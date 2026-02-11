2026 स्कोडा स्लाविया टेस्टिंग के दौरान दिखी, जानिए क्या कुछ नजर आया

प्रकाशित: फरवरी 11, 2026 06:46 pm । सोनू

अब जब कुशाक का पहला बड़ा फेसलिफ्ट अपडेट आ गया है, तो जल्द स्कोडा अपनी पॉपुलर सेडान कार स्लाविया को भी ऐसा ही अपडेट देने वाली है। अब नई स्लाविया को टेस्ट करते देखा गया है, जिससे हमें अंदाजा हो गया है कि इससे क्या उम्मीद की जा सकती है। यहां हम जानेंगे इसमें क्या बदलाव हुए हैं और फेसलिफ्ट मॉडल से क्या उम्मीदें की जा सकती है:

क्या नजर आया

सामने आई तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि इसे नया लुक देने के लिए कुछ छोटे-मोटे अपडेट किए जाएंगे। आगे की तरफ इसमें नया बंपर है जिसमें नीचे की तरफ एक बड़ा एयर डैम है और अग्रेसिव लुक के लिए शार्प डिटेलिंग है। एलईडी हेडलाइट में अपडेटेड इंटरनल पार्ट्स के साथ नई ग्रिल में इंटीग्रेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स मिलेंगे।

साइड से नई स्लाविया कार पहले जैसी ही है। हालांकि, इसमें नए अलॉय व्हील और कलर के रूप में कुछ छोटे अपडेट होंगे।

पीछे की तरफ इसके बंपर डिजाइन में मामूली बदलाव होगा, साथ ही एसयूवी कार की तरह कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर भी मिलेगा।

केबिन में वही ब्लैक/बैज डैशबोर्ड लेआउट के साथ बीच में फ्री-स्टेंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। हालांकि टेस्ट मॉडल में फेसलिफ्ट कुशाक वाला नया 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है।

फीचर

स्लाविया पहले से ही एक अच्छी सेडान कार है, और फेसलिफ्ट मॉडल में पीछे मसाज सीटें, ड्यूल-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, एक 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एआई असिस्टेंट के साथ एक अपडेटेड 10.1-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल सकती है। ध्यान दें कि टेस्ट मॉडल में पैनोरमिक सनरूफ नहीं है, जिससे हमें लगता है कि इसमें सिंगल-पैन यूनिट ही मिलेगी।

*संदर्भ के लिए फेसलिफ्ट स्कोडा कुशाक की फोटो का इस्तेमाल

सुरक्षा के लिए इसमें पहले की तरह 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट, पीछे पार्किंग सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर के अलावा सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक और आगे पार्किंग सेंसर मिलने की उम्मीद है।

इंजन

2026 स्कोडा स्लाविया में पहले वाला 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलना जारी रहेगा। हालांकि, कुशाक की तरह छोटे इंजन में नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स होगा, जिसे छोटे इंजन के 6-स्पीड यूनिट से रिप्लेस किया जाएगा। वहीं 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल के साथ केवल 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स मिलेगा। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं:

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल/8-स्पीड एटी (नया) 7-स्पीड डीसीटी पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम

एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

डीसीटी - ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

लॉन्च डेट, संभावित प्राइस और कंपेरिजन

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट मॉडल को इस साल की चौथी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है, यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच पेश किया जा जाएगा। इसकी कीमत 12 लाख रुपये से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

स्कोडा स्लाविया सेडान कार का मुकाबला फॉक्सवैगन वर्टस, होंडा सिटी और हुंडई वरना से रहेगा।