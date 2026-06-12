2026 होंडा जेडआर-वी: जानिए एसयूवी कार की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की पूरी डिटेल्स
इस सेगमेंट में जेडआर-वी एकमात्र ऐसी गाड़ी है जिसम�ें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है
प्रकाशित: जून 12, 2026 02:20 pm । सोनू
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होंडा कार्स इंडिया ने फेसलिफ्ट होंडा सिटी के साथ अपनी फ्लैगशिप एसयूवी कार जेडआर-वी से पर्दा उठाया है। यहां जेडआर-वी के शोकेस की जानकारी दी गई है। भारत में इस होंडा कार को इंपोर्ट करके बेचा जाएगा और यह एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन में मिलेगी।
होंडा जेडआर-वी: इंजन
होंडा जेडआर-वी में एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है, जिसमें 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ड्यूल मोटर सेटअप है। यहां इसके स्पेसिफिकेशन देखिए:
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इंजन
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2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड
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इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
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2
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पावर
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184 पीएस (संयुक्त)
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टॉर्क
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315 एनएम (संयुक्त)
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माइलेज (एआरएआई)
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22.80 किलोमीटर प्रति लीटर
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एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे)
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7.9 सेकंड
सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन
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जेडआर-वी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड अवतार में आती है, जिसमें सेल्फ चार्जिंग बैटरी टेक्नोलॉजी दी गई है।
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इसमें 2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ड्यूल मोटर सेटअप दिया गया है, जिनका संयुक्त पावर आउटपुट 184 पीएस और 315 एनएम है।
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जेडआर-वी में आपको तीन ड्राइव मोड: इकोनॉमी, नॉर्मल और स्पोर्ट दिए गए हैं।
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होंडा का दावा है कि इसका माइलेज 22.80 किलोमीटर प्रति लीटर (एआरएआई टेस्टेड) और फ्यूल टैंक क्षमता 57 लीटर है, और एक बार टैंक फुल कराने पर जेडआर-वी 1200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कर सकती है।
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यह एक तेज एसयूवी कार भी है, कहा जा रहा है कि ये 8 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है।
होंडा जेडआर-वी: फीचर और सेफ्टी
जेडआर-वी में कई खास फीचर दिए गए हैं, जिनमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12-स्पीकर बोस सराउंड साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-पैसेंजर सीट, पावर्ड टेलगेट, वायरलेस फोन चार्जर और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं।
सुरक्षा के लिए इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ एक 360 डिग्री कैमरा, 8 एयरबैग, लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), एकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम (एवीएएस), रेन-सेंसिंग वाइपर, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), हिल डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी), और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
होंडा जेडआर-वी: संभावित कीमत और कंपेरिजन
होंडा जेडआरवी की कीमत 40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। इसका मुकाबला स्कोडा कोडिएक, फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन, और जीप मेरिडियन से रहेगा।