    निसान ग्रेवाइट को मिली नई लॉन्च डेट, अब इस दिन होगी पेश

    ग्रेवाइट कार रेनो ट्राइबर पर बेस्ड है और इन दोनों गाड़ियों को एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं 

    प्रकाशित: फरवरी 04, 2026 01:29 pm । स्तुति

    Nissan Gravite

    निसान ग्रेवाइट सब-4 मीटर एमपीवी कार को भारत में 17 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। नाम कंफर्म होने और टीजर की तस्वीरें सामने आने के दौरान यह घोषणा हुई थी कि इस एमपीवी कार को 21 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा, मगर इसकी लॉन्चिंग में देरी हो गई। यहां देखें नई निसान ग्रेवाइट एमपीवी से जुड़ी पूरी जानकारी :- 

    एक्सटीरियर 

    निसान द्वारा साझा की गई टीजर की तस्वीरों के अनुसार, यह कंफर्म है कि ग्रेवाइट का एक्सटीरियर लेआउट फेसलिफ्ट रेनो ट्राइबर जैसा होगा। लेकिन, ट्राइबर फेसलिफ्ट से अलग दिखाने के लिए इसमें कई नए स्टाइलिंग एलिमेंट दिए जाएंगे। टीजर इमेज से संकेत मिले हैं कि इस एमपीवी कार में हनीकॉम्ब पैटर्न ग्रिल, बोनट पर 'ग्रेवाइट' लेटरिंग, क्रोम स्ट्रिप को कनेक्ट करती पतली एलईडी डीआरएल्स, और बंपर पर फॉग लैंप्स के पास सी-शेप्ड सिल्वर साउंड दिए जाएंगे।

    Nissan Gravite

    इसकी साइड प्रोफाइल रेनो ट्राइबर से काफी मिलती जुलती दिखेगी। ग्रेवाइट में ट्राइबर जैसे डोर और ग्लास पैनल, डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स और सी-पिलर के पास में विंडो लाइन पर हंप दिया गया है। इकलौता अंतर यह है कि इसमें नए डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं। 

    Nissan Gravite

    निसान ग्रेवाइट कार की पीछे की साइड भी काफी हद तक रेनो ट्राइबर जैसी है। इन दोनों गाड़ियों में बड़ी विंडशील्ड, स्ट्रिप से कनेक्ट की हुई रैपअराउंड एलईडी टेललाइट (ग्रेवाइट में क्रोम फिनिश्ड) और टेलगेट के निचले हिस्से पर मॉडल स्पेसिफिक बैजिंग दी गई है। हालांकि, निसान अपनी ग्रेवाइट कार में यूनीक टच देने के लिए लाइटिंग सेटअप के इंटरनल एलिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर सकती है। ग्रेवाइट गाड़ी में पीछे वाले बंपर पर (फ्रंट की तरह) सी-शेप्ड सिल्वर एक्सेंट भी दिए गए हैं जो इसे काफी दमदार लुक देते हैं। 

    इंटीरियर 

    निसान ग्रेवाइट कार के इंटीरियर से जुड़ी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, अनुमान है कि इसमें नई कलर स्कीम और अपहोल्स्ट्री दी जा सकती है। इस गाड़ी की डिजाइन को थोड़ा अपडेट किया जा सकता है, लेकिन इसका डैशबोर्ड लेआउट नई रेनो ट्राइबर से काफी मिलता जुलता होगा। यहां देखें नई रेनो ट्राइबर की इंटीरियर की तस्वीरें। 

    संभावित फीचर 

    निसान की इस एमपीवी कार में रेनो ट्राइबर वाले फीचर दिए जा सकते हैं जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रियर वेंट के साथ मैनुअल एसी, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और वायरलेस फोन चार्जर शामिल हैं। 

    सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एबीएस के साथ ईबीडी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। 

    संभावित इंजन और ट्रांसमिशन 

    निसान ग्रेवाइट कार में रेनो ट्राइबर वाले इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-  

    स्पेसिफिकेशन 

    1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 

    पावर 

    72 पीएस 

    टॉर्क

    96 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी*

    *एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    हम अपकमिंग निसान ग्रेवाइट गाड़ी में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी देखना पसंद करेंगे। 

    संभावित कीमत और मुकाबला

    निसान ग्रेवाइट की कीमत 6.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला रेनो ट्राइबर से रहेगा और यह गाड़ी मारुति अर्टिगा, किआ कैरेंस, किआ कैरेंस क्लाविस और मारुति एक्सएल6 के मुकाबले ज्यादा सस्ता ऑप्शन साबित होगी। 

    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
