    बीएमडब्लू एक्स3 30 एक्सड्राइव एम स्पोर्ट प्रो भारत में हुई पेश, कीमत 74.50 लाख रुपये

    कॉस्मेटिक बदलावों के अलावा यह ज्यादा पावर और टॉर्क भी देती है

    प्रकाशित: फरवरी 16, 2026 07:13 pm । स्तुति

    72 Views
    • Write a कमेंट

    BMW X3 Front Three Quarter

    बीएमडब्ल्यू एक्स3 का सबसे पावरफुल वर्जन एक्स3 30 एक्सड्राइव एम स्पोर्ट प्रो भारत में लॉन्च हो गया है। हाल ही में कंपनी ने इसकी बुकिंग लेनी शुरू की थी। बीएमडब्ल्यू एक्स3 30 एक्सड्राइव एम स्पोर्ट प्रो को भारत में असेंबल करके बेचा जाएगा। इच्छुक ग्राहक इसे बीएमडब्लू की डीलरशिप्स पर जाकर बुक करवा सकते हैं।

    कीमत 

    वेरिएंट 

    कीमत (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) 

    एक्स3 एक्सड्राइव 20 एम स्पोर्ट 

    71.20 लाख रुपये

    एक्स3 एक्सड्राइव 20डी एम स्पोर्ट (डीजल)

    73.10 लाख रुपये

    एक्स3 एक्सड्राइव एम स्पोर्ट प्रो

    74.50 लाख रुपये

    नए लॉन्च हुए एक्स3 30 एक्सड्राइव एम स्पोर्ट प्रो वेरिएंट को एसयूवी के भारतीय लाइनअप में फ्लैगशिप वेरिएंट के तौर पर पोजिशन किया गया है। 

    एक्सटीरियर

    इस गाड़ी के आगे का लुक रेगुलर बीएमडब्ल्यू एक्स3 जैसा है, लेकिन स्पोर्टी और शार्प लुक देने के लिए इसमें कई विजुअल अपग्रेड जरूर दिए गए है। बीएमडब्ल्यू ने एम स्पोर्ट प्रोफेशनल पैक के तहत इसमें इल्युमिनेटेड ग्रिल दी है जिस पर ब्लैक कलर फिनिश मिलती है। इसमें स्टैंडर्ड मॉडल वाली एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है, जिस पर स्मोकी इफेक्ट मिलता है जो इसके स्पोर्टी नेचर के साथ काफी जचता है। 

    BMW X3 Front

    राइडिंग के लिए एक्स3 30 एक्सड्राइव एम स्पोर्ट प्रो वेरिएंट में रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ 20-इंच एम स्पेसिफिक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें रूफ रेल्स पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश और रूफ इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है। अन्य बदलावों में मॉडिफाइड रियर बंपर शामिल है जिस पर अब ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाला डिफ्यूजर मिलता है और इसमें एलईडी टेललैंप्स पर डार्क टिंट भी दी गई है। 

    बीएमडब्लू एक्स3 30 एक्सड्राइव एम स्पोर्ट कार पांच कलर ऑप्शन : ब्रूकलिन ग्रे मेटेलिक (एक्स3 नेमप्लेट के लिए नया), ड्यून ग्रे मेटेलिक, अल्पाइन व्हाइट, इंडिविजुअल टैन्ज़ानाइट ब्लू और ब्लैक सफायर मेटेलिक में उपलब्ध है।

    इंटीरियर

    इसका डैशबोर्ड और केबिन लेआउट स्टैंडर्ड एक्स3 से मिलता जुलता है। एक्स3 30 एक्सड्राइव एम स्पोर्ट प्रो वेरिएंट में केबिन के अंदर एक्सटीरियर कलर के अनुसार डुअल-टोन ब्लैक और ब्राउन या ब्लैक और बेज कलर थीम दी गई है।

    BMW X3 Interior

    बीएमडब्ल्यू ने इसमें डैशबोर्ड के टॉप को ज्यादा प्रीमियम लेदरेट फिनिश से रिप्लेस किया है। इसमें सीटबेल्ट पर 'एम-स्पेसिफिक स्ट्राइप' दी गई है जो इसकी ओवरऑल थीम के साथ काफी जचती है।

    फीचर और सेफ्टी

    बीएमडब्लू एक्स3 30 एक्सड्राइव एम स्पोर्ट प्रो में इल्युमिनेटेड डोर सिल प्लेट और पडल लैंप्स के लिए एम लोगो प्रोजेक्शन दिया गया है। बीएमडब्लू एक्स3 के सबसे ज्यादा स्पोर्टी वेरिएंट में सभी काम के फीचर दिए गए हैं जिसमें कर्व्ड डिस्प्ले सेटअप (14.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले), पैनोरमिक ग्लास रूफ, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और हेडअप डिस्प्ले शामिल हैं।

    सुरक्षा के लिए इसमें आठ एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। यूरो एनकैप से बीएमडब्लू एक्स3 गाड़ी को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है

    कौनसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं?

    इसमें रेगुलर एक्स3 वाला 2-लीटर 4-सिलेंडर इनलाइन टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। हालांकि, एक्स3 30 एक्सड्राइव एम स्पोर्ट प्रो वेरिएंट में इसे ज्यादा बेहतर आउटपुट के लिए थोड़ा ट्यून करके पेश किया गया है। 

    स्पेसिफिकेशन  

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 

    पावर

    258 PS

    टॉर्क

    400 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    8-स्पीड एटी*

    ड्राइवट्रेन

    ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी)

    *एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    इस गाड़ी में स्टैंडर्ड एक्स3 की तरह 48वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सेटअप भी दिया गया है। अपग्रेडेड परफॉरमेंस के साथ एक्स3 30 एक्सड्राइव एम स्पोर्ट अब 0 से 100 किमी/घंटे की स्पीड को 6.2 सेकंड में पकड़ने में सक्षम होगी।

    मुकाबला

    बीएमडब्लू एक्स3 30 एक्सड्राइव एम स्पोर्ट प्रो कार लेक्सस एनएक्स, मर्सिडीज बेंज जीएलसी, ऑडी क्यू5 और रेंज रोवर इवोक के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी ऑप्शन है। 

