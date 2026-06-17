2026 होंडा जेडआर-वी को बुक कैसे करें? कार की डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

प्रकाशित: जून 17, 2026 07:25 pm । सोनू

होंडा ने नई होंडा जेडआर-वी को भारत में पेश कर दिया है। यह कंपनी की प्रीमियम एसयूवी कार है जिसे एलिवेट के ऊपर पोजिशन किया गया है। जेडआर-वी की कीमत 40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है।

होंडा जेडआर-वी में शानदार अर्बन डिजाइन, फीचर से भरपूर केबिन, एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी और एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो जापानी भरोसे के साथ एक प्रीमियम फैमिली एसयूवी कार लेना चाहते हैं।

अगर होंडा जेडआरवी ने आपका ध्यान खींचा है, तो यहां विस्तार से बताया गया है कि आप इसे कैसे बुक कर सकते हैं और इसकी डिलीवरी कब तक मिल सकती है।

होंडा जेडआर-वी को बुक कैसे करें?

ऑनलाइन बुकिंग के लिए, होंडा इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें और बुकिंग सेक्शन में जाएं। फिर नीचे दी गई स्टेप को फॉलो करें:

मॉडल चुनें - होंडा जेडआर-वी

अपनी पसंद का एक्सटीरियर कलर चुनें

अपना राज्य, शहर और पिनकोड दर्ज करें

अपनी एसेसरीज चुनें

जेडआर-वी सिर्फ एक वेरिएंट में मिलेगी, इसलिए आपको दूसरी होंडा कार की तरह अलग-अलग विकल्प में से चुनने की जरूरत नहीं होगी।

ये स्टेप पूरी करने के बाद, वेबसाइट पर आपको नजदीकी डीलरशिप की लिस्ट दिखाई देगी।

अपनी पसंद की डीलरशिप चुनें और अपनी निजी जानकारी दर्ज करें, जिसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शामिल हो। इसके बाद, अपनी बुकिंग कंफर्म करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग राशि का भुगतान करें।

डीलरशिप से बुकिंग की प्रोसेस

आप नजदीकी होंडा डीलरशिप से भी होंडा जेडआर-वी को बुक कर सकते हैं।

एक सेल्सपर्सन आपको एसयूवी के बारे में पूरी जानकारी देगा।

आप इसके फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में विस्तार से डिटेल्स भी ले सकते हैं।

इच्छुक ग्राहक टेस्ट ड्राइव भी बुक कर सकते हैं, हम टेस्ट ड्राइव लेने की सलाह देते हैं।

रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी निजी जानकारी दें।

एसयूवी कार का कलर फाइनल करें।

अपनी होंडा जेडआर-वी को रिजर्व करने के लिए बुकिंग राशि का भुगतान करें।

नोट: बुकिंग कंफर्म करने से पहले, हम आपको सलाह देते हैं कि अपने परिवार को शोरूम पर ले जाएं, क्योंकि वे भी कार में समय बिताएंगे। परिवार के लिए एसयूवी कार खरीदते समय यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि वो गाड़ी आपकी फैमिली के लिए आरामदायक हो।

डिलीवरी टाइमलाइन

होंडा जेडआर-वी की डिलीवरी टाइमलाइन का अभी खुलासा नहीं हुआ है।

वेटिंग पीरियड आपके चुने गए कलर ऑप्शन और डीलरशिप पर निर्भर करेगा।

2026 होंडा जेडआर-वी के बारे में

होंडा जेडआर-वी एक शानदार एसयूवी कार है, जिसे होंडा के लाइनअप में एलिवेट के ऊपर पोजिशन किया गया है। यह उन लोगों के लिए है जो पांच लोगों के लिए बैठने के लिए एक भरोसेमंद एसयूवी कार लेना चाहते हैं। इसके डिजाइन में मॉडर्न और स्पोर्टी स्टाइल दोनों का अच्छा तालमेल है, जिससे यह ज्यादा आकर्षक और प्रीमियम लगती है।

इसके केबिन में वे सभी फीचर हैं जिनकी आपको जरूरत होगी। इसमें आपको एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जिंग, आगे पावर्ड सीटें, वेंटिलेटेड सीटें, और एक पैनोरमिक सनरूफ मिलता है। एसयूवी कार में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एम्बिएंट लाइटिंग और 12-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर भी दिए गए हैं जो केबिन का अनुभव बेहतर करते हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ईबीडी के साथ एबीएस, लेवल-2 एडीएएस, आईएसओफिक्स माउंट, 8 एयरबैग, और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

यहां देखिए इसके इंजन स्पेसिफिकेशन:

इंजन 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप पावर 184 पीएस टॉर्क 315 एनएम गियरबॉक्स ई-सीवीटी*

*इलेक्ट्रॉनिकली-कंट्रोल्ड कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

होंडा जेडआर-वी की कीमत 40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। जेडआर-वी का मुकाबला स्कोडा कोडिएक, फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन, और जीप मेरिडियन जैसी फुल साइज एसयूवी कार से रहेगा।

अगर आप होंडा जेडआर-वी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी यह रिपोर्ट देखें।