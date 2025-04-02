नवंबर में सबसे ज्यादा बिकी टॉप 15 कारों पर डालिए एक नजर

रैंक मॉडल नवंबर 2025 अक्टूबर 2025 नवंबर 2024 मासिक वृद्धि/गिरावट (%) सालाना वृद्धि/गिरावट (%)

1 टाटा नेक्सन (नेक्सन ईवी समेत) 22434 22083 15329 2 46

2 मारुति डिजायर 21082 20791 11779 1 79

3 मारुति स्विफ्ट 19733 15542 14737 27 34

4 टाटा पंच (पंच ईवी समेत) 18753 16810 15435 12 21

5 हुंडई क्रेटा ( क्रेटा ईवी और क्रेटा एन लाइनसमेत) 17344 18381 15452 -6 12

6 मारुति अर्टिगा 16197 20087 15150 -19 7

7 महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो एन समेत) 15616 17880 12704 -13 23

8 मारुति फ्रॉन्क्स 15058 17003 14882 -11 1

9 मारुति वैगन आर 14619 18970 13982 -23 5

10 मारुति ब्रेज़ा 13947 12072 14918 16 -7

11 मारुति बलेनो 13784 16873 16293 -18 -15

12 मारुति ईको 13200 13537 10589 -2 25

13 मारुति विक्टोरिस 12300 13496 — -9 —

14 किआ सोनेट 12051 12745 9255 -5 30