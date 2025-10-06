सभी
    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: 2025 महिंद्रा थार और सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स लॉन्च, टाटा मोटर्स ने नया सेल्स रिकॉर्ड बनाया, मारुति विक्टोरिस की डिलीवरी शुरू, और बहुत कुछ

    प्रकाशित: अक्टूबर 06, 2025 02:03 pm

    35 Views
    Weekly Wrap Up

    भारत के कार बाजार में पिछले सप्ताह काफी हलचल रही। बीते सप्ताह 2025 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट के लॉन्च ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। इसके अलावा सिट्रोएन ने अपने एक और मॉडल का एक्स वेरिएंट लॉन्च किया और इसे अच्छी सेफ्टी रेटिंग भी मिली, वहीं टाटा मोटर्स ने नया सेल्स रिकॉर्ड बनाया और टेस्ला, मारुति व महिंद्रा कार की डिलीवरी शुरू हुई। पिछले सप्ताह क्या कुछ खास रहा, पढ़िए टॉप कार न्यूज:

    2025 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट लॉन्च

    Mahindra Thar Facelift

    महिंद्रा ने 2025 थार फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है, जिसमें कुछ डिजाइन बदलाव, दो नए कलर विकल्प, कुछ अतिरिक्त कंफर्ट और सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। नई थार गाड़ी दो वेरिएंट और पहले वाले डीजल व टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है।

    सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स लॉन्च

    Citroen Aircross X

    सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स को कॉम्पैक्ट एसयूवी के नए टॉप मॉडल के तौर पर लॉन्च किया गया है। इसमें कुछ जरूरी नए फीचर और नए ग्रीन कलर समेत कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। यहां तक कि एयरक्रॉस एक्स के केबिन में भी कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं, जबकि इंजन में बदलाव नहीं हुआ है।

    भारत एनकैप ने सिट्रोएन एयरक्रॉस का क्रैश टेस्ट किया

    Citroen Aircross Crash Test Bharat NCAP

    पिछले सप्ताह भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में एयरक्रॉस को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। इसे वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के लिए पूरी 5-स्टार रेटिंग मिली, जबकि बच्चों की सुरक्षा के लिए 4-स्टार रेटिंग मिली। यहां आप सिट्रोएन एयरक्रॉस क्रैश टेस्ट रिपोर्ट पढ़ सकते हैं।

    टाटा ने अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की

    Tata Nexon EV, Tata Harrier EV, Tata Punch

    टाटा मोटर्स ने महिंद्रा और हुंडई को पीछे छोड़कर दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने का खिताब अपने नाम किया है। नई जीएसटी दर लागू होने के साथ, कई कंपनियों की तरह, टाटा मोटर्स की बिक्री भी बढ़ी है, और नेक्सन चार्ट में टॉप पर रही। इसी के साथ टाटा मोटर्स की मासिक और सालाना आधार पर बिक्री भी बढ़ी है।

    मारुति विक्टोरिस की डिलीवरी शुरू

    Maruti Victoris

    मारुति ने विक्टोरिस एसयूवी को हाल ही में लॉन्च किया है। अगर आपने इसे बुक किया है, तो खुश हो जाइए, अब आप इसे घर ला सकते हैं क्योंकि इसकी डिलीवरी शुरू हो गई है। विक्टोरिस मारुति की पहली एसयूवी कार है जिसे भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसके अलावा इसमें ढेरों फीचर और ग्रैंड विटारा वाले इंजन विकल्प हैं, जिनमें हाइब्रिड और सीएनजी दोनों ऑप्शन शामिल हैं।

    टेस्ला मॉडल वाई की डिलीवरी शुरू

    Tesla Model Y

    भारत में टेस्ला की पहली कार मॉडल वाई काफी चर्चा में है। इसे जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था और पिछले सप्ताह इसकी डिलीवरी शुरू हुई। रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप के साथ टेस्ला मॉडल वाई फुल चार्ज में 622 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है।

    महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन की डिलीवरी शुरू

    Mahindra BE 6 Batman Edition

    महिंद्रा ने बीई 6 बैटमैन एडिशन की डिलीवरी शुरू कर दी है और वो भी बेहद स्टाइलिश अंदाज में। मुंबई में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में 16 ग्राहकों को इसकी चाबी सौंपी गई। साथ ही लकी ग्राहकों को वार्नर ब्रदर्स की तरफ से हैम्पर्स भी मिले।

