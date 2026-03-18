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    ऑडी एसक्यू8 लग्जरी एसयूवी कार लॉन्च, कीमत 1.78 करोड़ रुपये

    आपके परिवार के लिए एक लग्जरी केबिन और आपके लिए सुपरकार परफॉर्मेंस? ऑडी एसक्यू8 वास्तव में यही देती है

    प्रकाशित: मार्च 18, 2026 01:04 pm । सोनू

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    Audi SQ8

    फ्लैगशिप ऑडी क्यू8 और परफॉर्मेंस वर्जन आरएस क्यू8 को पेश करने के बाद अब ऑडी ने अपनी लाइनअप में एक और शानदार मॉडल ऑडी एसक्यू8 को लॉन्च किया है, इसकी कीमत 1.78 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसे स्टैंडर्ड क्यू8 और आरएस क्यू8 के बीच पोजिशन किया गया है। इसकी बुकिंग 5 लाख रुपये टोकन राशि के साथ शुरू हो चुकी है।

    एसक्यू8 के एक्सटीरियर स्टाइल और केबिन ट्रीटमेंट में कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसमें क्यू8 एसयूवी वाला कंफर्ट बरकरार है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यह आरएस क्यू8 के करीब है। अगर आप ऐसी लग्जरी एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं जिसमें कंफर्ट और रोमांच दोनों हो तो एसक्यू8 आपके लिए एकदम सही विकल्प हो सकती है। यहां इस कार से जुड़ी वो सब जानकारी दी गई है जो आपको जानना जरूरी है:

    कीमत

    ऑडी एसक्यू8 के बारे में विस्तार से जानने से पहले, आइए स्टैंडर्ड क्यू8 और आरएस क्यू8 के मुकाबले इसकी कीमत पर एक नजर डालते हैं:

    वेरिएंट

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    ऑडी क्यू8

    1.13 करोड़ रुपये

    ऑडी एसक्यू8 (नया)

    1.78 करोड़ रुपये

    ऑडी आरएस क्यू8

    2.34 करोड़ रुपये

    जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं ऑडी एसक्यू8 स्टैंडर्ड क्यू8 से 65 लाख रुपये ज्यादा महंगी कार है। आरएस मॉडल की तुलना में ये 56 लाख रुपये तक सस्ती कार है।

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    • पहली नजर में ऑडी एसक्यू8 जानी पहचानी लगती है, क्योंकि इसका ओवरऑल डिजाइन क्यू8 जैसा है। हालांकि कुछ चीजें इसके परफॉर्मेंस वर्जन होने की तरफ इशारा करती है।

    • एसक्यू8 में आगे ऑडी की बड़ी सिग्नेचर ग्रिल दी गई है, जिसके चारों ओर एक खास सिल्वर सराउंड और अनोखे सिल्वर इनसर्ट हैं, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग दिखाते हैं।

    Audi SQ8 Launched

    • ग्रिल के दोनों तरफ शार्प एलईडी मैट्रिक्स हेडलाइट्स लगी हैं जो न सिर्फ विजिबिलिटी बढ़ाती है बल्कि एसयूवी कार को आगे से दमदार लुक भी देती है। बंपर में बड़े एयर इनटेक दिए गए हैं जो हवा के बहाव और कूलिंग को बेहतर बनाते हैं, साथ ही एसयूवी गाड़ी को ज्यादा दमदार लुक भी देते हैं।

    • कुल मिलाकर इसके आगे के डिजाइन में लग्जरी और स्पोर्टीनेस का अच्छा बैलेंस है।

    छोटी-छोटी बातें:

    एसक्यू8 में लगा ऑडी लोगो क्यू8 और आरएस क्यू8 की तुलना में हल्के रंग का है।

    साइड प्रोफाइल

    • साइड से देखने पर एसक्यू8 में क्यू8 वाला ही कूपे-एसयूवी सिल्हूट नजर आता है। इसकी स्लोपिंग रूफलाइन इस एसयूवी कार को स्पोर्टी लुक देती है, जबकि मस्कुलर प्रोपोर्शन यह सुनिश्चित करते हैं कि ये सड़क पर दमदार नजर आए।

    Audi SQ8 Launched

    • इसके दरवाजों के नीचे की तरफ और आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ओआरवीएम) पर आपको सिल्वर एक्सेंट मिलता है।

    • ऑडी ने एसक्यू8 में 21 इंच से 23 इंच तक के अलॉय व्हील का विकल्प दिया गया है जो एसयूवी कार के बोल्ड लुक को और ज्यादा निखारते हैं।

    पीछे का डिजाइन

    • एसक्यू8 में पीछे की तरफ भी मॉडर्न और स्पोर्टी डिजाइन थीम बरकरार है।

    • इसका मुख्य आकर्षक स्लीक एलईडी टेल लैंप्स हैं जो एक स्टाइलिश लाइट स्ट्रिप से आपस में कनेक्टेड हैं, इससे एसयूवी कार चौड़ी नजर आती है। पीछे वाले बंपर पर हल्के सिल्वर रंग की डिटेलिंग के साथ स्पोर्टी क्वाड-एग्जॉस्ट आउटलेट दिए गए हैं, जिससे यह पीछे से पहली ही नजर में परफॉर्मेंस कार लगती है।

    Audi SQ8 Launched

    • इसमें रूफ माउंटेड स्पॉइलर और एक शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है।

    • ये सभी चीजें मिलकर एसक्यू8 को एक दमदार लुक देती हैं, और साथ ही ऑडी की फ्लैगशिप एसयूवी से उम्मीद की जाने वाली शानदार डिजाइन थीम को बनाए रखती है।

    • कुल मिलाकर एसक्यू8 का एक्सटीरियर डिजाइन स्पोर्टी और आक्रामक होने के साथ-साथ क्यू8 लाइनअप वाली पहचान को बरकरार रखता है।

    केबिन

    • ऑडी एसक्यू8 के केबिन में कदम रखते ही आपको लग्जरी और स्पोर्टीनेस दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है।

    • केबिन में प्रीमियम लेदर और अलकंतारा अपहोल्ट्री का इस्तेमाल किया है, जबकि स्टीयरिंग व्हील और सीटों पर ‘एस’ बैजिंग दी गई है जो आपको यह अहसास दिलाती है कि आप परफॉर्मेंस वर्जन चला रहे हैं।

    Audi SQ8 Launched

    • डैशबोर्ड लेआउट स्टैंडर्ड क्यू8 जैसा ही है और इसमें ऑडी का सिग्नेचर ड्यूल स्क्रीन सेटअप दिया गया है। इसमें एक 10.1-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दी गई है जिसके साथ नीचे एक टचस्क्रीन है जो क्लाइमेंट और व्हीकल सेटिंग को कंट्रोल करती है।

    • इसके अलावा ड्राइवर को पूरी डिजिटल 12.3-इंच ऑडी वर्चुअल कॉकपिट डिस्प्ले मिलती है जिसमें परफॉर्मेंस डाटा के साथ-साथ एस-स्पेसिफिक ग्राफिक्स दिखते हैं।

    • स्टेनलेस स्टील पेडल, एल्युमिनियम फुटरेस्ट, और इल्लुमिनेटेड एल्युमिनियम डोर सिल जैसे स्पोर्टी टच केबिन का माहौल और भी शानदार बनाते हैं।

    • एसक्यू8 में स्पोर्ट्स सीटें दी गई हैं जिन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं।

    Audi SQ8 Seats
    Audi SQ8 Rear Seat

    • कुल मिलाकर एसक्यू8 का केबिन रेगुलर क्यू8 जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ खास स्टाइल एलिमेंट्स और फिनिश भी दी गई है जो इसे सबसे अलग बनाती है।

    फीचर और सेफ्टी

    • इस प्राइस रेंज में ग्राहक नई टेक्नोलॉजी और लग्जरी फीचर की उम्मीद करते हैं और एसक्यू8 में यही चीजें मिलती हैं।

    • एसयूवी कार में ऑडी के ट्विन-स्क्रीन एमएमआई इंफोटेनमेंट सिस्टम के अलावा एक 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है। इसमें एक हेड-अप डिस्प्ले भी है जो विंडशील्ड पर ड्राइविंग से जुड़ी जरूरी जानकारी दिखाती है। ड्राइवर और को-ड्राइवर हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन के साथ पावर्ड सीटों का मजा भी ले सकते हैं, जिससे लंबा सफर काफी आरामदायक रहता है।

    Audi SQ8 Launched

    • थिएटर जैसे अनुभव के लिए आपको इसमें एक बैंग एंड ओल्फसन प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है। अन्य फीचर में फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है।

    • सुरक्षा के लिए इसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रेक्शन कंट्रोल, और एक 360 डिग्री कैमरा सेटअप दिया गया है। ऑडी ने एसक्यू8 में कई एडीएएस फीचर भी दिए हैं।

    • एसक्यू8 में ऑडी के क्वाट्रो ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम का फायदा भी मिलता है, जो अलग-अलग ड्राइविंग स्थितियों में ज्यादा से ज्यादा ग्रिप और स्टेबिलिटी बनाए रखता है।

    इंजन

    ऑडी एसक्यू8 में पावरफुल वी8 इंजन दिया गया है जो जबरदस्त एसेलरेशन देता है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    4-लीटर ट्विन-टर्बो वी8 पेट्रोल

    पावर

    507 पीएस

    टॉर्क

    770 एनएम

    गियरबॉक्स

    8-स्पीड ऑटोमैटिक

    • एसक्यू8 का वी8 इंजन ऑडी के क्वाट्रो ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के जरिए सभी पहियों पर पावर सप्लाई करता है।

    • इस सेटअप से एसयूवी कार महज 4.1 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है, जो एक फुल साइज लग्जरी एसयूवी कार के लिए काफी शानदार है।

    नंबर:

    ऑडी एसक्यू8 स्टैंडर्ड क्यू8 से 1.5 सेकंड तेज है, जो 5.6 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर पहुंचती है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    ऑडी एसक्यू8 उन लोगों के लिए है जिन्हें क्यू8 वाली लग्जरी और कंफर्ट पसंद है, लेकिन वे गाड़ी के इंजन में कुछ ज्यादा रोमांच चाहते हैं।

    क्यू8 और आरएस क्यू8 के बीच पोजिशन की गई एसक्यू8 उन लोगों के लिए एकदम सही है जो आरएस वर्जन की तरह दिखने वाले अंदाज के बिना जबरदस्त परफॉर्मेंस चाहते हैं।

    अपने पावरफुल वी8 इंजन, स्पोर्टी स्टाइल और फीचर से भरपूर केबिन के साथ एसक्यू8 परफॉर्मेंस एसयूवी सेगमेंट में एक जबरदस्त विकल्प के तौर पर आई है और लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा जैसी परफॉर्मेंस एसयूवी कार को भी पीछे छोड़ देती है। इसे पोर्श क्यान जीटीएस के बड़े और ज्यादा पावरफुल विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।

    जो लोग अपनी एसयूवी कार में प्रैक्टिकल और रोमांचक ड्राइव दोनों चाहते हैं उनके लिए एसक्यू8 एक सही विकल्प हो सकती है। आप नई ऑडी एसयूवी कार के बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट में बताएं।

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