मारुति ई विटारा लॉन्च: बैटरी रेंटल स्कीम के साथ इलेक्ट्रिक कार की कीमत 10.99 लाख रुपये, पूरी प्राइस लिस्ट जल्द सामने आएगी

प्रकाशित: फरवरी 17, 2026 05:20 pm । सोनू

लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा भारत में लॉन्च हो गई है। इसे मारुति के प्रीमियम नेक्सा शोरूम के जरिए बेचा जाएगा।

मारुति ई विटारा: वेरिएंट

ई विटारा तीन वेरिएंट: डेल्टा, जेटा और अल्फा में उपलब्ध है।

इसमें दो बैटरी पैक: 49 केडब्ल्यूएच और 61 केडब्ल्यूएच का विकल्प दिया गया है। छोटा बैटरी पैक बेस मॉडल तक सीमित है, जबकि बड़ा बैटरी पैक दो टॉप मॉडल में दिया गया है।

मारुति ई विटारा: पारंपरिक डिजाइन, लेकिन शानदार!

ई विटारा का डिजाइन फ्यूचरिस्टिक होने के बजाय ज्यादा पारंपरिक है!

मारुति ने सेफ गेम खेला है और महिंद्रा की बीई 6 की तरह कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है।

हालांकि जहां अधिकांश ईवी स्लीक दिखती हैं, वहीं ई विटारा ज्यादा रग्ड और दमदार है, जो हमें पसंद है!

नंबर जो मायने रखते हैं लंबाई: 4275 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1800 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1640 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 2700 मिलीमीटर

ग्राउंड क्लीयरेंस: 185 मिलीमीटर

टर्निंग रेडियस: 5.2 मीटर

ई विटारा की लंबाई ग्रैंड विटारा के बराबर है, लेकिन यह उतनी ऊंची नहीं है!

व्हील आर्क के ऊपर मस्कुलर हंच इसे ज्यादा दमदार बनाते हैं।

खास बातें डीआरएल और टेललैंप्स में एक समान ‘वाई’ शेप है।

पीछे वाले डोर हैंडल सी-पिलर पर पोजिशन किए गए हैं जो इसे 3-डोर वाला इफेक्ट देते हैं!

भारतीय वर्जन में 18-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय वर्जन में 19-इंच के व्हील हैं।

हमें यह चीज अच्छी लगी कि मारुति ई विटारा के साथ ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही है क्योंकि इसमें इल्लुमिनेटेड लाइट बार नहीं दी गई है।

इसे आप 10 रंगों में ले सकते हैं जिनमें मोनोटोन और ड्यूल-टोन दोनों कलर ऑप्शन शामिल हैं। यहां मारुति ई विटारा के सभी कलर ऑप्शन देखिए!

मारुति ई विटारा केबिन: आपको एक सरप्राइज मिलेगा!

केबिन में कदम रखते ही आपको पता चलेगा यह अंदर से दूसरी मारुति कार जैसी नहीं है!

क्वालिटी लेवल भी अब तक हमने जितनी मारुति कार में देखे हैं, उनमें सबसे अच्छा है।

हमें यह चीज अच्छी लगी कि अधिकांश महत्वपूर्ण फंक्शन फिजिकल कंट्रोल से ऑपरेट होते हैं, जबकि इसकी कुछ प्रतिद्वंदी कारों में ऐसा नहीं है।

डिटेल्स ब्लैक और ब्राउन कलर स्कीम प्रीमियम लगती है, लेकिन केबिन कम हवादार लगता है।

मारुति को बड़ी स्क्रीन देने के बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बेजल हैं!

मारुति ई विटारा फीचर: बेसिक चीजें कवर, लेकिन और भी कुछ मिल सकता था!

ई विटारा में लगभग वो सभी फीचर हैं जिनकी आपको रोजाना इस्तेमाल के लिए जरूरत होती है। इसके कुछ टॉप फीचर इस प्रकार हैं:

फीचर नोट 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले ड्राइविंग की सारी जानकारी साफ दिखती है! बढ़िया यूजर इंटरफेस और ग्राफिक्स भी। 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटनमेंट सिस्टम वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करता है। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आपको अपने फोन से कुछ फीचर्स एक्सेस करने देती है। आगे वेंटिलेटेड सीटें गर्म और उमस भरे दिन में आपकी पीठ को ठंडा रखेंगी। 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट इससे आपको अपनी सही ड्राइविंग पोजिशन आसानी से मिल जाएगी। 10-स्पीकर इनफिनिटी साउंड सिस्टम हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि साउंड क्वालिटी दमदार होगी! फिक्स्ड ग्लास रूफ आज के जमाने में यह बहुत छोटा है। एक पैनोरमिक यूनिट दी जानी चाहिए थी।

मारुति ई विटारा के अन्य महत्वपूर्ण फीचर इस प्रकार हैं:

मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

पुश बटन स्टार्ट

वायरलेस फोन चार्जर

ऑटो हेडलैंप्स और रेन सेंसिंग वाइपर

मारुति ई विटारा: पीछे की तरफ जगह है?

ये चीजें हमने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में ई विटारा के साथ थोड़ा सा समय बिताने से सीखी है। अपने अनुभव से हम कह सकते हैं कि...

यह बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा घुटने ऊपर करके बैठना पड़ेगा।

आपको लेगरूम को लेकर कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि इसमें काफी जगह है, लेकिन यह शुरुआत से बनी इलेक्ट्रिक कार जितनी स्पेशियस नहीं लगती है।

ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ई विटारा की पिछली सीट पर स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फंक्शन दिए गए हैं।

मारुति ई विटारा: सेफ्टी फीचर

मारुति ई विटारा इलेक्ट्रिक कार का लॉन्च से पहले भारत एनकैप द्वारा क्रैश टेस्ट किया जा चुका है और अब यह 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली चौथी मारुति कार बन गई है। इतना ही नहीं, यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में इसे 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। इसके टॉप सेफ्टी फीचर इस प्रकार हैं:

7 एयरबैग तक (एक अतिरिक्त नी एयरबैग)

आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

360 डिग्री कैमरा

ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

मारुति ई विटारा: बैटरी पैक, मोटर और रेंज

मारुति सुजुकी ई विटारा में दो बैटरी पैक का विकल्प है, जिनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

बैटरी पैक 49 केडब्ल्यूएच 61 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव पावर 144 पीएस 174 पीएस टॉर्क 192.5 एनएम 192.5 एनएम फुल चार्ज में रेंज घोषणा होनी बाकी 500 किलोमीटर से अधिक

पावर के आंकड़े टाटा कर्व ईवी और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक के बराबर हैं, लेकिन टॉर्क थोड़ा कम है।

अंतरराष्ट्रीय वर्जन में ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट का विकल्प भी दिया गया है।

मारुति ई विटारा: क्या आपको ये खरीदनी चाहिए?

इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्ट्रिक कार बाजार में मारुति की लेट एंट्री हुई है, जबकि टाटा, महिंद्रा और एमजी जैसे प्लेयर्स मार्केट में पहले से छाए हुए हैं। हालांकि ई विटारा का पैकेज अधिकांश ग्राहकों को खुश कर देगा, महिंद्रा बीई 6, टाटा कर्व ईवी, और यहां तक कि महिंद्रा एक्सईवी 9एस और टाटा हैरियर ईवी के कुछ वेरिएंट्स में भी आपको प्राइस के हिसाब से ज्यादा चीजें मिलती है।

अगर आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते हैं जिसके साथ आफ्टर सेल्स सपोर्ट भी अच्छा हो तो ई विटारा आपके लिए सही रहेगी। चूंकि ये एक मारुति कार है, ऐसे में उम्मीद है कि इसकी रनिंग और सर्विस कॉस्ट भी कम होगी।

मारुति ई विटारा: कंपेरिजन

मारुति ई विटारा का मुकाबला टाटा कर्व ईवी, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, विनफास्ट वीएफ6 और महिंद्रा बीई 6 से है।

