सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स का नया टीजर हुआ जारी, क्रूज कंट्रोल और नए डिजाइन का डैशबोर्ड मिलना हुआ कंफर्म

संशोधित: सितंबर 16, 2025 04:46 pm | स्तुति

सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स की प्री-बुकिंग 11,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ फिलहाल जारी है

टीजर से पता चला है कि अपकमिंग सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स में क्रूज कंट्रोल और नए डिजाइन का डैशबोर्ड दिया जा सकता है।

इसका एक्सटीरियर लेआउट अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स और लाइटिंग एलिमेंट के साथ रेगुलर मॉडल जैसा है।

एयरक्रॉस एक्स कार में नई कलर थीम, नई अपहोल्स्ट्री, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और सिट्रोएन का नया कारा एआई असिस्टेंट दिया जा सकता है।

एयरक्रॉस एक्स में केवल टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया जा सकता है।

जीएसटी 2.0 में हुए बदलाव एयरक्रॉस लाइनअप को 22 सितंबर को एयरक्रॉस एक्स की लॉन्चिंग के चलते ज्यादा किफायती बना देंगे।

सिट्रोएन ने अपकमिंग सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स का नया टीजर जारी किया है। अनुमान है कि यह सी3 एक्स और बसॉल्ट की तरह कॉम्पेक्ट एसयूवी कार का नया टॉप वेरिएंट हो सकता है। हालांकि, इसके मेकेनिकल्स रेगुलर मॉडल जैसे हो सकते हैं। एयरक्रॉस एक्स में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए जा सकते हैं जिसमें नई कलर स्कीम और कई अतिरिक्त फीचर शामिल हो सकते हैं।

जारी हुए नए टीजर में कई फीचर अपडेट नजर आए हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एयरक्रॉस एक्स को 11,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर प्री-बुक भी करवा सकते हैं। सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स में क्या कुछ मिलेगा खास जानते हैं इसके बारे में आगे :-

क्या कुछ आया है नजर?

टीजर में एयरक्रॉस एक्स एसयूवी के स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल पैनल की झलक नजर आई है जिसमें क्रूज कंट्रोल के लिए अतिरिक्त बटन दिया गया है। जबकि, एयरक्रॉस के रेगुलर वेरिएंट में यह फीचर नहीं दिया गया है। एयरक्रॉस एक्स के डैशबोर्ड की डिजाइन एकदम नई होगी। अनुमान है कि इसमें कई अतिरिक्त अपडेट भी दिए जा सकते हैं जैसे नई कलर थीम, नई अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग और प्रीमियम साउंड सिस्टम आदि। एयरक्रॉस एक्स में नया कारा एआई असिस्टेंट दिया जा सकता है जिसे कंपनी ने बसॉल्ट एक्स में भी शामिल किया है। हालांकि, इसमें सनरूफ शायद ही दिया जाएगा।

नए टीजर में इस एसयूवी कार का एक्सटीरियर लेआउट भी नजर आया है जो रेगुलर मॉडल से काफी मिलता जुलता लग रहा है। इसमें रेगुलर मॉडल जैसी डिजाइन के अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स और लाइटिंग एलिमेंट दिए गए हैं।

अन्य फीचर और सेफ्टी

एयरक्रॉस एक्स लाइनअप का नया टॉप वेरिएंट होगा जिसमें मौजूदा टॉप वेरिएंट मैक्स वाले सभी फीचर दिए जाएंगे। इस गाड़ी में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

इंजन ऑप्शन

रेगुलर सिट्रोएन एयरक्रॉस कार में दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 82 पीएस 110 पीएस टॉर्क 115 एनएम 190 एनएम (एमटी), 205 एनएम (एटी) ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल 6--स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमेटिक

एयरक्रॉस एक्स इसका नया टॉप वेरिएंट हो सकता है जिसमें बसॉल्ट एक्स की तरह केवल टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया जा सकता है।

संभावित लॉन्च और मुकाबला

सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स को भारत में 22 सितंबर को लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत स्टैंडर्ड टॉप वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा रखी जा सकती है। जीएसटी 2.0 में होने वाले बदलावों के साथ एयरक्रॉस लाइनअप मौजूदा रेंज (7.95 लाख रुपये से 14.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के मुकाबले ज्यादा सस्ता हो सकता है।

सिट्रोएन एयरक्रॉस का मुकाबला मारुति विक्टोरिस, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और होंडा एलिवेट से है। यह गाड़ी टाटा कर्व और सिट्रोएन बसॉल्ट एसयूवी कूपे को भी कड़ी टक्कर देती है।