री रहता है।

फीचर

Mahindra ने BE 6 SPORTEQ को टेक्नोलॉजी और फीचर्स से पूरी तरह लोड किया है। इसमें 12.3-इंच का पैसेंजर एंटरटेनमेंट डिस्प्ले, Google Gemini पर आधारित TEQ सूट्स और पर्सनलाइज्ड टेलगेट मैसेजिंग शामिल हैं। इसके अलावा, कार में वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay वाला 12.3-इंच का मेन टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, जो 16-स्पीकर Harman Kardon साउंड सिस्टम से जुड़ा है। ड्राइवर के लिए 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अन्य फीचर्स में ड्यूल वायरलेस फोन चार्जर, मेमोरी फंक्शन के साथ 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, एक पैनोरमिक ग्लास रूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स शामिल हैं, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे फीचर-रिच कारों में से एक बनाते हैं।

सेफ्टी

BE 6 SPORTEQ में सुरक्षा से जुड़े कई फीचर्स दिए गए हैं। इसकी मुख्य विशेषताओं में 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, लेवल 2+ ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट (HHA), ट्रैक्शन कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

इस अपडेट के साथ, महिंद्रा ने BE 6 में 70 kWh बैटरी का नया विकल्प पेश किया है, जो 651 किलोमीटर की रेंज देता है। पुराने वर्जन के 59 kWh और 79 kWh ड्राइवट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। न्यू BE 6 की डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

बैटरी पैक 59 केडब्ल्यूएच 70 केडब्ल्यूएच 79 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 1 सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 548 किलोमीटर 651 किलोमीटर 683 किलोमीटर पावर 232 पीएस 245 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम

BE 6 में 79 kWh बैटरी पैक के लिए 180 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलती है, जो बैटरी को सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज कर सकती है।

मुकाबला

Mahindra BE 6 का मुकाबला Tata Sierra EV, VinFast VF7, MG ZS EV, Hyundai Creta Electric, Maruti e Vitara, Tata Curvv EV और Toyota Ebella जैसी EV से है।

कारदेखो का क्या है कहना

2024 में लॉन्च होने के बाद से ही, BE 6 अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी प्राइस रेंज में सबसे पसंदीदा गाड़ियों में से एक बन हुई है। इसने कई ICE (पेट्रोल/डीजल) गाड़ियों के मालिकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। रेगुलर अपडेट्स और लिमिटेड एडिशन ने भी इसकी लोकप्रियता बनाए रखने में मदद की है, और नई SPORTEQ रेंज निश्चित रूप से लोगों को अपनी ओर खींच रही है।

जैसा कि हमने अपने रिव्यू में देखा, BE 6 SPORTEQ ज्यादा बोल्ड है, इसमें और भी बेहतर फीचर हैं और इसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। इसलिए, जब बात शौकीनों के लिए EVs की आती है, तो BE 6 SPORTEQ सच में हमारी पसंदीदा गाड़ियों में से एक है!

नई BE 6 SPORTEQ के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!