2026 टाटा पंच ईवी: नई इलेक्ट्रिक कार में क्या कुछ खास मिलेगा, जानिए यहां

प्रकाशित: फरवरी 11, 2026 11:34 am । सोनू

हाल ही में टाटा मोटर्स ने नई पंच ईवी की फोटो जारी कर हमें इसकी झलक दिखाई है, इसे भारत में 20 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। इसमें अंदर और बाहर कुछ बदलाव होंगे, और शायद इसकी रेंज भी बेहतर होगी। अगर आपने इसे बुक कर लिया है, तो यहां देखिए इसमें क्या कुछ खास मिलेगा:

एक्सटीरियर

अब तक देखी गई तस्वीरों से हम कंफर्म कर सकते हैं कि टाटा ने डिजाइन में छोटे-मोटे बदलाव ही किए हैं। आगे की तरह आपको एक नए बंपर के साथ सिंपल लुक, बड़ा एयर डैम और ब्लैक सराउंड के साथ बड़ा हेडलैंप क्लस्टर मिलेगा। इसमें अभी भी लोगो के नीचे चार्जिंग फ्लैप और दोनों तरफ पतली डीआरएल है, जो इसे शानदार लुक देती है। कनेक्टेड एलईडी डीआरएल और मौजूदा पंच ईवी वाला सिग्नेचर टच हटा दिया गया है। इसमें नीचे की तरफ नई ‘टेक्स्चर्ड’ फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है।

साइड से यह मौजूदा पंच ईवी जैसी ही है, बदलाव के तौर पर केवल आगे वाले फेंडर पर अपडेट ‘टाटा.ईवी’ बैजिंग दी गई है। इसमें अभी भी मस्कुलर हंच, सिल्वर और ग्लॉस-ब्लैक फिनिश के साथ 16-इंच अलॉय व्हील, और सी-पिलर पर पीछे वाले डोर हैंडल हैं।

न्यू पंच ईवी का पीछे का डिजाइन अभी सामने नहीं आया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हाल ही में लॉन्च हुई पंच आईसीई फेसलिफ्ट जैसे बदलाव होंगे। इसका मतलब है कि इसमें कनेक्टेड टेललैंप क्लस्टर और नया बंपर मिल सकता है।

*संदर्भ के लिए आईसीई पावर्ड टाटा पंच की फोटो का इस्तेमाल

केबिन

एक्सटीरियर की तरह, पंच ईवी फेसलिफ्ट के केबिन को पूरा बदलने के बजाय छोटे-मोटे बदलाव किए जा सकते हैं। कुछ खास बदलाव के तौर पर अपडेट अपहोल्स्ट्री और केबिन थीम, सीटों के लिए एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट, बड़ा 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम और कुछ अपडेट ट्रिम व एक्सेंट मिल सकते हैं।

हालांकि इसमें पहले की तरह टू-स्पोक बैकलिट स्टीयरिंग व्हील, फ्री-स्टेंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन और गियर शिफ्टर के लिए रोटरी डायल मिलना जारी रहेगा।

फीचर और सेफ्टी

2026 टाटा पंच इलेक्ट्रिक कार की फीचर लिस्ट में एक पावर्ड ड्राइवर सीट, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल क्लस्टर के लिए अपडेट ग्राफिक्स, और शायद एक अपडेट साउंड सिस्टम मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा मौजूदा मॉडल की तरह वॉइस इनेबल इलेक्ट्रिक सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, एयर प्यूरीफायर और ऑटो हेडलैंप्स जैसे फीचर मिलना जारी रहेंगे।

नई टाटा पंच ईवी की सेफ्टी में बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि टाटा मोटर्स पहली बार कुछ एडीएएस फीचर दे सकती है, इसके अलावा पहले की तरह 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा और पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर मिलना जारी रहेंगे।

बैटरी पैक और रेंज

न्यू टाटा पंच ईवी में पहले वाले बैटरी पैक मिल सकते हैं। हालांकि टाटा इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज को बेहतर करने के लिए कुछ अपडेट कर सकती है। यहां देखिए मौजूदा पंच ईवी के स्पेसिफिकेशन:

बैटरी पैक 25 केडब्ल्यूएच 35 केडब्ल्यूएच फुल चार्ज में सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2) 315 किलोमीटर 421 किलोमीटर पावर 82 पीएस 122 पीएस टॉर्क 114 एनएम 190 एनएम

लॉन्च डेट और संभावित प्राइस

टाटा मोटर्स पंच ईवी न्यू मॉडल को 20 फरवरी 2025 को लॉन्च करेगी। इन अपडेट को देखते हुए, इसकी कीमत मौजूदा कार की तुलना में थोड़ी ज्यादा हो सकती है, और इसकी कीमत 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की संभावना है।

कंपेरिजन

पंच ईवी टाटा की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है और इसका सीधा मुकाबला सिट्रोएन ईसी3 से है। हालांकि इसे एमजी विंडसर ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ और टाटा नेक्सन ईवी जैसी दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी के विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।

नोट: संदर्भ के लिए मौजूदा पंच ईवी की फोटो का इस्तेमाल