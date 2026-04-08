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    नई फोक्सवैगन टाइगन एसयूवी कार से कल पर्दा उठेगा, जानिए क्या कुछ खास मिलेगा

    नई टाइगन फेसलिफ्ट के डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया गया है और इसमें नए फीचर भी मिलेंगे

    प्रकाशित: अप्रैल 08, 2026 02:19 pm । सोनू

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    Volkswagen Taigun Facelift

    फॉक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट से भारत में कल पर्दा उठने जा रहा है। टाइगन कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ड्राइवर फोकस कार में से एक है, और इस अपडेट का मकसद कुछ हल्के बदलावों, ज्यादा फीचर्स, और एक छोटे मैकेनिकल अपग्रेड के जरिए इसकी अपील को और बढ़ाना है।

    एक्सटीरियर डिजाइन

    टाइगन न्यू मॉडल का ओवरऑल शेप वही है लेकिन इसमें कुछ ध्यान देने लायक अपडेट किए गए हैं। आगे की तरफ इसमें नए एलईडी हेडलैंप्स हैं जिनका डिजाइन थोड़ा ज्यादा घुमावदार है, साथ ही एक रोशनी वाला लोगो और नए बंपर के साथ कनेक्टेड एलईडी लाइट बार भी है, जिसमें अब क्रोम डिटेलिंग के साथ ब्लैक इनसर्ट दिए गए हैं। इसका डिजाइन अब फॉक्सवैगन की नई ग्लोबल एसयूवी कार के डिजाइन से ज्यादा मेल खाता है।

    Volkswagen Taigun Facelift

    साइड से यह पहले जैसी ही है, लेकिन फेसलिफ्ट मॉडल में नए 17-इंच अलॉय व्हील मिलेंगे जो इसे एक नया लुक देंगे।

    Volkswagen Taigun Facelift

    पीछे की तरफ बदलाव काफी कम हैं। एसयूवी में जाने-पहचाने डिजाइन को बरकरार रखा गया है, लेकिन नई डिटेलिंग के साथ कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स, चमकीला फॉक्सवैगन लोगो और नया बंपर मिलता है।

    केबिन और फीचर

    केबिन का पूरा लेआउट पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है, लेकिन फॉक्सवैगन इसमें कुछ नए फीचर जोड़ सकती है। फेसलिफ्ट मॉडल में बड़ी 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और अपडेटेड 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है, जिसमें शायद एआई आधारित फीचर भी होंगे।

    VW Taigun

    संदर्भ के लिए पुरानी टाइगन की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

    अन्य संभावित नए फीचर में एक पैनोरमिक सनरूफ और पीछे सीट मसाजिंग फंक्शन शामिल हो सकते हैं, जो मौजूदा मॉडल के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड होगा।

    वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, आगे वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे मौजूदा फीचर भी मिलना जारी रह सकते हैं।

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पार्किंग सेंसर, रियर-व्यू कैमरा और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर मिलना जारी रहने की संभावना है।

    इंजन

    टाइगन न्यू मॉडल में पहले वाले टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने जारी रह सकते हैं, लेकिन गियरबॉक्स में अहम अपडेट हो सकता है।

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल / 8-स्पीड ऑटोमैटिक

    7-स्पीड डीसीटी

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    यहां मुख्य बदलाव ये है कि 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है, जिसे मौजूदा 6-स्पीड यूनिट से रिप्लेस किया जाएगा।

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    वर्तमान में फॉक्सवैगन टाइगन की कीमत 10.58 लाख रुपये से 19.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। फेसलिफ्ट वर्जन की प्राइस 11 लाख रुपये से 19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

    लॉन्च के बाद, इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, और रेनो डस्टर जैसी एसयूवी कार से रहेगा।

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