एमजी मैजेस्टर vs फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन: जानिए कौनसी एसयूवी कार है आपके लिए ज्यादा बेहतर

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प्रकाशित: जून 18, 2026 07:53 pm । सोनू

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भारत में फुल साइज थ्री रो एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला काफी बढ़ गया है, क्योंक ग्राहक अब अपनी कार में साइज और प्रैक्टिकैलिटी से ज्यादा चाहने लगे हैं। अब ग्राहकों के पास बड़ी एसयूवी कार के काफी सारे विकल्प हैं। लोग लग्जरी, टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस, कंफर्ट और दमदार रोड प्रजेंस चाहते हैं। एमजी मैजेस्टर और फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन इन दोनों एसयूवी में ये खूबियां हैं। हालांकि दोनों का अप्रोच अलग-अलग है।

एमजी मैजेस्टर एक बड़ी एसयूवी गाड़ी है, जिसमें रफ-एंड टफ लुक और प्रीमियम फीचर का कॉम्बिनेशन है। वहीं, फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और प्रीमियम एसयूवी है, जो रिफाइनमेंट, टेक्नोलॉजी, और यूरोपियन ड्राइविंग डायनामिक्स पर फोकस करती है।

अगर आप दोनों प्रीमियम एसयूवी कार के बीच कंफ्यूज हैं, तो यहां अलग-अलग मोर्चों पर इनका कंपेरिजन किया गया है:

कीमत

मॉडल एमजी मैजेस्टर फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन कीमत (एक्स-शोरूम) 40.99 लाख रुपये से 44.99 लाख रुपये* 46.99 लाख रुपये

*टॉप मॉडल की कीमत

टेरॉन आर-लाइन की प्राइस एमजी मैजेस्टर के टॉप मॉडल से 2 लाख रुपये ज्यादा है।

एमजी ने मैजेस्टर के लोअर वेरिएंट शार्प की कीमत का खुलासा अभी नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी प्राइस 39 लाख रुपये रखी जा सकती है, जो टेरॉन आर-लाइन से 8 लाख रुपये कम है।

साइज

पैरामीटर एमजी मैजेस्टर फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन अंतर लंबाई 5046 मिलीमीटर 4792 मिलीमीटर +254 मिलीमीटर चौड़ाई 2016 मिलीमीटर 1866 मिलीमीटर +150 मिलीमीटर ऊंचाई 1876 मिलीमीटर 1665 मिलीमीटर +211 मिलीमीटर व्हीलबेस 2950 मिलीमीटर 2789 मिलीमीटर +161 मिलीमीटर

सभी मामलों में मैजेस्टर फोक्सवैगन एसयूवी कार से बड़ी है।

ज्यादा लंबी, चौड़ी और ऊची होने की वजह से मैजेस्टर सड़क पर ज्यादा दमदार नजर आती है। बड़े व्हीलबेस की वजह से केबिन में ज्यादा स्पेस मिलता है, खासकर तीसरी पंक्ति के पैसेंजर को अच्छा स्पेस मिलता है।

टेरॉन किसी भी तरह से छोटी कार नहीं है और इसकी रोड़ प्रजेंस भी काफी शानदार है। यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो एक प्रीमियम फैमिली एसयूवी कार लेना चाहते हैं।

कलर ऑप्शन

एमजी मैजेस्टर फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन पर्ल व्हाइट नाइटशेड ब्लू कंक्रीट ग्रे अल्ट्रा वॉयलेट ब्लैक मेटल सिप्रेसिना ग्रीन ब्लैक एश ओनिक्स व्हाइट — ग्रेनाडिला ब्लैक — डॉल्फिन ग्रे — ऑयस्टर सिल्वर

फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन में मैजेस्टर की तुलना में तीन कलर ज्यादा मिलते हैं, जिनमें अल्ट्रा वॉयलेट और नाइटशेड ब्लू शामिल हैं।

एमजी मैजेस्टर में डार्क, पारंपरिक और ज्यादा रफ-टफ दिखने वाले कलर हैं जो इसके बड़े एसयूवी स्टांस और ऑफ-रोड पर्सनैलिटी को कॉम्प्लिमेंट देते हैं।

इंजन

मॉडल एमजी मैजेस्टर फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन इंजन 2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल गियरबॉक्स 8-स्पीड एटी 7-स्पीड डीसीटी पावर 215.5 पीएस 204 पीएस टॉर्क 478.5 एनएम 320 एनएम ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव/ 4व्हील ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कागजों में मैजेस्टर ज्यादा पावर और टॉर्क आउटपुट देती है। इसका ट्विन-टर्बो डीजल इंजन जबरदस्त लो-एंड टॉर्क देता है जो ऑफ-रोडिंग में काफी काम आएगा।

फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन में एक टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो ज्यादा रिफाइनमेंट और स्मूद पावर डिलीवरी देता है। रोजाना की ड्राइविंग में यह ज्यादा प्रीमियम और शांत महसूस होती है, और कार चलाने के शौकीनों व फैमिली के लिए कार लेने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प है।

मैजेस्टर कार में रियर-व्हील ड्राइव और 4-व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, साथ ही कई ऑफ-रोड फीचर भी हैं, जो उन लोगों के लिए हैं जिन्हें ऑफ रोडिंग पर जाने का शौक है। टेरॉन का ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप सड़क पर भी बेहतर परफॉर्मेंस देता है और हैंडलिंग अच्छी रहती है।

कुल मिलाकर, दोनों एसयूवी कार का परफॉर्मेंस लेवल अच्छा है, लेकिन इन्हें चलाने का अनुभव अलग-अलग है और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको कौनसी गाड़ी ज्यादा पसंद है।

फीचर

फीचर एमजी मैजेस्टर फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन ऑटो एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी फॉगलैंप्स ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ व्हील 19-इंच अलॉय व्हील 19-इंच अलॉय व्हील एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सेटअप 12.3-इंच टचस्क्रीन 15-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12.3-इंच डिजिटल डिस्प्ले 10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅(दो) ✅(दो) साउंड सिस्टम 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम 13-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम एयर प्यूरीफायर ✅ ✅ ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रेज कंट्रोल ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल थ्री-जोन थ्री-जोन कीलेस एंट्री ✅ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीटें ✅ ✅ पीछे वेंटिलेटेड सीटें ✅(केवल कैप्टन सीटें) ❌ आगे मसाजिंग सीटें ✅ ✅ आगे पावर्ड सीटें हां, 12 तरह से पावर्ड हां, 12 तरह से पावर्ड दूसरी पंक्ति में रिक्लाइनिंग और स्लाइडिंग सीटें ✅ ✅ हीटेड सीटें ✅(आगे) ✅(आगे और पीछे) हेड-अप डिस्प्ले ❌ ✅ सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ पावर्ड टेलगेट ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग 6 9 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ आगे और पीछे पार्किंग सेंसर ✅ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस ✅(लेवल 2) ✅(लेवल 2)

एमजी मैजेस्टर में ज्यादा फीचर से भरपूर अनुभव मिलता है, खासकर पीछे वाली सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए, जिसमें वेंटिलेटेड कैप्टन सीटें और एक बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है।

फोक्सवैगन टेरॉन में ज्यादा मॉडर्न केबिन अनुभव, बड़ी स्क्रीन, हीटेड सीटें और एक हेड्स-अप डिस्प्ले दी गई है।

टेरॉन आर-लाइन में तीन अतिरिक्त एयरबैग भी दिए गए हैं। इसे यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, जबकि मैजेस्टर का क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है।

कारदेखो का क्या है कहना

कागजों में मैजेस्टर और टेरॉन आर-लाइन दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। 2026 एमजी मैजेस्टर ज्यादा पारंपरिक प्रीमियम एसयूवी कार है। यह साइज में बड़ी है, दमदार डीजल इंजन दिया गया है, बेहतर ऑफ रोड क्षमता है और पीछे वाली सीट पर ज्यादा लग्जरी अनुभव मिलता है। जो लोग शानदार रोड प्रजेंस, लंबे सफर में आराम और एडवेंचर क्षमता भी चाहते हैं, उन्हें मैजेस्टर ज्यादा पसंद आएगी।

फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन की पर्सनैलिटी अलग है। इसमें रिफाइनमेंट, प्रीमियम केबिन, शहर में बेहतर इस्तेमाल, और ज्यादा शानदार ड्राइविंग अनुभव पर फोकस है। यह उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जो यूरोपियन स्टाइल के साथ एक लग्जरी फैमिली एसयूवी कार लेना चाहते हैं। साथ ही, यह अच्छी सड़कों पर चलाने के लिए भी एक बेहतर एसयूवी है।

अगर आप एक बड़ी एसयूवी लेना चाहते हैं, जो शानदार दिखे और कहीं भी जाने में सक्षम हो, तो आपको एमजी मैजेस्टर लेनी चाहिए। हालांकि, अगर आप शानदार ड्राइविंग अनुभव के साथ प्रीमियम और शहर में चलाने के लिए एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन एक बढ़िया विकल्प है।

एमजी मैजेस्टर और फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन के अलावा यहां कुछ और विकल्प हैं, जिन पर आप विचार कर सकते हैं: