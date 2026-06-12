2026 होंडा जेडआर-वी के साथ मिलेंगे कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

प्रकाशित: जून 12, 2026 12:57 pm । स्तुति

होंडा कार्स इंडिया ने जेडआर-वी से भारत में पर्दा उठा दिया है। यह कंपनी की नई फ्लैगशिप कार होगी जिसे चार कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। यह गाड़ी अपनी स्टाइलिश डिजाइन के साथ भारतीय खरीदारों को अंतरराष्ट्रीय होंडा मॉडल्स जैसा अनुभव देगी। अब इस नई होंडा एसयूवी कार के कलर ऑप्शन पर डालते हैं एक नजर :-

कलर ऑप्शन

जेडआर-वी कार सिंगल वेरिएंट में आएगी और इसमें चार मोनोटोन कलर ऑप्शन मिलेंगे। तस्वीरों में देखें इसके कलर ऑप्शन की झलक :-

ट्वाइलाइट मिस्ट ब्लैक पर्ल

क्रिस्टल ब्लैक पर्ल

मिटिओरॉइड ग्रे मेटल

प्लेटिनम व्हाइट पर्ल

फीचर और सेफ्टी

2026 होंडा जेडआर-वी गाड़ी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इस एसयूवी कार में डाइवर के लिए 10.2-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसके अलावा इसमें वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर विंडशील्ड डिफॉगर, 12-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट और 4-वे पावर्ड को-ड्राइवर सीट, पावर्ड टेलगेट और एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर भी दिए गए हैं। इस गाड़ी में तीन ड्राइव मोड : ईकोनॉमी, नॉर्मल और स्पोर्ट मिलेंगे।

सुरक्षा के लिए इसमें 8 एयरबैग, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) और लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) इंटीग्रेशन जैसे फीचर मिलेंगे। 2023 में आयोजित यूरो एनकैप कैश टेस्ट में इसे 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।

इंजन ऑप्शन

होंडा जेडआर-वी भारतीय वर्जन में 2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर 184 पीएस टॉर्क 315 एनएम ट्रांसमिशन ई-सीवीटी

*इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड कन्टीन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

संभावित कीमत और मुकाबला

भारत में नई होंडा जेडआर-वी कार की कीमत 40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन, स्कोडा कोडिएक और जीप मेरिडियन से रहेगा।