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    2026 निसान टेक्टॉन vs होंडा एलिवेट : दोनों अलग-अलग जापानी एसयूवी कारें!

    होंडा एलिवेट अपने लुक्स के मामले में तो मॉडर्न लगती है, लेकिन बाकी पैकेज नई टेक्टॉन के मुकाबले थोड़ा पुराना लगता है।

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    Published On जुलाई 16, 2026 11:25 ist
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    published onJul 16, 2026 11:25 IST
    last updated onJul 16, 2026 11:25 IST
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    Nissan Tekton vs Honda Elevate

    अगर आप मार्केट में कोई नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होंगे क्योंकि लगभग हर बड़े मास-मार्केट ब्रांड की इस सेगमेंट में कोई ना कोई गाड़ी मौजूद है। इनमें से कई गाड़ियों को नए अपडेट भी मिल चुके है, और इस सेगमेंट में सबसे नया मॉडल निसान टेक्टॉन है, जो रेनो डस्टर का ही रीबैज्ड वर्जन है। 

    दूसरी ओर होंडा एलिवेट कार है, जो कि सेगमेंट की सबसे पुरानी कार है क्योंकि इसे कोई अपडेट नहीं मिला है। अब सवाल यह उठता है कि नई निसान टेक्टॉन अपनी प्रतिद्व्न्दी होंडा एलिवेट को कहां तक टक्कर दे पाती है? आइए जानते हैं इस कंपेरिजन के जरिए :- 

    कीमत 

    कार 

    2026 निसान टेक्टॉन 

    होंडा एलिवेट 

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    10.49 लाख रुपये से 18.59 लाख रुपये 

    11.60  लाख रुपये से 16.67 लाख रुपये 

    • कीमत के मामले में दोनों एसयूवी की रणनीति अलग-अलग नजर आती है। निसान टेक्टॉन की शुरूआती कीमत होंडा एलिवेट से 1.1 लाख रुपये कम है। दोनों ही गाड़ियों के टॉप वेरिएंट की कीमतें अलग-अलग हैं, होंडा एलिवेट सेगमेंट में ज्यादा सस्ता ऑप्शन है क्योंकि इसमें कोई महंगा टर्बो-पेट्रोल या हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन नहीं मिलता है, इसलिए यह निसान टेक्टॉन टॉप वेरिएंट की तुलना में लगभग 2 लाख रुपये सस्ती है।

    2026 निसान टेक्टॉन Vs होंडा एलिवेट : साइज  

    मॉडल

    2026 निसान टेक्टॉन 

    होंडा एलिवेट

    अंतर 

    लंबाई 

    4349 मिलीमीटर

    4312 मिलीमीटर

    +37 मिलीमीटर

    चौड़ाई 

    1815 मिलीमीटर

    1790 मिलीमीटर

    +25 मिलीमीटर

    ऊंचाई 

    1674 मिलीमीटर

    1650 मिलीमीटर

    +24 मिलीमीटर

    व्हीलबेस 

    2657 मिलीमीटर

    2650 मिलीमीटर

    +7 मिलीमीटर

    बूट स्पेस

    518-लीटर

    458-लीटर

    +60 लीटर

    • जब बात साइज और रोड प्रजेंस की आती है, तो निसान टेक्टॉन साफ तौर पर होंडा एलिवेट से एक कदम आगे निकल जाती है। यह एसयूवी कार हर पैमाने पर एलिवेट से बड़ी है चाहे वह लंबाई हो, चौड़ाई हो या फिर ऊंचाई। बड़े साइज की वजह से टेक्टॉन की सड़क पर मौजूदगी ज्यादा दमदार लगती है।

    Nissan Tekton

    Honda Elevate

    • इन दोनों एसयूवी के बीच सबसे बड़ा अंतर लंबाई को लेकर है, जहां टेक्टॉन गाड़ी एलिवेट से 37 मिलीमीटर ज्यादा लंबी है। हालांकि, इन दोनों कारों के व्हीलबेस के बीच अंतर केवल 7 मिलीमीटर का है। 

    Nissan Tekton

    Honda Elevate

    • निसान टेक्टॉन की चौड़ाई और ऊंचाई होंडा एलिवेट से क्रमशः 25 मिलीमीटर और 24 मिलीमीटर ज्यादा है। 

    Nissan Tekton

    Honda Elevate

    • सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल अंतर इन दोनों एसयूवी के बूट स्पेस में है। निसान टेक्टॉन में 518 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि होंडा एलिवेट में 458 लीटर की लगेज स्पेस मिलती है। बूट स्पेस के मामले में यह 60 लीटर का अंतर उन परिवारों के लिए बहुत मायने रखता है जो अक्सर लंबे सफर पर जाते हैं और जिन्हें ज्यादा सामान रखने की जगह चाहिए होती है। इन दोनों कारों में 60:40 स्प्लिट रियर सीट भी मिलती हैं जिससे आप ज्यादा लगेज आराम से रख सकते हैं। 

    2026 निसान टेक्टॉन Vs होंडा एलिवेट : कलर ऑप्शन 

    2026 निसान टेक्टॉन 

    होंडा एलिवेट  

    ओनिक्स ब्लैक 

    गोल्डन ब्राउन मेटेलिक 

    ब्लेड सिल्वर*

    रेडिएंट रेड मेटेलिक*

    पर्ल व्हाइट*

    ऑब्सीडियन ब्लू पर्ल  

    फ्लेयर गार्नेट रेड*

    प्लेटिनम व्हाइट पर्ल*

    इंडिगो ब्लू*

    क्रिस्टल ब्लैक पर्ल  

    मूनबो ग्रे*

    लूनार सिल्वर मेटेलिक*

    -

    मिटिओरॉइड ग्रे मेटेलिक*

    *ब्लैक रूफ के साथ ऑप्शन डुअल-टोन स्कीम में भी उपलब्ध

    कार का कलर खरीदारों के लिए एक व्यक्तिगत पसंद होती है, और इस मामले में होंडा एलिवेट ज्यादा विकल्प देती है। होंडा अपनी एलिवेट कार के साथ कई तरह के सिंगल-टोन और डुअल-टोन कलर ऑप्शंस पेश करती है, जिससे ग्राहकों को अपनी पसंद का कलर चुनने में मदद मिलती है। यह एसयूवी कार 'एडीवी' और 'ब्लैक एडिशन' में भी उपलब्ध है, जो कार को एक यूनीक और स्पोर्टी लुक देते हैं। यह स्पेशल एडिशंस उन ग्राहकों को आकर्षित करते हैं जो गाड़ी को भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं। एडवेंचर एडिशन में हुड, ग्रिल और अलॉय व्हील्स पर स्पोर्टी कॉनट्रास्ट ऑरेंज इंसर्ट और डेकल्स दिए गए हैं, जबकि ब्लैक एडिशन में सभी चीजें ब्लैक कलर में मिलती हैं।  

    जबकि, निसान टेक्टॉन कार में भी डुअल-टोन कलर शेड दिए गए हैं। हालांकि, इसमें मिलने वाले कुल मोनोटोन कलर शेड की संख्या एलिवेट से कम है। 

    2026 निसान टेक्टॉन Vs होंडा एलिवेट : फीचर 

    फीचर

    2026 निसान टेक्टॉन 

    होंडा एलिवेट 

    एलईडी हेडलैंप्स 

    ऑटो हेडलैंप्स 

    एलईडी डीआरएल्स 

    ✅(कनेक्टेड)  

    एलईडी फ्रंट फॉगलैंप्स 

    रूफ रेल्स

    एलईडी टेललैंप्स

    ✅(कनेक्टेड)

    अलॉय व्हील्स

    18-इंच

    17-इंच 

    पावर्ड फ्रंट सीटें 

    6-वे (ड्राइवर/को-ड्राइवर)  

    हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

    इंफोटेनमेंट 

    10.1-इंच टचस्क्रीन के साथ गूगल ओएस 

    10.25-इंच टचस्क्रीन 

    वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो 

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    10.25-इंच डिजिटल के साथ गूगल ओएस 

    7-इंच एमआईडी के साथ एनालॉग स्पीडोमीटर 

    वायरलेस फोन चार्जर 

    साउंड सिस्टम 

    6-स्पीकर 

    8-स्पीकर

    एयर प्यूरीफायर 

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम 

    क्रूज कंट्रोल 

    (अडेप्टिव)  

    पैडल शिफ्टर्स 

    ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल 

     ✅

    कीलेस एंट्री 

    सनरूफ 

    पैनोरमिक 

    सिंगल-पेन 

    फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट 

    स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें 

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी 

    एयरबैग्स

    6

    6

    पार्किंग सेंसर

    फ्रंट और रियर 

    रियर 

    पार्किंग कैमरा 

    360-डिग्री 

    360-डिग्री (ऑप्शनल-डीलर फिटमेंट)  

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) 

    रेन सेंसिंग वाइपर 

    ऑल-व्हील्स डिस्क ब्रेक्स 

    रियर वाइपर और वॉशर के साथ डिफॉगर 

    हिल होल्ड असिस्ट 

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)  

     ✅

    ✅(होंडा कनेक्ट ऐप के जरिए) 

    एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) 

    ✅(लेवल-2)

    ✅(लेवल-2)

    • फीचर्स के मामले में निसान टेक्टॉन और होंडा एलिवेट के बीच अंतर साफ तौर पर दिखाई देता है। टेक्टॉन एक मॉडर्न और टेक्नोलॉजी से भरपूर पैकेज है, जिसमें कई ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो एलिवेट में नहीं दिए गए हैं।

    Nissan Tekton

    Honda Elevate

    • निसान टेक्टॉन गाड़ी में 6-वे पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं, जो गर्मियों के दिनों में बहुत काम की साबित होती हैं। इसके अलावा इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी मिलता है जो केबिन को हवादार और प्रीमियम महसूस कराता है। एयर प्यूरीफायर, गूगल ओएस पर बेस्ड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक (बेहतर ब्रेकिंग के लिए) और रेन-सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स टेक्टॉन को टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे रखते हैं।

    2026 Nissan Tekton

    Nissan Tekton 2026 features

    • वहीं, होंडा एलिवेट कुछ मामलों में अपनी जगह बनाती है। इसमें टेक्टॉन की तुलना में एक बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है, जो इस्तेमाल करने में आसान और दिखने में आकर्षक लगती है। इसके अलावा एलिवेट का 8-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम उन लोगों को पसंद आएगा जिन्हें अपनी कार में अच्छी ऑडियो क्वालिटी चाहिए। कुल मिलाकर, जो ग्राहक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कंफर्ट और प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं, उनके लिए टेक्टॉन एक बेहतर कार साबित होती है। जबकि, जो लोग एक अच्छे मीडिया एक्सपीरियंस और सिंपल इंटरफेस को प्राथमिकता देते हैं, वह एलिवेट चुन सकते हैं। 

    2026 निसान टेक्टॉन Vs होंडा एलिवेट : इंजन ऑप्शन

    2026 निसान टेक्टॉन 

    होंडा एलिवेट

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    सिलेंडर 

    3-सिलेंडर 

    4-सिलेंडर 

    4- सिलेंडर

    आउटपुट

    100 पीएस / 166 एनएम

    163 पीएस / 280 एनएम

    121 पीएस/ 145 एनएम

    ट्रांसमिशन

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड डीसीटी^

    6-स्पीड एमटी/7-स्टेप सीवीटी ^^

    माइलेज (सर्टिफाइड)

    19.4 किमी/लीटर

    17.8 किमी/लीटर (एमटी) / 18.5 किमी/लीटर (डीसीटी)

    15.31 किमी/लीटर / 16.92 किमी/लीटर

    • इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में दोनों एसयूवी कारें अलग-अलग रास्तों पर चलती हैं। निसान टेक्टॉन पूरी तरह से टर्बो-पेट्रोल इंजन पर निर्भर है, जिसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और एक ज्यादा पावरफुल 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है। टर्बो-पेट्रोल इंजन अपनी दमदार परफॉरमेंस और तेज एसेलेरेशन के लिए जाने जाते हैं। इस गाड़ी का 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन हाइवे पर ओवरटेकिंग करने और रोमांचक ड्राइविंग एक्सपीरिएंस के लिए अच्छा साबित होता है।

    Honda Elevate

    • वहीं, होंडा एलिवेट में केवल एक 1.5-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन अपनी स्मूदनेस, एक जैसी पावर डिलीवरी और बेमिसाल विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। इस इंजन के साथ शहर के ट्रैफिक में गाड़ी चलाना बेहद आसान लगता है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जिन्हें एक शांत और आरामदायक ड्राइव चाहिए और ना ही रॉकेट जैसी परफॉर्मेंस।

    • निसान टेक्टॉन में ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ केवल ऑटोमेटिक डीसीटी का ऑप्शन मिलता है। जबकि, एलिवेट कार में इंजन के साथ सीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है। 

    Nissan Tekton

    • माइलेज की बात करें तो इनमें से कोई भी इंजन असल जिंदगी में इतने एफिशिएंट साबित नहीं होते। 

    • खरीदने वालों के लिए सलाह: होंडा एलिवेट कार को आराम से चलाने पर ही सबसे ज्यादा मजा आता है। सीवीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ इसे तेज चलाने पर मजा नहीं आता, क्योंकि इससे गाड़ी में शोर तो बढ़ जाता है लेकिन एसेलेरेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप शहर से बाहर कम ही गाड़ी चलाते हैं तो यह एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हाइवे पर इसकी परफॉरमेंस आपको बिलकुल ठीकठाक लगेगी। वहीं, टेक्टॉन के दोनों टर्बो-पेट्रोल इंजन मिले-जुले इस्तेमाल के लिए सही हैं। छोटे इंजन के साथ परफॉरमेंस ठीक-ठाक लगती है, लेकिन ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ किसी भी स्पीड पर ओवरटेक करना बहुत आसान हो जाता है।

    निष्कर्ष : 

    • कागज पर, 2026 निसान टेक्टॉन लगभग हर मामले में होंडा एलिवेट पर भारी पड़ती है। यह गाड़ी साइज में बड़ी है और इसमें ज्यादा बूट स्पेस भी मिलती है, साथ ही इसमें ज्यादा पावरफुल इंजन ऑप्शन भी दिए गए हैं। इसमें पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट जैसे लेटेस्ट फीचर के साथ बेहतर सेफ्टी पैकेज भी मिलता है। यह उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो एक मॉडर्न, फीचर-लोडेड और दमदार एसयूवी कार खरीदना चाहते हैं और नई टेक्नोलॉजी अपनाने से नहीं हिचकिचाते।

    Nissan Tekton

    • वहीं, होंडा एलिवेट की अपनी एक अलग पहचान है। टॉप मॉडल के बीच 2 लाख रुपये से ज्यादा के अंतर के साथ, होंडा एलिवेट उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन साबित होती है जो मॉडर्न कार तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें जरूरी नहीं कि वो सभी फीचर चाहिए हों जो दूसरी गाड़ियों में मिलते हैं। इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बेहद स्मूद और भरोसेमंद है, और सीवीटी गियरबॉक्स के साथ यह इस सेगमेंट की सबसे आसानी से चलाई जाने वाली कारों में से एक बन जाती है। इसकी दूसरी रो की सीटें भी काफी आरामदायक हैं। यह उन खरीदारों के लिए एकदम सही विकल्प है जिन्हें एक सीधी-सादी और आरामदायक फैमिली कार चाहिए। 

    Honda Elevate

    यदि आपको कोई ऐसी कार चाहिए जिसे चलाने में मजा आए और जिसमें सभी फीचर मौजूद हों, और आप इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने को भी तैयार हों तो निसान टेक्टॉन को खरीदना अच्छी चॉइस होगी। वहीं, अगर आपको एक सिंपल और आसानी से चलने वाली कार चाहिए जिसमें सभी जरूरी फीचर्स मिलते हों तो होंडा एलिवेट आपके लिए बढ़िया रहेगी।

    विचार करने के लिए अन्य कारें

    कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में निसान टेक्टॉन और होंडा एलिवेट के अलावा भी कई मजबूत दावेदार हैं। खरीदारों को अपना अंतिम फैसला लेने से पहले इन विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए :-

    • हुंडई क्रेटा : ये दोनों कोरियाई गाड़ियां कई सारे वेरिएंट और इंजन ऑप्शन में आती हैं। यहां देखें हुंडई क्रेटा का निसान टेक्टॉन के साथ कंपेरिजन। 

    • मारुति ग्रैंड विटारा/ टोयोटा हाइराइडर : अगर आपको एक ऐसा पैकेज चाहिए जिसमें सबसे बेहतर पावरट्रेन हो और जो आपकी सभी जरूरतों को पूरा करे, तो यह दोनों गाड़ियां चुनने के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। इनमें एक बढ़िया ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है।

    • टाटा सिएरा : अपने सेगमेंट में बेंचमार्क सेट करने वाली गाड़ियों में से एक जिसमें बेहतरीन फीचर्स, सेफ्टी टेक्नोलॉजी और शानदार लुक मिलता है। इसमें कई सारे इंजन ऑप्शन भी दिए गए हैं। यहां देखें निसान टेक्टॉन और टाटा सिएरा के बीच कंपेरिजन। 

    • किआ सेल्टोस: इस सेगमेंट की सबसे बड़ी कार, जिसमें कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन और सभी मॉडर्न फीचर्स व सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिलती है।

    • एमजी एस्टर : एक सिंपल लेकिन पुरानी एसयूवी कार, जिसमें कई सारे पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं।

    • रेनो डस्टर : निसान टेक्टॉन का रीबैज्ड वर्जन, जो इस सेगमेंट की सबसे अच्छी ड्राइवर-फोकस्ड कारों में से एक है। यहां देखें टेक्टॉन और डस्टर के बीच कंपेरिजन। 

    • मारुति विक्टोरिस : मारुति ग्रैंड विटारा का ज्यादा मॉडर्न वर्जन, जो किफायती पावरट्रेन ऑप्शन के साथ बेहतर फीचर्स का पैकेज देता है। यहां देखें निसान टेक्टॉन और विक्टोरिस के बीच कंपेरिजन। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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