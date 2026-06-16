2026 होंडा जेडआरवी Vs फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन कंपेरिजन: अपने परिवार के लिए कौनसी एसयूवी चुनेंगे आप?

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प्रकाशित: जून 16, 2026 07:13 pm । भानु

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मई 2026 में फेसलिफ़्टेड होंडा सिटी के लॉन्च के दौरान, जापानी कार कंपनी ने अपनी नई फ्लैगशिप 5-सीटर एसयूवी 'जेडआर-वी' से भी पर्दा उठाया। भारत में जेडआर-वी की बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसे जून में किसी समय लॉन्च किया जाएगा।

होंडा ने इसकी सभी अहम जानकारियां पहले ही बता दी हैं, इसलिए हमने इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के मोर्चे पर इसे फोक्सवैगन की मौजूदा फ्लैगशिप कार, टिग्वान आर-लाइन से कंपेयर किया है।

कीमत

मॉडल 2026 होंडा जेडआर-वी फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन कीमत (एक्स-शोरूम) 40 लाख रुपये (अनुमानित) 47.11 लाख रुपये

हालांकि जेडआर-वी अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि होंडा इसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपये रखेगी।

अगर ऐसा होता है, तो टिग्वान आर-लाइन की कीमत होंडा एसयूवी से 7 लाख रुपये से ज़्यादा होगी।

हालांकि, ध्यान दें कि अभी टिग्वान आर-लाइन पर कई तरह के डिस्काउंट मिल रहे हैं। हमारा सुझाव है कि ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने स्थानीय फोक्सवैगन डीलर से संपर्क करें।

साइज

आयाम 2026 होंडा जेडआर-वी फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन अंतर लंबाई 4567 मिलीमीटर 4539 मिलीमीटर + 28 मिलीमीटर चौड़ाई 1840 मिलीमीटर 1859 मिलीमीटर (- 19 मिलीमीटर) ऊंचाई 1621 मिलीमीटर 1656 (छत की रेलिंग के बिना) (- 35 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2655 मिलीमीटर 2680 मिलीमीटर (- 25 मिलीमीटर)

कुल लंबाई को छोड़कर, फोक्सवैगन एसयूवी की तुलना में होंडा जेडआर-वी हर मामले में छोटी है।

यह टिग्वान आर-लाइन से 28 मिलीमीटर लंबी है, लेकिन इसका व्हीलबेस 25 मिलीमीटर छोटा है।

कलर ऑप्शन

जहां जेडआर-वी सिर्फ़ चार एक्सटीरियर पेंट ऑप्शन में मिलेगी, वहीं टिग्वान आर-लाइन पांच ऑप्शन में उपलब्ध है:

2026 होंडा जेडआर-वी फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन ट्वाइलाइट मिस्ट ब्लैक पर्ल नाइटशेड ब्लू क्रिस्टल ब्लैक पर्ल रेड पर्सिमोन मीटियरॉइड ग्रे मैटेलिक ग्रेनाडिला ब्लैक प्लैटिनम व्हाइट पर्ल ओरिक्स व्हाइट – सिप्रेसिनो ग्रीन

फीचर्स

फीचर्स 2026 होंडा जेडआर-वी फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन ऑटो-एलईडी हेडलाइट्स ✅ ✅(कॉर्नरिंग फ़ंक्शन के साथ) एलईडी डीआरएल ✅ ✅ सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर ✅ ✅ ओआरवीएम पर लगे एलईडी टर्न इंडिकेटर ✅ ✅ अलॉय व्हील्स 18 इंच का ड्यूल-टोन 19 इंच का ड्यूल-टोन रूफ रेल ❌ सिल्वर फिनिश्ड एलईडी टेल लाइट्स ✅ ✅ ड्युअल एग्जॉस्ट टिप्स ✅ ❌ अपहोल्स्ट्री लैदर फैब्रिक एंबिएंट लाइटिंग सेटअप ✅ ✅(30कलर) एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट ❌ ✅ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅(डुअल-ज़ोन) ✅(3-ज़ोन) पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें ✅(ड्राइवर सीट को 8 तरह से एडजस्ट किया जा सकता है, को-ड्राइवर सीट को 4 तरह से एडजस्ट किया जा सकता है) ❌ आगे की सीटों में हीटिंग की सुविधा ❌ ✅ पैनोरमिक सनरूफ ❌ ✅ डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले ✅(10.2 इंच) ✅(10.25 इंच) पावर्ड टेलगेट ✅ ❌ वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर ✅ ✅(ड्युअल) हेड्स-अप डिस्प्ले ❌ ✅ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ✅(9 इंच) ✅(15 इंच) वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ साउंड सिस्टम 12 स्पीकर्स 8 स्पीकर्स कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग्स 8 9 360-डिग्री कैमरा ✅ ❌ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) ✅ ✅ आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट ✅ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ❌ ✅ लेवल-2 एडीएएस* ✅ ✅

*एडीएएस - एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम

दोनों एसयूवी में मिलने वाले कॉमन फीचर्स में ऑल-एलईडी लाइटिंग, वायरलेस फ़ोन चार्जर, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और लेवल-2 एडीएएस शामिल हैं।

जेडआर-वी में कुछ खास चीज़ें भी मौजूद हैं, जिनमें डुअल एग्ज़ॉस्ट टिप्स, पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, पावर्ड टेलगेट और 360-डिग्री कैमरा शामिल है। हमने जेडआर-वी के सभी फ़ीचर्स की जानकारी दी है ताकि आप तय कर सकें कि नई होंडा एसयूवी खरीदनी चाहिए या नहीं।

फोक्सवैगन ने टिग्वान आर-लाइन में भी कुछ खास फीचर्स भी दिए गए हैं जिनमें सीटों के लिए एक्सटेंडेबल अंडर-थाई सपोर्ट, हीटेड फ्रंट सीट्स, बड़ी 15-इंच की टचस्क्रीन, 3-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक एक्सट्रा एयरबैग और टीपीएमएस शामिल है।

पावरट्रेन

नमूना 2026 होंडा जेडआर-वी फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन इंजन 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन शक्ति 184 पीएस 204 पीएस टॉर्कः 315 एनएम 320 एनएम संचरण* ई-सीवीटी 7-स्पीड डीसीटी ड्राइवट्रेन एफडब्ल्यूडी एडब्ल्यूडी^

*ई-सीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंट्रोल्ड कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैैटिक ट्रांसमिशन

^एडब्ल्यूडी - ऑल-व्हील-ड्राइवट्रेन

हालांकि दोनों एसयूवी में 2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलते हैं, लेकिन होंडा जेडआर-वी में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप वाला नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है, जबकि टिग्वान आर-लाइन में टर्बोचार्ज्ड इंजन लगा है, जिसमें कोई हाइब्रिड असिस्ट नहीं है।

टिग्वान आर-लाइन का इंजन 20 पीएस ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन दोनों लगभग एक जितना टॉर्क जनरेट करते हैं।

एक बड़ा फ़र्क इनके ट्रांसमिशन सेटअप में है। होंडा एसयूवी में ई-सीवीटी यूनिट मिलती है, जबकि फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन में जाना-पहचाना 7-स्पीड डीसीटी ऑप्शन मिलता है।

अगर इनके ड्राइवट्रेन की बात करें, तो होंडा जेडआर-वी एक फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्ल्यूडी) गाड़ी है, जबकि फोक्सवैगन मॉडल में इसका पॉपुलर एडब्ल्यूडी सेटअप मिलता है, जो खराब रास्तों पर चलने में मददगार होगा।

कारदेखो ओपिनियन…

होंडा जेडआर-वी एक आम जापानी गाड़ी है - चाहे इसके साफ़-सुथरे लुक की बात हो, अच्छे इंटीरियर की या फिर मज़बूत हाइब्रिड पावरट्रेन के ऑप्शन की, जिससे इसमें बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिलने की संभावना है। यह उन लोगों के लिए है जो एक समझदारी भरा पैकेज चाहते हैं और जानते हैं कि 'होंडा' ब्रांड क्या देता है। हालांकि, इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि नए पेंट ऑप्शन की कमी और फीचर्स का सेट जो ठीक-ठाक तो है, पर बहुत शानदार नहीं।

दूसरी ओर, टिग्वान आर-लाइन असली जर्मन इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें वही जाना-पहचाना टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है जिसे हमने कई स्कोडा-फोक्सवैगन कारों में आज़माया है और जिसने अपनी काबिलियत साबित कर दी है।

जेडआर-वी की तरह, टिग्वान आर-लाइन में भी कुछ फीचर्स की कमी है, जिसकी वजह से संभावित ग्राहकों की नज़र में इसके कुछ पॉइंट्स कम हो सकते हैं।