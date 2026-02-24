सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट vs टाटा पंच आईसीई: कौनसी कार को लेना ज्यादा बेहतर है?

    नाम एक ही है लेकिन दोनों की पहचान अलग-अलग है। यहां देखिए पंच इलेक्ट्रिक पेट्रोल वर्जन से कैसे अलग है

    प्रकाशित: फरवरी 24, 2026 01:47 pm । सोनू

    152 Views
    • Write a कमेंट

    Tata Punch EV vs Punch ICE

    टाटा मोटर्स ने पंच कार को दो अलग-अलग अवतार में पेश किया है, जिसमें एक रेगुलर पेट्रोल से चलने वाली पंच और दूसरी नई पंच ईवी है। ये दोनों माइक्रो एसयूवी कार हैं, लेकिन एक्सपीरियंस अलग-अलग है। इनमें पावरट्रेन में अंतर के अलावा, स्टाइल और केबिन कलर स्कीम में थोड़े अंतर है।

    अगर आप पंच गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक और पेट्रोल कार में से कौनसी लें, तो यहां डिजाइन, केबिन, फीचर, पावरट्रेन और प्राइस के आधार पर पंच आईसीई और पंच ईवी का कंपेरिजन किया गया है:

    एक्सटीरियर

    पहली नजर में ये दोनों एक जैसी दिखती हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर स्टाइल में साफ अंतर दिखता है।

    • पंच आईसीई में ज्यादा दमदार स्टाइल और ब्लैक क्लेडिंग के साथ मोटा बंपर दिया गया है। यह ऊंची और शानदार दिखती है। यहां तक कि सिल्वर स्किड प्लेट भी ज्यादा उभरी हुई है।

    • वहीं पंच ईवी फेसलिफ्ट ज्यादा क्लीन और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखती है। इसमें ग्रिल की जगह एक बंद बॉडी कलर पेनल है, और पतली एलईडी डीआरएल दी गई है। बंपर डिजाइन ज्यादा स्कल्प्टेड और एयरोडायनामिक है।

    New Tata Punch EV
    Tata Punch ICE

    • दोनों माइक्रो एसयूवी की हेडलैंप पोजिशनिंग एक जैसी है।

    • साइड से दोनों करीब-करीब एक जैसी दिखती है।

    • दोनों में ग्रे बॉडी क्लेडिंग, एसयूवी स्टांस को उभारने के लिए रूफ रेल्स और ब्लैक ओआरवीएम दिए गए हैं।

    New Tata Punch EV
    Tata Punch ICE

    • दोनों के अलॉय व्हील का डिजाइन अलग-अलग है, ईवी में एयरोडायनामिक व्हील दिए गए हैं।

    • पंच ईवी में आपको कुछ ईवी स्पेसिफिक टच जैसे ‘टाटा.ईवी; बैजिंग मिलती है।

    • दोनों वर्जन में एक जैसी कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स, एक शार्क फिन एंटीना और रूफ माउंटेड स्पॉइलर दिए गए हैं।

    New Tata Punch EV
    Tata Punch ICE

    • हालांकि बंपर डिजाइन मिलता-जुलता है।

    • पंच और पंच ईवी दोनों में अपने-अपने मॉडल नाम की ब्रांडिंग मिलती है।

    हमारी राय: पंच ईवी फेसलिफ्ट क्लीन और सिंपल सोबर फेस के साथ ज्यादा प्रीमियम दिखती है। वहीं पंच आईसी ज्यादा रग्ड है। कुल मिलाकर डिजाइन में ऐसी चीजें नहीं हैं जो आपके कार खरीदने के फैसले को प्रभावित करे।

    केबिन

    कार के केबिन में प्रवेश करते ही आपको पता चलेगा कि दोनों का एक्सपीरियंस लगभग एक जैसा ही है:

    • दोनों वर्जन का डैशबोर्ड लेआउट एक जैसा है, लेकिन कलर स्कीम अलग-अलग है।

    New Tata Punch EV
    Tata Punch ICE

    • पंच ईवी में आपको ग्रे और व्हाइट कलर अपहोल्स्ट्री मिलती है। आईसीई वर्जन में ब्लैक और व्हाइट थीम दी गई है।

    • पंच ईवी में आपको ग्रे और व्हाइट कलर अपहोल्स्ट्री मिलती है। आईसीई वर्जन में ब्लैक और व्हाइट थीम दी गई है।

    • दोनों वर्जन में आपको 10.25-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन मिलती है। पंच ईवी में ईवी स्पेसिफिक ग्राफिक्स भी दिए गए हैं।

    • नई टाटा कार की तरह पंच ईवी और आईसीई दोनों वर्जन में टू-स्पोक इल्लुमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

    • पंच ईवी में सेंटर कंसोल के नीचे वाला हिस्सा कम भरा-भरा है और ज्यादा सिंपल है, क्योंकि यहां गियर नोब नहीं है।

    New Tata Punch EV
    Tata Punch ICE

    • केबिन स्पेस की बात करें तो दोनों करीब एक जैसी है क्योंकि दोनों का बेसिक बॉडी शेल एक जैसा है। पीछे का सीट स्पेस और बूट स्पेस एक छोटी फैमिली के हिसाब से सही है।

    कुल मिलाकर, दोनों टाटा कार का केबिन काफी प्रीमियम लगता है, खासकर जब इस प्राइस कैटेगरी में इनका कंपेरिजन दूसरी कार से किया जाए।

    फीचर

    फीचर लिस्ट के मामले में दोनों वर्जन में कोई बड़ा अंतर नहीं है। पंच आईसीई और ईवी दोनों वर्जन में आपको 10.25-इंच टचस्क्रीन के साथ वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, आगे वेंटिलेटेड सीटें, क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर, एक वायरलेस फोन चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और एक सनरूफ मिलता है। ईवी वर्जन में पंच पेट्रोल की तुलना में एक हाई बीम अलर्ट फीचर भी मिलता है।

    New Tata Punch EV
    Tata Punch ICE

    सुरक्षा के लिए दोनों वर्जन में आपको ईबीडी के साथ एबीएस, ईएससी, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड मॉनिटर, टीपीएमएस, हिल होल्ड असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं।

    अगर आप पंच ईवी को खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं।

    पावरट्रेन

    सबसे बड़ा अंतर इनके पावरट्रेन में है, फेसलिफ्ट अपडेट के साथ पंच ईवी काफी बेहतर हो गई है, क्योंकि अब इसमें बड़ा बैटरी पैक और ज्यादा सर्टिफाइड रेंज मिलती है। टाटा ने ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए पंच आईसीई में कुछ नए इंजन अपडेट भी दिए हैं। बिना किसी देरी के, आइए नजर डालते हैं इनके स्पेसिफिकेशन पर:

    पंच ईवी फेसलिफ्ट

    बैटरी पैक

    30 किलोमीटर

    40 किलोमीटर

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2)

    365 किलोमीटर-375 किलोमीटर

    468 किलोमीटर

    पावर

    88 पीएस

    129 पीएस

    टॉर्क

    154 एनएम

    154 एनएम

    एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर)

    13.5 सेकंड

    9 सेकंड

    मॉडल

    टाटा पंच फेसलिफ्ट

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड 4-सिलेंडर पेट्रोल

    1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी

    1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल (नया)

    पावर

    88 पीएस

    73.5 पीएस

    120 पीएस

    गियरबॉक्स

    115 एनएम

    103 एनएम

    170 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी (नया

    6-स्पीड एमटी

    *एएमटी-ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    कीमत

    टाटा पंच आईसीई की कीमत 5.60 लाख रुपये से 10.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। पंच ईवी की प्राइस 9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। पंच ईवी को एमजी विंडसर ईवी, टाटा नेक्सन ईवी, और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी से सस्ती इलेक्ट्रिक कार के तौर पर चुना जा सकता है। पंच आईसीई की टक्कर हुंडई एक्सटर, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट, और मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स/टोयोटा टाइजर से है।

    यहां आप टाटा पंच ईवी की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देख सकते हैं।

    कारदेखो की राय

    अगर आप रोजाना ज्यादातर शहर में ही कार ड्राइव करते हैं और आपके घर या ऑफिस में चार्जिंग की सुविधा है तो 2026 में टाटा पंच इलेक्ट्रिक कार लेना फायदे का सौदा है। यह ज्यादा मॉडर्न है, लॉन्ग-रेंज वर्जन में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, ज्यादा प्रीमियम टच है और रनिंग कॉस्ट काफी कम है।

    हालांकि टाटा पंच आईसीई अभी भी ज्यादा सस्ती और फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। सीएनजी और नए टर्बो-पेट्रोल समेत कई इंजन ऑप्शन, कम कीमत और जीरो चार्जिंग डिपेंडेंसी के साथ यह उन लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस बनी हुई है जो छोटी सिटी कार चाहते हैं और उससे अक्सर लंबी ट्रिप पर जाना चाहते हैं।

    New Tata Punch EV

    अगर आपको इलेक्ट्रिक कार के इस्तेमाल का तरीका सेट करता है तो पंच ईवी लें, और अगर बजट, सुविधा और बिना किसी चिंता के लंबी रोड ट्रिप आपके लिए मायने रखती है तो पेट्रोल कार लें।

    आप टाटा पंच ईवी और टाटा पंच पेट्रोल-सीएनजी में से कौनसी कार लेना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

    was this article helpful ?

    टाटा पंच पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग इलेक्ट्रिक कारें

    • पॉपुलर
    • अपकमिंग
    इलेक्ट्रिक कार
    अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट vs टाटा पंच आईसीई: कौनसी कार को लेना ज्यादा बेहतर है?
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है