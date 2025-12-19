सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    मारुति वैगन आर की लॉन्चिंग से लेकर अब तक 35 लाख से ज्यादा यूनिट्स बनकर हुई तैयार, यह कंपनी की नई पहल के लिए पायलट मॉडल भी बनी

    प्रकाशित: दिसंबर 19, 2025 11:53 am । स्तुति

    63 Views
    • Write a कमेंट

    नई स्विवेल सीट के लिए ओरिजिनल फैक्ट्री-फिटेड सीट को हटाने की जरूरत नहीं है और किट को लगभग एक घंटे में इंस्टॉल किया जा सकता है

    Maruti Wagon R

    जब बड़ी कार कंपनियां रोजाना की मोबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए गाड़ियों में कोई बदलाव करती हैं तो वह अलग ही नजर आता है। अब भारत की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी ने भी मारुति वैगन आर में स्विवेल सीट ऑप्शन शामिल करके इस दिशा में एक अहम कदम उठाया है।

    यह कैसे किया गया?

    मारुति ने इस नई पहल के लिए एनएसआरसीईएल-आईआईएम बेंगलुरु के साथ अपने स्टार्टअप इनक्यूबेशन प्रोग्राम के तहत बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी ट्रूअसिस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। स्विवेल सीट को पायलट बेसिस पर भारत के 11 शहरों में मौजूद मारुति की 200 से ज्यादा एरिना डीलरशिप पर रेट्रो फिटमेंट किट के तौर पर ऑर्डर किया जा सकता है। मारुति का कहना है कि ग्राहकों से मिलने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर इस पहल को और भी शहरों में बढ़ाया जाएगा। 

    प्रोविजन और अहम फीचर

    मारुति का कहना है कि इस किट को नई वैगन आर कार या फिर मौजूदा गाड़ियों में रेट्रोफिट किया जा सकता है। वैगन आर की मौजूदा यूनिट्स के लिए एकमात्र क्राइटेरिया यह है कि वह 2019 के बाद बिकीं होनी चाहिए। 

    Maruti Wagon R

    स्विवेल सीट से जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार हैं :-

    • इसे लगवाने से ओरिजिनल फैक्ट्री-फिटेड सीट को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे ग्राहकों का कोई भी शक या चिंता दूर हो जाती है।

    • किट के इंस्टॉलेशन में केवल एक घंटे का समय लगता है। 

    • यह पार्टनर कंपनी ( ट्रूअसिस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड) की तरफ से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए 3 साल की वारंटी के साथ आता है।

    • इंस्टॉलेशन कार के स्ट्रक्चर या कोर फंक्शनिंग में बिना किसी बदलाव के किया जाता है।

    कंपनी का कहना है कि वैगन आर की स्वीवेल सीट का सेफ्टी टेस्ट ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) में किया गया और यह गाड़ी जरूरी सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा करती है।

    महिंद्रा भी अपनी कस्टमाइज़्ड कारों में दे चुकी है ये सीटें 

    मारुति कोई पहली कार कंपनी नहीं है जिसने अपनी गाड़ी में स्वीवेल सीटों का ऑप्शन शामिल किया है। कई सालों पहले महिंद्रा ने दीपा मलिक और पैरालंपिक गोल्ड मेडल विनर अवनी लेखरा को 2020 टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए एक कस्टमाइज़्ड एक्सयूवी700 गिफ्ट की थी। महिंद्रा ने यह मॉडिफाइड मॉडल्स को बेंगलुरु बेस्ड कंपनी ट्रूअसिस्ट के साथ मिलकर तैयार किया था।  

    वैगन आर से जुड़ी जानकारी  

    मारुति वैगन आर सबसे पुरानी और बेस्ट-सेलिंग कार है। हाल ही में मारुति ने घोषणा की थी कि उसने दिसंबर 1999 लॉन्चिंग से लेकर अब तक इस गाड़ी की 35 लाख से ज्यादा यूनिट्स तैयार कर दी है। इस कॉम्पेक्ट हैचबैक कार का प्रोडक्शन मारुति की गुरुग्राम, मानेसर और हरियाणा फैसिलिटी में किया जाता है। 

    Maruti Wagon R

    यह गाड़ी फिलहाल अपने तीसरे जनरेशन वर्जन में भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है और यह 10 लाख रुपये से कम बजट में आने वाली मारुति की टॉप 5 कार में से एक भी है। मारुति वैगन कार नवंबर 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में भी शामिल रही, जिससे यह साबित हो गया है कि यह ग्राहकों की सबसे पॉपुलर चॉइस बनी हुई है। 

    मारुति वैगन आर चार वेरिएंट एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में आती है। वर्तमान में इस कॉम्पेक्ट हैचबैक कार की कीमत 4.99 लाख रुपये से 6.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इस गाड़ी में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मैनुअल एसी, छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (एएसपी) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    was this article helpful ?

    मारुति वैगन आर पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग हैचबैक कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    मारुति वैगन आर की लॉन्चिंग से लेकर अब तक 35 लाख से ज्यादा यूनिट्स बनकर हुई तैयार, यह कंपनी की नई पहल के लिए पायलट मॉडल भी बनी
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है