2026 होंडा जेडआर-वी: जानिए एसयूवी कार की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की पूरी डिटेल्स

प्रकाशित: जून 12, 2026 02:20 pm । सोनू

होंडा कार्स इंडिया ने फेसलिफ्ट होंडा सिटी के साथ अपनी फ्लैगशिप एसयूवी कार जेडआर-वी से पर्दा उठाया है। यहां जेडआर-वी के शोकेस की जानकारी दी गई है। भारत में इस होंडा कार को इंपोर्ट करके बेचा जाएगा और यह एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन में मिलेगी।

होंडा जेडआर-वी: इंजन

होंडा जेडआर-वी में एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है, जिसमें 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ड्यूल मोटर सेटअप है। यहां इसके स्पेसिफिकेशन देखिए:

इंजन 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 2 पावर 184 पीएस (संयुक्त) टॉर्क 315 एनएम (संयुक्त) माइलेज (एआरएआई) 22.80 किलोमीटर प्रति लीटर एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे) 7.9 सेकंड

सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

जेडआर-वी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड अवतार में आती है, जिसमें सेल्फ चार्जिंग बैटरी टेक्नोलॉजी दी गई है।

इसमें 2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ड्यूल मोटर सेटअप दिया गया है, जिनका संयुक्त पावर आउटपुट 184 पीएस और 315 एनएम है।

जेडआर-वी में आपको तीन ड्राइव मोड: इकोनॉमी, नॉर्मल और स्पोर्ट दिए गए हैं।

होंडा का दावा है कि इसका माइलेज 22.80 किलोमीटर प्रति लीटर (एआरएआई टेस्टेड) और फ्यूल टैंक क्षमता 57 लीटर है, और एक बार टैंक फुल कराने पर जेडआर-वी 1200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कर सकती है।

यह एक तेज एसयूवी कार भी है, कहा जा रहा है कि ये 8 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है।

होंडा जेडआर-वी: फीचर और सेफ्टी

जेडआर-वी में कई खास फीचर दिए गए हैं, जिनमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12-स्पीकर बोस सराउंड साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-पैसेंजर सीट, पावर्ड टेलगेट, वायरलेस फोन चार्जर और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ एक 360 डिग्री कैमरा, 8 एयरबैग, लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), एकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम (एवीएएस), रेन-सेंसिंग वाइपर, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), हिल डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी), और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

होंडा जेडआर-वी: संभावित कीमत और कंपेरिजन

होंडा जेडआरवी की कीमत 40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। इसका मुकाबला स्कोडा कोडिएक, फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन, और जीप मेरिडियन से रहेगा।