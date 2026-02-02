फरवरी 2026 में कुछ रोमांचक ईवी के साथ साथ ये टॉप कार हो सकती है लॉन्च, देखिए पूरी लिस्ट

फरवरी 2026 भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के लिए एक और व्यस्त महीना साबित होने वाला है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, प्रीमियम एसयूवी और ग्लोबल ब्रांड्स के कई व्हीकल्स लॉन्च होने वाले हैं। मास मार्केट में बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर लग्जरी एसयूवी तक, साल के दूसरे महीने में लगभग हर तरह के ग्राहक के लिए कुछ न कुछ होगा। आइए डालते हैं फरवरी 2026 में लॉन्च होने वाली सभी कारों पर एक नज़र:

टोयोटा एबेला ईवी

संभावित कीमत: 17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

2026 टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला ईवी भारत में बड़े पैमाने पर बिकने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में टोयोटा की एंट्री का प्रतीक है और यह मूल रूप से मारुति ई विटारा का ही नया वर्जन है जिसमें कुछ मामूली कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। एक ज्यादा आकर्षक और राउंड शेप के विकल्प के रूप में पेश की गई ईबेला, अपडेटेड बंपर, पिक्सल-स्टाइल एलईडी लाइटिंग और एक साफ-सुथरे ओवरऑल डिजाइन के साथ खुद को अलग पहचान देती है।

इसका केबिन ई विटारा के प्रीमियम केबिन से मिलता जुलता है, जिसमें डुअल डिजिटल डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीटें, प्रीमियम मैटेरियल्स और एक मजबूत सेफ्टी सिस्टम शामिल है जिसमें सभी आवश्यक सेफ्टी फीचर्स और यहां तक ​​कि लेवल-2 एडीएएस भी शामिल हैं।

दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध, इस कार की रेंज 543 किलोमीटर तक बताई गई है। ईबेला बैटरी-एज़-अ-सर्विस (बीएएएस) रेंटल स्कीम के साथ भी उपलब्ध होगी, जिससे शुरुआती खरीद लागत कम हो सकती है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की सभी डीटेल्स पहले ही सामने आ चुके हैं, और अधिक जानने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देख सकते हैं।

मारुति सुजुकी ई विटारा

संभावित कीमत: 17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

इस मारुति इलेक्ट्रिक कार के 2ओ25 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद थी, अब आखिरकार फरवरी 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। ई विटारा को ऑटो एक्सपो 2ओ25 में पूरी तरह से डिस्प्ले किया गया था, और तब से ईवी ग्राहकों को इसके लॉन्च का इंतजार है।

ईबेला की तरह, इसमें भी कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 1ओ.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सात एयरबैग तक और लेवल-2 एडीएएस शामिल हैं। पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन ईबेला एसयूवी के समान ही है, जिसमें दो बैटरी पैक और 5ओओ किलोमीटर से अधिक की दावा की गई रेंज शामिल है।

भारत एनकैनप में ई विटारा का टेस्ट किया गया और यह इसमें शानदार ढंग से पास हुई। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के बारे में अधिक जानकारी, इसकी डिलीवरी टाइमलाइन और खरीदने के विकल्पों सहित, जानने के लिए इस आर्टिकल को पढ़ें।

एमजी मैजेस्टर

संभावित कीमत: 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

एमजी मैजेस्टर भारत में ब्रांड की नई फ्लैगशिप एसयूवी बनने जा रही है, जिसका आधिकारिक लॉन्च 12 फरवरी, 2026 को निर्धारित है। मैजेस्टर मूल रूप से एमजी ग्लॉस्टर का एक अधिक प्रीमियम और बेहतर वर्जन है और एक अधिक आकर्षक और आक्रामक डिज़ाइन के साथ आएगी, जिसमें एक बड़ी ब्लैक ग्रिल, वर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट्स और एक मजबूत लुक शामिल हैं।

हालांकि, इसके इंटीरियर की डीटेल्स अभी सामने आनी बाकी है, लेकिन स्पाय शॉट्स से पता चलता है कि इसमें बिल्कुल नया डैशबोर्ड लेआउट, बेहतर अपहोल्स्ट्री और छह और सात सीटों वाले कॉन्फ़िगरेशन का विकल्प होगा। प्रमुख फीचर्स में डुअल डिजिटल स्क्रीन, मसाज फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और लेवल-2 एडीएएस शामिल होने की उम्मीद है।

एमजी मैजेस्टर में ग्लॉस्टर वाले ही 2-लीटर डीजल और ट्विन-टर्बो डीजल इंजन होने की संभावना है, साथ ही इसमें रियर-व्हील ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइव के विकल्प भी मिलेंगे। ग्लॉस्टर से ऊपर के में आने वाली एमजी मैजेस्टर की कीमत लगभग 5ओ लाख रुपये से शुरू होने की उम्मीद है और यह टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडिएक और अपकमिंंग फोक्सवैगन टैरॉन आर-लाइन जैसी कारों को टक्कर देगी।

मैजेस्टर का मुख्य उद्देश्य टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कारों को कड़ी टक्कर देना है। मैजेस्टर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? यह आर्टिकल पढ़ें।

बीएमडब्ल्यू एक्स3 3ओ एम स्पोर्ट प्रो

संभावित कीमत: 8ओ लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

बीएमडब्ल्यू एक्स3 3ओ एक्सड्राइव एम स्पोर्ट प्रो भारत में एक्स3 के सबसे के रूप में आने के लिए तैयार है। बीएमडब्ल्यू ने इसकी लॉन्चिंग की तारीख 16 फरवरी, 2026 तय की है। बीएमडब्ल्यू के चेन्नई स्थित प्लांट में बनी यह कार केवल फुली लोडेड एम स्पोर्ट प्रो पैकेज में उपलब्ध होगी और इसमें 255 पीएस पावरफुल 2-लीटर ट्विन-टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है, जो 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील ड्राइव से लैस है। स्टैंडर्ड एक्स3 के जानी-पहचानी दमदार लुक को बरकरार रखते हुए, एम स्पोर्ट प्रो पैकेज में स्पोर्टी डिज़ाइन एलिमेंट्स, प्रीमियम केबिन फीचर्स और कई अन्य फीचर्स शामिल हैं, जिनमें बीएमडब्ल्यू का कर्व्ड डिस्प्ले, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और पावर फ्रंट सीट्स और लेवल-2 एडीएएस शामिल हैं।

लगभग 6 सेकंड में ओ से 1ओओ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने वाली एक्स3 3ओ उन लोगों के लिए एक आदर्श कार है जो मजबूत ब्रांड नेम, दमदार परफॉर्मेंस, लग्जरी और प्रैक्टिकेलिटी की तलाश में हैं। अपकमिंग बीएमडब्ल्यू एसयूवी के बारे में सभी जानकारी यहां मिल सकती है।

फोक्सवैगन टेरॉन आर लाइन

संभावित कीमत: 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन भारत में प्रीमियम 3-रो एसयूवी सेगमेंट में ब्रांड की दोबारा से एंट्री का प्रतीक है और अब यह टिगुआन आर-लाइन से ऊपर स्थित इसकी प्रमुख पेशकश है। मूल रूप से टिगुआन का एक लंबा, सात-सीट वाला वर्जन टेरॉन आर-लाइन में शार्प स्टाइलिंग, कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स और कुल मिलाकर, एक साफ-सुथरा लेकिन मॉर्डन डिजाइन नजर आएगा।

अंदर से, इसमें एक मिनिमलिस्ट केबिन दिया गया है जिसमें एक बड़ी 15-इंच टचस्क्रीन, पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री और एक उपयोगी थर्ड रो और स्लाइडिंग, रिक्लाइनिंग सेकंड रो के कारण एक्सट्रा प्रैक्टिकेलिटी मिलती है। प्रमुख फीचर्स में वेंटिलेटेड, हीटेड और मसाज फ्रंट सीटें, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, हेड्स-अप डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग और एक व्यापक एडीएएस सूट शामिल हैं।

टेरॉन आर-लाइन में जाना पहचाना 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, एडब्ल्यूडी और 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स मिलता है। यह सीधे स्कोडा कोडिएक और टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देगी। आइए अपकमिंग 7-सीटर एसयूवी पर एक नज़र डालते हैं।

फरवरी में ऊपर बताई गई कारों के साथ-साथ कुछ और चौंकाने वाले लॉन्च और खुलासे भी देखने को मिल सकते हैं। फरवरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक अहम महीना साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने ईबेला और विटारा लॉन्च होने वाली हैं। आप किस लॉन्च को लेकर सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।

