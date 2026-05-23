होंडा जेडआर-वी फोटो गैलरी: नई एसयूवी कार में क्या कुछ खास मिलेगा, जानिए यहां

जेडआर-वी में एक पैनोरमिक सनरूफ, 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक पावर्ड टेलगेट, आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक 12-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम, और एक वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर जैसे फीचर मिलेंगे।