    मारुति ई विटारा की पूरी प्राइस लिस्ट सामने आई: कीमत 15.99 लाख रुपये से शुरू, देखिए इलेक्ट्रिक कार के वेरिएंट अनुसार दाम

    मारुति ई विटारा की बैटरी रेंटल स्कीम के साथ कीमत 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है

    प्रकाशित: फरवरी 18, 2026 04:50 pm । बिक्रमजीत

    Maruti e Vitara

    काफी इंतजार के बाद अब आखिरकार मारुति ने ई विटारा को भारत में लॉन्च कर दिया है, इसकी बैटरी रेंटल स्कीम के साथ कीमत 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। पूरी प्राइस अभी भी गुप्त है, लेकिन हमारे डीलर सूत्रों ने कंफर्म किया है कि ई विटारा की पूरी कीमत (बिना बैटरी रेंट) 15.99 लाख रुपये से 20.01 लाख रुपये के बीच है। अगर आप इसकी वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट जानना चाहते हैं तो नीचे देखिए:

    मारुति ई विटारा: पूरी प्राइस लिस्ट

    पहले मारुति ने ई विटारा के बेस मॉडल की कीमत की घोषणा की थी। बैटरी रेंटल स्कीम के साथ इसकी कीमत 10.99 लाख रुपये है, हालांकि इसमें आपको बैटरी किराए के तौर पर 3.99 रुपये प्रति किलोमीटर देने होते हैं।

    अब, सूत्रों ने ई विटारा की पूरी प्राइस लिस्ट कंफर्म की है जो नीचे दी गई है:

    वेरिएंट

    49 केडब्ल्यूएच

    61 केडब्ल्यूएच

    डेल्टा

    Rs 15.99 लाख रुपये

    जेटा

    Rs 17.49 लाख रुपये

    अल्फा

    Rs 19.79 लाख रुपये

    अल्फा ड्यूल-टोन

    Rs 20.01 लाख रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है

    मारुति ई विटारा: फीचर और सेफ्टी

    ई विटारा की फीचर लिस्ट में एक 10.1-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, एक सिंगल-पैन ग्लास रूफ, 10 तरह से इलेक्ट्रिक एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, आगे वेंटिलेटेड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, पीएम 2.5 केबिन एयर फिल्टर, 10-स्पीकर इनफिनिटी साउंड सिस्टम, और कई ड्राइव मोड शामिल है।

    Maruti e Vitara

    सुरक्षा की बात करें तो इलेक्ट्रिक विटारा को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। इसमें 7 एयरबैग, और लेवल-2 एडीएएस, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर के साथ 360 डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं।

    मारुति ई विटारा: बैटरी पैक और रेंज

    ई विटारा में दो बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है, जिनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    बैटरी पैक

    49केडब्ल्यूएच

    61केडब्ल्यूएच

    पावर

    144 पीएस

    174 पीएस

    टॉर्क

    193 एनएम

    193 एनएम

    सर्टिफाइड रेंज (डब्ल्यूएलटीपी साइकिल)

    344 किलोमीटर

    426 किलोमीटर

    Maruti e Vitara

    मारुति ई विटारा: कंपेरिजन

    ई विटारा मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार है। इसका मुकाबला एमजी विंडसर ईवी, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, टाटा कर्व ईवी, विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7, और एमजी जेडएस ईवी से रहेगा।

    यह भी देखें: मारुति ई विटारा ऑन रोड प्राइस

    मारुति ई विटारा पर अपना कमेंट लिखें

    मारुति ई विटारा की पूरी प्राइस लिस्ट सामने आई: कीमत 15.99 लाख रुपये से शुरू, देखिए इलेक्ट्रिक कार के वेरिएंट अनुसार दाम
