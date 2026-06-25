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    महिंद्रा थार फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान दिखी: क्या थार रॉक्स जैसी ग्रिल और हेडलैंप्स मिलेंगे?

    महिंद्रा थार फेसलिफ्ट काफी हद तक थार रॉक्स से प्रेरित हो सकती है

    प्रकाशित: जून 25, 2026 07:28 pm । सोनू

    81 Views
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    Thar Facelife Spied

    दूसरी जनरेशन महिंद्रा थार को 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसे शानदार लुक और ऑफ रोडिंग क्षमता के चलते काफी पसंद किया गया।

    इसके बाद, 2025 में महिंद्रा थार 3 डोर मॉडल को हल्के-फुल्के अपडेट दिए गए, और अब इसका कवर से ढका नया मॉडल देखा गया है, जिससे पता चलता है कि इसे प्रोपर फेसलिफ्ट अपडेट मिलने वाला है। आइए जानते हैं टेस्ट मॉडल से क्या पता चला:

    2026 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट: क्या नजर आया?

    जैसा कि टेस्ट मॉडल में देखा गया, आगामी महिंद्रा थार फेसलिफ्ट का आगे का डिजाइन अपडेट हो सकता है, इसमें थार रॉक्स की तरह नया बंपर और हेडलाइटें मिल सकती है। रॉक्स की तरह इसमें डीआरएल को एलईडी हेडलैंप्स में इंटीग्रेटेड किया जा सकता है।

    Mahindra Thar Facelift Side
    Mahindra Thar Facelift Front Bumper

    इसमें थार रॉक्स वाली ग्रिल मिल सकती है, जिससे यह थार फैमिली का हिस्सा बन जाएगी।

    महिंद्रा थार फेसलिफ्ट: फीचर और सेफ्टी

    टेस्ट मॉडल को देखने के बाद, हमें उम्मीद कि थार 3 डोर फेसलिफ्ट को आने वाले महीनों में लॉन्च किया जा सकता है। इस अपडेट के तहत इसमें थार रॉक्स जैसे नए फीचर मिल सकते हैं। हमें इसमें एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 360 डिग्री कैमरा, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर मिलने की उम्मीद है।

    Current Mahindra Thar Interior

    मौजूदा थार 3 डोर मॉडल की बात करें तो इसमें एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, एमआईडी के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, क्रूज कंट्रोल और मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए मौजूदा थार में दो एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रियर व्यू कैमरा, पीछे पार्किंग सेंसर और बिल्ट-इन रोलकेस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    महिंद्रा थार फेसलिफ्ट: इंजन

    क्योंकि यह एक फेसलिफ्ट मॉडल होगा, इसलिए थार के इंजन में बदलाव नहीं होंगे और इसमें मौजूदा मॉडल वाले ही इंजन मिलना जारी रहेंगे। यहां देखिए मौजूदा थार के इंजन स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.5-लीटर डीजल

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    2.2-लीटर डीजल

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    पावर

    118 पीएस

    152 पीएस

    132 पीएस

    टॉर्क

    300 एनएम

    300 एनएम (एमटी) / 320 एनएम (एटी)

    300 एनएम

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    फोर-व्हील ड्राइव

    फोर-व्हील ड्राइव

    *एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    महिंद्रा थार फेसलिफ्ट: संभावित लॉन्च, प्राइस और कंपेरिजन

    महिंद्रा थार न्यू मॉडल को आने वाले महीनों, शायद फेस्टिव सीजन पर लॉन्च किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि इसकी कीमत 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक बढ़ सकती है।

    Mahindra Thar Facelift Front Three Quarter

    वर्तमान में महिंद्रा थार 3 डोर की कीमत 9.99 लाख रुपये से 17.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। 3 डोर थार का मुकाबला फोर्स गुरखा 3 डोर से है, जबकि बड़ी थार रॉक्स की टक्कर 5 डोर गुरखा से है। मारुति जिम्नी भी ऑफ-रोड फोकस और लाइफस्टाइल एसयूवी है, लेकिन इसका सीधा मुकाबला नहीं है।

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