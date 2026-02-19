सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन भारत में लॉन्च, कीमत 46.99 लाख रुपये

    टेरॉन आर-लाइन में एक टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है

    प्रकाशित: फरवरी 19, 2026 06:08 pm । सोनू

    12 Views
    • Write a कमेंट

    VW Tayron R Line

    फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन एसयूवी कार भारत में लॉन्च हो गई है। यह जर्मन कंपनी की फुल साइज 7 सीटर कार है जो एक वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 46.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) है। यह असल में टिग्वान आर-लाइन का 3-रो वर्जन है। यहां देखिए इस नई फॉक्सवैगन कार में क्या खास मिलता है:

    एक्सटीरियर

    • एसयूवी में आगे ड्यूल-पोड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स हैं जो एक पतली एलईडी स्ट्रिप से आपस में कनेक्टेड हैं। एलईडी स्ट्रिप के नीचे आपको एक छोटी ब्लैक एप्लीक भी दिखेगी जिस पर इसके स्पोर्टी आर-लाइन कैरेक्टर को हाइलाइट करने के लिए ‘आर’ लोगो भी है। फॉक्सवैगन ने एसयूवी के बड़े बंपर में चौड़ा एयर डैम दिया है और एक डायमंड-शेप पेटर्न है।

    Volkswagen Tayron R Line Front 3-quarter

    • टेरॉन आर-लाइन में आगे फॉग लैंप्स नहीं हैं लेकिन एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स के लिए कॉर्नरिंग फंक्शन है। एक सिल्वर स्किड प्लेट आगे के डिजाइन को पूरा करती है।

    खास बात: ब्लैक एप्लीक के बीच में चमकीला ‘फॉक्सवैगन’ लोगो है जो रात में इसके डिजाइन के साथ अच्छे से मेल खाता है।

    • साइड से टेरॉन आर-लाइन ज्यादा लंबाई और बड़े व्हीलबेस के कारण टिग्वान आर-लाइन से बड़ी कार नजर आती है।

    Volkswagen Tayron R Line Side

    • अन्य प्रमुख खूबियों में 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील, विंडो पैनल के पास एक कंट्रास्टिंग सिल्वर-फिनिश स्ट्रिप, और सिल्वर फिनिश रूफ रेल्स है।

    नोट: आगे वाले दोनों फेंडर के ओआरवीएम के ठीक नीचे ‘आर’ लोगो भी है।

    • टेरॉन आर-लाइन में पूरी चौड़ाई तक एलईडी लाइट बार है जो रैपअराउंड एलईडी टेल लैंप्स से कनेक्टेड है।

    • इसमें टेलगेट पर फॉक्सवैगन लोगो के ठीक नीचे ‘टेरॉन’ बैजिंग भी है और बड़े बंपर पर आगे वाले एयर डैम की तरह ही डायमंड-शेप पेटर्न है।

    Volkswagen Tayron R Line Rear

    खास बात: आगे की तरह पीछे भी चमकीला ‘फॉक्सवैगन’ लोगो है जो रात में लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ शानदार दिखता है।

    केबिन

    • इसका केबिन आपको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बिकने वाली नई फॉक्सवैगन कार की याद दिलाएगा। यह प्रीमियम दिखती है, और इसमें ड्यूल-टोन डार्क ब्लैक और ग्रे थीम दी गई है। फॉक्सवैगन ने इसमें दो डिस्प्ले सेटअप और एक 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया है।

    Volkswagen Tayron R Line dashboard

    • भारत में यह एसयूवी कार 3-रो, 7-सीटर लेआउट में उपलब्ध है, जिससे टिग्वान आर-लाइन की तुलना में यह बड़ी फैमिली के लिए ज्यादा सही विकल्प साबित होती है।

    • फॉक्सवैगन ने डैशबोर्ड के लिए सॉफ्ट-टच मटीरियल का भरपूर इस्तेमाल किया है और केबिन के चारों तरफ ब्रश्ड सिल्वर फिनिश दी गई है, ताकि ओवरऑल प्रीमियमनेस को बढ़ाया जा सके।

    • टेरॉन आर-लाइन में ज्यादा प्रैक्टिकैलिटी के लिए दूसरी पंक्ति में स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग सीटें दी गई है।

    Volkswagen Tayron R Line second row seats

    • इसमें सेंटर कंसोल पर एक मल्टी-फंक्शन नोब भी दी गई है, जिससे ड्राइव मोड और वोल्यूम बदल सकते हैं।

    • फौक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन 7 कलर में उपलब्ध है, जिनकी डिटेल्स आप इस स्टोरी में देख सकते हैं

    नोट: सीटों पर गहरे काले रंग की अपहोल्स्ट्री के साथ कंट्रास्टिंग ब्लू स्टिचिंग है और वेंटिलेशन के लिए छेद भी हैं। टेरॉन आर-लाइन में को-ड्राइवर साइड के डैशबोर्ड पर ग्लॉस ब्लैक ट्रिम भी है, और रात में अलग दिखने के लिए एम्बिएंट लाइटिंग सेटअप के साथ स्पोर्ट एलिमेंट्स मिलते हैं।

    फीचर और सेफ्टी

    • फॉक्सवैगन ने टेरॉन आर-लाइन में ढेर सारे फीचर दिए हैं, जिनमें एक बड़ा 15-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और एक हेड्स-अप डिस्प्ले शामिल है।

    Volkswagen Tayron R Line infotainment

    • फुल साइज एसयूवी कार में आगे मसाज, हीटिंग और कूलिंग फंक्शन वाली सीटें, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, दो वायरलेस फोन चार्जर, और कस्टमाइजेबल 30-कलर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है।

    • सुरक्षा के लिए टेरॉन आर-लाइन में 9 एयरबैग, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। फॉक्सवैगन ने इसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया है।

    इंजन

    इंजन

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन

    पावर

    204 पीएस

    टॉर्क

    320 एनएम

    गियरबॉक्स

    7-स्पीड डीसीटी*

    ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    *डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    यह एसयूवी कार केवल एक 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप में उपलब्ध है। हमने टेरॉन आर-लाइन और टिग्वान आर-लाइन का स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन भी किया है।

    Volkswagen Tayron R Line driving

    मुकाबला

    2026 फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन का मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर और फॉर्च्यूनर लेजेंडर, स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन, एमजी ग्लोस्टर, और आगामी एमजी मैजेस्टर से है।

    यह भी देखें: फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन ऑन प्राइस

    was this article helpful ?

    फॉक्सवेगन टेरॉन आर-लाइन पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन भारत में लॉन्च, कीमत 46.99 लाख रुपये
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है