    जीप मेरिडियन ट्रैक एडिशन भारत में लॉन्च, कीमत 35.95 लाख रुपये से शुरू

    जीप मेरिडियन ट्रैक एडिशन, 3-रो वाली एसयूवी के फुल लोडेड ओवरलैंड वेरिएंट पर बेस्ड है।

    प्रकाशित: फरवरी 16, 2026 02:42 pm । भानु

    16 Views
    Jeep Meridian Track Edition Exterior

    हाल ही में जीप मेरिडियन के हायर-स्पेक लिमिटेड और ओवरलैंड वेरिएंट्स को मॉडल ईयर (एमवाय 2026) के हिसाब से अपडेट किया गया था। अमेरिकी कार कंपनी ने एक बार फिर मेरिडियन एसयूवी पर ध्यान केंद्रित किया है और लिमिटेड-रन ट्रैक एडिशन लॉन्च किया है, ठीक वैसे ही जैसे हमने अक्टूबर 2025 में जीप कंपास के साथ देखा था। आइए पहले इसकी कीमत पर एक नज़र डालते हैं:

    कीमत

    ट्रैक एडिशन, जीप मेरिडियन के फुल लोडेड ओवरलैंड वेरिएंट पर बेस्ड है। यह दो वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमतें इस प्रकार हैं:

    वेरिएंट

    ट्रैक ​एडिशन कीमत^

    ओवरलैंड कीमत^

    कीमत में अंतर

    ऑटोमैटिक

    35.95 लाख रुपये*

    35.61 लाख रुपये

    +  34,000 रुपये

    ऑटोमैटिक ऑल व्हील ड्राइव

    37.82 लाख रुपये*

    37.48 लाख रुपये

    +  34,000 रुपये

    *अतिरिक्त अनिवार्य एएक्स पैक (9,200 रुपये) लागू है।

    ^सभी कीमतें पैन इंडिया एक्स-शोरूम की हैं।

    जीप ने ट्रैक एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड ओवरलैंड वेरिएंट से 34,000 रुपये अधिक रखी है।

    क्या कुछ है अलग?

    Jeep Meridian Track Edition Grille
    Jeep Meridian Track Edition Rear

    ट्रैक एडिशन के साथ, मेरिडियन को ग्रिल, ओआरवीएम हाउसिंग और सभी एक्सटीरियर बैजिंग पर पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। इसके अलावा, स्टैंडर्ड मॉडल से इसे अलग दिखाने के लिए बोनट पर एक स्पेशल 'ट्रैक एडिशन' डेकेल और बूटलिड पर एक 'ट्रैक एडिशन' बैज भी दिया गया है। जीप इसे 18 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स के साथ पेश कर रही है।

    Jeep Meridian Track Edition Interior

    मेरिडियन ट्रैक एडिशन का इंटीरियर डुअल-टोन ब्लैक और टैन थीम में आता है, जिसमें डैशबोर्ड पर स्वेड फिनिश, लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री और लेदर से लिपटा 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसमें 140 मिलीमीटर स्लाइडिंग सेकंड रो सीटें भी शामिल हैं, जिन्हें एमवाय26 अपडेट के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। जीप मेरिडियन के लिमिटेड एडिशन में डैशबोर्ड और फ्लोर मैट के को-ड्राइवर साइड पर 'ट्रैक एडिशन' की एम्बॉसिंग दे रही है।

    जीप छोटी कंपास के लिए भी इसी तरह का ट्रैक एडिशन पेश करती है, जिसमें इसी तरह के कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं।

    फीचर्स और सेफ्टी

    लिमिटेड एडिशन के लॉन्च के साथ एसयूवी के फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ओवरलैंड वेरिएंट पर बेस्ड होने के कारण, इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ), 10.25 इंच का पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और पैनोरमिक सनरूफ जैसी प्रीमियम फीचर्स बरकरार हैं। ट्रैक एडिशन में वेंटिलेशन और मेमोरी फंक्शन के साथ 12 तरह से पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, 9-स्पीकर वाला एल्पाइन ऑडियो सिस्टम और पावर टेलगेट भी शामिल हैं।

    Jeep Meridian Sunroof
    Jeep Meridian Second Row Seats

    एसयूवी के सेफ्टी किट में छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रेन-सेंसिंग वाइपर और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएस) शामिल हैं।

    पावरट्रेन विकल्प

    मेरिडियन ट्रैक एडिशन में स्टैंडर्ड मॉडल वाला ही डीजल इंजन दिया गया है, जिसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    2-लीटर डीजल इंजन

    पावर

    170 पीएस

    टॉर्क

    350 एनएम

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी, 9-स्पीड एटी

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव, ऑल-व्हील ड्राइव

    *एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की सुविधा नहीं है, जो मेरिडियन एसयूवी के कुछ अन्य वेरिएंट में उपलब्ध है।

    कंपेरिजन

    जीप मेरिडियन का मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडिएक और एमजी ग्लोस्टर से है। इसे आगामी एमजी मेजेस्टर के विकल्प के रूप में भी चुना जा सकता है।

    जीप मेरिडियन पर अपना कमेंट लिखें

    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    जीप मेरिडियन ट्रैक एडिशन भारत में लॉन्च, कीमत 35.95 लाख रुपये से शुरू
