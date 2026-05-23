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    होंडा जेडआर-वी फोटो गैलरी: नई एसयूवी कार में क्या कुछ खास मिलेगा, जानिए यहां

    जेडआर-वी करीब 3 साल बाद होंडा का पहला नया मॉडल होगा

    प्रकाशित: मई 23, 2026 11:35 am । सोनू

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    Honda ZR-V

    2026 होंडा सिटी लॉन्च के साथ ही, होंडा ने नई जेडआर-वी एसयूवी कार से भी भारत में पर्दा उठाया है। यह देश में कंपनी की सबसे महंगी कार होगी और इसे जापान से इंपोर्ट करके बेचा जाएगा। इसके अलावा, इसमें ग्राहकों को होंडा के ग्लोबल प्रोडक्ट लाइनअप का एक्सपीरियस मिलेगा, साथ ही प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन भी पेश कर रही है। आइए इसके बारे में विसतार से जानते हैं:

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    • जेडआर-वी में आगे सिंपल लुक दिया गया है, जिसमें वर्टिकल पट्टियों के साथ एक हैक्सागोनल ग्रिल, और एल-शेप डीआरएल के साथ पतले एलईडी हेडलैंप्स शामिल हैं।

    Honda ZR-V

    • बंपर को कर्वी रखा गया है और किनारों पर बेहतर एयर फ्लो के लिए वर्टिकल कटआउट हैं।

    Honda ZR-V

    • इसके नीचे एक एयर डैम है जिसमें हनीकॉम्ब मैश डिटेलिंग है।

    साइज:

    लंबाई: 4568 मिलीमीटर । चौड़ाई: 1840 मिलीमीटर । ऊंचाई: 1620 मिलीमीटर । व्हीलबेस: 2557 मिलीमीटर

    साइड प्रोफाइल

    • साइड से देखने पर जेडआर-वी में पारंपरिक स्टाइल सिल्हूट के साथ एक स्लोपिंग रूफलाइन, ढ़लान वाली रूफ रेल्स और बॉडी कलर साइड क्लेडिंग दी गई है।

    Honda ZR-V

    • इसमें आपको पुल-टाइप डोर हैंडल और 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील भी मिलते हैं, जो इसे स्टाइलिश लुक देते हैं।

    Honda ZR-V

    पीछे का डिजाइन

    • पीछे की तरफ जेडआर-वी में लाइटबार के ट्रेंड से हटकर एक सिंपल टेलगेट और रैपअराउंड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं।

    Honda ZR-V
    Honda ZR-V

    • इसमें स्पोर्टी लुक के लिए ड्यूल एग्जॉस्ट टिप्स और रूफ स्पॉइलर भी दिया गया है।

    कलर ऑप्शन:

    होंडा ने जेडआर-वी में चार कलर ऑप्शन: क्रिस्टल ब्लैक पर्ल, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, मेटेरॉइड ग्रे मैटेलिक और ट्विलाइट मिस्ट ब्लैक पर्ल दिए हैं।

    केबिन

    • जेडआर-वी में एक यूनिक थीम केबिन थीम दी गई है, जो भारत में कंपनी के लाइनअप में अभी तक देखने को नहीं मिली है। यह 5 सीटर लेआउट में मिलेगी।

    Honda ZR-V

    • डैशबोर्ड को अपराइट स्टांस दिया गया है, जिसमें एक फ्री-स्टेंडिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम है।

    • इसमें आपको पूरे डैशबोर्ड की चौड़ाई तक मैश पेटर्न जैसा एलिमेंट्स और पतले एसी वेंट्स भी मिलते हैं।

    Honda ZR-V

    • इसमें होंडा का लेटेस्ट थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ स्कवायर-ऑफ प्रोपॉर्शन और ग्लॉस-ब्लैक इनसर्ट दिया गया है।

    Honda ZR-V
    Honda ZR-V

    • जेडआर-वी में पारंपरिक गियर सिलेक्टर के बजाय सेंटर कंसोल में बटन दिए गए हैं, जिससे यह साफ-सुथरा दिखता है और स्टोरेज के लिए जगह खाली हो गई है।

    Honda ZR-V

    • इसमें आपको एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलती है, जिसमें अच्छे ग्राफिक्स और ढेर सारे कस्टमाइजेशन हैं।

    • एसी कंट्रोल्स सिटी कार जैसे हैं, जिनमें रोटरी डायल्स और फिजिकल बटन हैं।

    Honda ZR-V

    नोट:

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसमें कई केबिन थीम के ऑप्शन हैं, लेकिन भारतीय बाजार में होंडा जेडआर-वी को केवल ऑल-ब्लैक थीम में पेश किया जा रहा है।

    फीचर और सेफ्टी

    • जेडआर-वी में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी दी गई है। इसमें एक 10.2-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दी गई है।

    Honda ZR-V

    • जेडआर-वी में एक पैनोरमिक सनरूफ, 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक पावर्ड टेलगेट, आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक 12-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम, और एक वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर जैसे फीचर मिलेंगे।

    • सुरक्षा के लिए जेडआर-वी में सात एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    इंजन

    होंडा जेडआरवी में एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है, जो इसे अपने सेगमेंट में एक यूनीक विकल्प बनाता है। नीचे टेबल में इसके स्पेसिफिकेशन की जानकारी दी गई है:

    इंजन

    2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

    पावर

    184 पीएस

    टॉर्क

    315 एनएम

    गियरबॉक्स

    ई-सीवीटी

    सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    Honda ZR-V
    Honda ZR-V

    लॉन्च तारीख, संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    होंडा ने आधिकारिक लॉन्च तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि जेडआर-वी की प्राइस का खुलासा अगले महीने हो सकता है। इसकी कीमत 40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है और डिलीवरी 2 जुलाई से मिलेगी। नई होंडा एसयूवी कार का मुकाबला स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन और फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन से रहेगा।

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