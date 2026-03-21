2026 लेक्सस ईएस भारत में हुई लॉन्च, कीमत 89.99 लाख रुपये

प्रकाशित: मार्च 21, 2026 04:16 pm । स्तुति

आठवीं जनरेशन लेक्सस ईएस भारत में लॉन्च हो गई है। इस लग्जरी सेडान कार की कीमत 89.99 लाख रुपये रखी गई है और इसे कंपनी के नए टीएनजीए-के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। पुराने मॉडल के मुकाबले इसमें ज्यादा स्पेशियस इंटीरियर, लंबा व्हीलबेस और बेहतर कंफर्ट मिलता है। इस गाड़ी में बोल्ड लेक्सस कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड नई एक्सटीरियर डिजाइन, नया केबिन और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस फीचर दिए गए हैं। यह गाड़ी सिंगल 500ई वेरिएंट में उपलब्ध है।

यहां देखें नई लेक्सस ईएस से जुड़ी सभी जानकारी :-

कीमत और वेरिएंट

वेरिएंट कीमत ईएस 350एच सामने आनी बाकी ईएस 550ई 89.99 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है

डिजाइन

नई लेक्सस ईएस गाड़ी की डिजाइन एलएफ-जेडसी से इंस्पायर्ड है। आगे की तरफ इसमें शार्प डीआरएल और टर्न इंडिकेटर सेटअप दिया गया है और इसके नीचे की तरफ हेडलाइट को पोजिशन किया गया है।

इसका लाइसेंस प्लेट वाला हिस्सा ब्लैंक-ऑफ ग्रिल को अलग करता है।

ईवी के लिए अलग स्टाइलिंग : इलेक्ट्रिक वर्जन में ज्यादा साफ-सुथरे लुक और बेहतर एयरोडायनामिक्स के लिए ऊपरी ग्रिल को हटा दिया गया है।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें सी-पिलर पर जाती शार्प शोल्डर लाइन दी गई है, साथ ही इसमें फ्लश फिट डोर हैंडल्स और डुअल-टोन 21-इंच अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं।

पीछे की तरफ इसमें पतली रैपअराउंड एलईडी टेललाइट दी गई है जिसे लाइट बार से कनेक्ट किया गया है।

छोटी जानकारियां : नई लेक्सस ईएस गाड़ी के रियर लाइट बार में एक इल्युमिनेट होने वाले लेक्सस बैज को बड़ी खूबसूरती से जोड़ा गया है।

साइज

नई लेक्सस ईएस गाड़ी का साइज पहले से बढ़ गया है। इसकी लंबाई 5,140 मिलीमीटर, चौड़ाई 1,920 मिलीमीटर, और ऊंचाई 1,555 मिलीमीटर से 1560 मिलीमीटर के बीच है, जिससे यह पुराने मॉडल के मुकाबले बड़ी कार लगती है। इसके व्हीलबेस का साइज 2,950 मिलीमीटर है।

लंबा व्हीलबेस : नई लेक्सस ईएस सेडान के व्हीलबेस का साइज पहले से 80 मिलीमीटर ज्यादा है।

इंटीरियर और फीचर

2026 लेक्सस ईएस कार का केबिन पहले से एकदम नया है और इस गाड़ी में नया डैशबोर्ड भी दिया गया है जिस पर 14-इंच फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और इसी साइज का ऑप्शनल पैसेंजर डिस्प्ले भी मिलता है। इसमें 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है।

इसमें नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है और डैशबोर्ड पर छिपे हुए टच बटन दिए गए हैं जो कार चालू होने पर इल्युमिनेट होते हैं।

छोटी जानकारियां : नई लेक्सस ईएस गाड़ी में पुराने मॉडल के मुकाबले डैशबोर्ड पर कम फिजिकल बटन दिए गए हैं।

इस सेडान कार में वायरलेस चार्जिंग, मार्क लेविन्सन सराउंड साउंड सिस्टम, ‘बॉस मोड’ के साथ फ्रंट सीटें (रियर पैसेंजर आगे वाली सीट को एडजस्ट कर सकता है), और ओटोमन फंक्शन के साथ रिक्लाइनिंग रियर सीट दी गई है।

सेफ्टी

सुरक्षा के लिए इसमें लेक्सस सेफ्टी सिस्टम+ के साथ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, प्री-कोलिजन अलर्ट, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग और लेन डिपार्चर वार्निंग जैसे फीचर दिए गए हैं।

इसमें 10 एयरबैग्स, एबीएस और ट्रेक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

लेक्सस ईएस 500ई गाड़ी के बैटरी पैक और स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

बैटरी साइज 75 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 2 ड्राइवट्रेन ऑल-व्हील-ड्राइव पावर 343 पीएस टॉर्क 438 एनएम सर्टिफाइड रेंज 580 किलोमीटर

मुकाबला

2026 लेक्सस ईएस का मुकाबला किआ ईवी6 और बीवाईडी सील जैसी लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान कार से है। यह गाड़ी मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास, बीएमडब्लू 5 सीरीज और ऑडी ए6 जैसी लग्जरी कारों के मुकाबले में भी एक अच्छा ऑप्शन है।