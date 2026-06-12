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    2026 होंडा जेडआर-वी : क्या यह एक फीचर लोडेड कार होगी?

    जेडआर-वी को होंडा की फ्लैगशिप कार के तौर पर पोजिशन किया जाएगा और इसमें कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे, लेकिन क्या इसमें सनरूफ नहीं दिया गया है? 

    प्रकाशित: जून 12, 2026 05:12 pm । स्तुति

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    Honda ZR-V Features Explained

    होंडा जेडआर-वी से भारत में पिछले महीने पर्दा उठा था। यह भारत में कंपनी की नई फ्लैगशिप कार होगी जिसे जून के आखिर में पेश किया जाएगा। जेडआर-वी कार सिंगल वेरिएंट में आएगी। होंडा जेडआर-वी भारतीय वर्जन में कौनसे फीचर मिलेंगे, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    होंडा जेडआर-वी : एक्सटीरियर 

    होंडा की फ्लैगशिप कार जेडआर-वी में ब्रांड की ग्लोबल डिजाइन लेंग्वेज अपनाई गई है, जिसमें एलिगेंस और स्पोर्टीनेस का अच्छा-खासा मेल है। आगे की तरफ इसमें पतले एलईडी हेडलैंप्स और हेक्सागनल स्लेटेड ग्रिल दी गई है। साइड प्रोफाइल पर इसमें स्लोपिंग रूफलाइन दी गई है जिससे इसे क्रॉसओवर लुक मिलता है। आइए जानते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर पर क्या कुछ खास मिलेगा :- 

    Honda ZR-V Exterior

    • वर्टिकल स्लेट्स के साथ फ्रंट ग्रिल

    • इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल्स के साथ एलईडी हेडलैंप्स 

    • सिक्वेन्शियल एलईडी इंडिकेटर 

    • एलईडी टेललैंप्स 

    • एलईडी हाई माउंटेड स्टॉप लाइट

    • बॉडी कलर्ड टेलगेट स्पॉइलर

    • डुअल एग्ज़हॉस्ट पाइप

    • 18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स

    • बॉडी कलर्ड डोर हैंडल

    • शार्क-फिन एंटीना

    • इंटीग्रेटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स 

    तस्वीरों में जेडआर-वी : 

    यदि आप नई होंडा जेडआर-वी को करीब से देखना चाहते हैं तो यह फोटो गैलरी देख सकते हैं। 

    होंडा जेडआर-वी : इंटीरियर 

    होंडा जेडआर-वी कार का केबिन ऑल-ब्लैक कलर थीम के साथ काफी अपमार्किट और प्रीमियम लगता है। इसमें सिंपल दिखने वाला डैशबोर्ड, एलिवेट और सिटी कार जैसा 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए 'फ्लोटिंग' इफेक्ट और डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई पर फैली मैश जैसी ट्रिम दी गई है। जेडआर-वी के केबिन में कौनसे फीचर मिलेंगे, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    Honda ZR-V Interior

    • लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ ऑल-ब्लैक ब्लैक इंटीरियर

    • लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    • 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें

    • एम्बिएंट लाइटिंग

    • रियर एसी वेंट्स

    • डैशबोर्ड, डोर पैनल और सेंटर कंसोल पर सॉफ्ट-टच मटीरियल

    होंडा जेडआर-वी : कंफर्ट फीचर 

    होंडा और कंफर्ट का गहरा नाता है, और अपने मुकाबले में मौजूद गाड़ियों की तुलना में यह जापानी एसयूवी काफी अच्छे फीचर्स के साथ आती है। जेडआर-वी में कौनसे कंफर्ट मिलेंगे आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    • मेमोरी फंक्शन के साथ 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • 4-वे पावर-एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट

    • कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट

    • फॉलो-मी-होम लैंप

    • सभी चारो विंडो में वन-टच अप/डाउन और एंटी-पिंच फंक्शन

    • ऑटो-फोल्ड ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर)

    • पावर्ड टेलगेट

    • वायरलेस फोन चार्जर

    • डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    • आईआर कट और अकॉस्टिक साउंड एबजॉर्बिंग फ्रंट ग्लास

    • टेलीस्कोपिक और टिल्ट-एडजस्ट स्टीयरिंग व्हील

    • यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट

    • ड्राइव मोड

    होंडा जेडआर-वी : इंफोटेनमेंट 

    जेडआर-वी गाड़ी में यह सभी इंफोटेनमेंट फीचर दिए गए हैं :- 

    Honda ZR-V Infotainment Screen

    • 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले

    • 12-स्पीकर वाला बोस सराउंड साउंड सिस्टम

    • 10.2-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    होंडा जेडआर- वी : सेफ्टी 

    जेडआर-वी में बेहतरीन सेफ्टी टेक्नोलॉजी दी गई है जैसे कि :

    • लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)

    • अकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम (एवीएएस)

    • ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा सिस्टम

    • फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर

    • ऑटो रिवर्स-टिल्ट साइड मिरर

    • आइएसोफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट

    • हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए)

    • हिल डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी)

    • ऑटोमैटिक हेडलैंप

    • रेन-सेंसिंग वाइपर

    • एबीएस के साथ ईबीडी

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी)

    2023 में आयोजित हुए यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में होंडा जेडआर-वी को 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। 

    होंडा जेडआर-वी : इंजन ऑप्शन 

    होंडा जेडआर-वी भारतीय वर्जन में 2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप दिया जाएगा। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

    पावर 

    184 पीएस

    टॉर्क

    315 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    ई-सीवीटी 

    *इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड कन्टीन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

    Honda ZR-V Engine

    यहां देखें 2026 होंडा जेडआर-वी के इंजन ऑप्शन से जुड़ी जानकारी। 

    होंडा जेडआर-वी : लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला 

    नई होंडा जेडआर-वी कार को भारत में जून के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है। भारत में इसे इंपोर्ट करके बेचा जाएगा और यह गाड़ी होंडा के लाइनअप में टॉप पर पोजिशन की जाएगी। अनुमान है कि इसकी कीमत 40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। 

    इसका मुकाबला स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन और फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन जैसी प्रीमियम एसयूवी कारों से रहेगा।

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