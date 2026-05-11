2026 टेस्ला मॉडल वाई vs वॉल्वो ईसी : कौनसी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार खरीदें?
टेस्ला और वॉल्वो दोनों ही भारत के प्रीमियम ईवी सेगमेंट में अपनी अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता लेकर आए हैं, और दोनों की अपनी-अपनी अनूठी पहचान और खूबियां हैं। इनमें से कौनसी कार को चुनना चाहिए? आइए पता लगाते हैं :-
प्रकाशित: मई 11, 2026 06:51 pm । स्तुति
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भारत के प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में पहले कभी इतने शानदार ऑप्शन मौजूद नहीं थे। मगर, अब टेस्ला ने अपनी पॉपुलर मॉडल वाई कार के साथ देश में धमाकेदार एंट्री कर दी है। बता दें कि यह गाड़ी अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले से मौजूद है और इसे किसी परिचय की जरूरत भी नहीं है। टेस्ला मॉडल वाई का मुकाबला वॉल्वो ईसी40 से है, जो कि स्वीडन कंपनी की इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है जो ब्रांड की सुरक्षा और स्कैंडिनेवियन स्टाइल की शानदार विरासत लेकर आती है।
इन दोनों गाड़ियों की कीमत 50 लाख रुपये से ज्यादा है और यह दोनों टेक्नोलॉजी से भरपूर हैं, और इनमें से किसी भी कार के साथ आपको रेंज को लेकर कोई भी समझौता नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस प्राइस रेंज में कोई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यह दोनों कारें चुनने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस रिपोर्ट में हम आपको इन कारों के डाइमेंशन, कलर ऑप्शन, फीचर, पावरट्रेन, कीमत और सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। चलिए जानते हैं कौनसी कार ज्यादा बेहतर साबित होती है :-
कीमत
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मॉडल
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टेस्ला मॉडल वाई
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वॉल्वो ईसी40
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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59.89 लाख रुपये से 67.89 लाख रुपये
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59 लाख रुपये
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इन दोनों कारों की एंट्री लेवल कीमत लगभग बराबर है, इनके बीच अंतर 1 लाख रुपये से भी कम का है।
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हालांकि, टेस्ला मॉडल वाई कार कई सारे वेरिएंट में आती है और इसकी कीमत 67.89 लाख रुपये तक जाती है, जबकि वॉल्वो ईसी40 कार सिंगल फुली-लोडेड वेरिएंट में उपलब्ध है जिसकी कीमत 59 लाख रुपये है।
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चूंकि टेस्ला मॉडल वाई का टॉप वेरिएंट वॉल्वो ईसी40 से करीब 9 लाख रुपये महंगा है, ऐसे में उम्मीद है कि इसमें वॉल्वो के मुकाबले अतिरिक्त फीचर भी मिलेंगे।
साइज
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पैरामीटर
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टेस्ला मॉडल वाई
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वॉल्वो ईसी40
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अंतर
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लंबाई
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4969 मिलीमीटर
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4440 मिलीमीटर
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+529 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1982 मिलीमीटर
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1873 मिलीमीटर
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+109 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1668 मिलीमीटर
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1591 मिलीमीटर
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+77 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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3040 मिलीमीटर
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2702 मिलीमीटर
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+338 मिलीमीटर
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साइज के मामले में टेस्ला मॉडल वाई इलेक्ट्रिक एसयूवी कार वॉल्वो ईसी40 से ज्यादा बड़ी है और इन दोनों कार के बीच अंतर मामूली नहीं है।
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टेस्ला मॉडल वाई के व्हीलबेस का साइज 338 मिलीमीटर ज्यादा है, जिससे इसमें ज्यादा रियर सीट लेगरूम स्पेस और स्पेशियस केबिन मिलता है।
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ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर बताए गए मॉडल वाई के आंकड़ें इसके लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन मॉडल वाई एल के हैं जिसे अप्रैल में लॉन्च किया गया था, जिसके व्हीलबेस का साइज 3,040 मिलीमीटर है।
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बड़ा साइज होने की वजह से मॉडल वाई कार ज्यादा बेहतर रोड प्रेजेंस देती है, जबकि वॉल्वो ईसी40 एक कॉम्पेक्ट कार है।
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सीटिंग लेआउट :
वॉल्वो ईसी40 एक 5-सीटर कार है जिसमें दो रो मिलती है। जबकि, टेस्ला मॉडल वाई एसयूवी 5-सीटर और 6-सीटर (2+2+2) दोनों कॉन्फिगरेशन में आती है, जिसमें से मॉडल वाई एल में तीसरी रो भी मिलती है जो बड़ी फैमिली के लिए अच्छी साबित होती है।
कलर ऑप्शन
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टेस्ला मॉडल वाई
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वॉल्वो ईसी40
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कॉस्मिक सिल्वर
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सैंड ड्यूक
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क्विक सिल्वर
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ओनिक्स ब्लैक
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अल्ट्रा रेड
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एफजोर्ड ब्लू
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ग्लेशियर ब्लू
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सिल्वर डॉन
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डायमंड ब्लैक
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क्रिस्टल व्हाइट
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पर्ल व्हाइट (मल्टी-कोट)
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वेपर ग्रे
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स्टेल्थ ग्रे
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सेज ग्रीन
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—
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क्लाउड ब्लू
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वॉल्वो ईसी40 कार में मॉडल वाई के मुकाबले ज्यादा कलर ऑप्शन मिलते हैं।
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टेस्ला मॉडल वाई में स्टेल्थ ग्रे को छोड़कर बाकी सभी कलर ऑप्शन अतिरिक्त कीमत पर मिलते हैं। क्या आप इस गाड़ी के साथ मिल रहे कलर ऑप्शन देखना चाहते हैं? यह स्टोरी देखें।
पावरट्रेन
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मॉडल
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टेस्ला मॉडल वाई
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वॉल्वो ईसी40
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बैटरी स्पेसिफिकेशन
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जानकारी नहीं
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जानकारी नहीं
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जानकारी नहीं
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78 केडब्लूएच
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ड्राइवट्रेन
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रियर-व्हील ड्राइव
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रियर-व्हील ड्राइव लॉन्ग रेंज
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ऑल-व्हील ड्राइव
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ऑल-व्हील ड्राइव
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दावा की गई रेंज
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500 किलोमीटर
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622 किलोमीटर
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681 किलोमीटर
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530 किलोमीटर
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मोटर
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सिंगल
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सिंगल
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डुअल
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डुअल
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एसेलेरेशन (0 से 100 किमी/घटे)
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5.9 सेकंड
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5.6 सेकंड
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5 सेकंड
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4.7 सेकंड
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अगर आप ऐसी ईवी लेना चाहते हैं जिसकी दावाकृत रेंज ज्यादा हो, तो टेस्ला मॉडल वाई आपके लिए अच्छी रहेगी। इसका बेस मॉडल वाई भी 500 किलोमीटर की रेंज देता है।
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वहीं, वॉल्वो ईसी40 की 530 किलोमीटर रेंज काफी अच्छी है, हालांकि इस कंपेरिजन में यह निचले पायदान पर आती है।
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परफॉरमेंस की बात करें तो ईसी40 गाड़ी 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार को 4.7 सेकंड में पकड़ लेती है, जिससे यह इस कंपेरिजन में तीनों टेस्ला मॉडल वाई वेरिएंट से ज्यादा फास्ट साबित होती है।
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वॉल्वो ईसी40 इलेक्ट्रिक कार में सिंगल एडब्लूडी कॉन्फिगरेशन दिया गया है। इसमें रियर-व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलता है।
फीचर
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फीचर
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टेस्ला मॉडल वाई
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वॉल्वो ईसी40
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ऑटो एलईडी हेडलैंप्स
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एलईडी टेललैंप्स
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व्हील्स
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19-इंच अलॉय व्हील्स
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19-इंच अलॉय व्हील्स
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फ्लश डोर हैंडल्स
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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एम्बिएंट लाइटिंग
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इंफोटेनमेंट सेटअप
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16-इंच टचस्क्रीन
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9-इंच टचस्क्रीन
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वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले
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(वायर्ड)
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इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
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12.3-इंच डिस्प्ले
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हेडअप डिस्प्ले
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वायरलेस फोन चार्जर
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साउंड सिस्टम
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18-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
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13-स्पीकर हार्मन कार्डन
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ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
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क्लाइमेट कंट्रोल
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डुअल-जोन
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डुअल-जोन
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कीलेस एंट्री
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वेंटिलेटेड और हीटेड फ्रंट सीट
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सेकंड रो पर पावर रेक्लाइनिंग सीटें
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वेंटिलेटेड रियर सीट
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रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन
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पावर्ड सीटें
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हां (ड्राइवर और को-ड्राइवर दोनों)
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हां (ड्राइवर और को-ड्राइवर दोनों)
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पैनोरमिक ग्लास रूफ
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फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट
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पावर्ड टेलगेट
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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एयरबैग्स
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कई सारे
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7
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360-डिग्री कैमरा
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ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
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रेन सेंसिंग वाइपर
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फ्रंट और रियर सेंसर
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ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
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रियर डिफॉगर
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टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
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एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)
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*(फुल सेल्फ ड्राइविंग (एफएसडी) ऑप्शनल एक्स्ट्रा के तौर पर
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इन दोनों एसयूवी कार में कई प्रीमियम फीचर दिए गए हैं, जिनमें पैनोरमिक रूफ, 360-डिग्री कैमरा, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एडीएएस और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं।
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ईसी40 में एक अच्छा फीचर दिया गया है और वो यह है कि इसमें स्टीयरिंग व्हील के पीछे की तरफ कन्वेंशनल 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जिससे ड्राइवर को एक डेडिकेटेड डिस्प्ले मिल पाता है।
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हालांकि, टेस्ला मॉडल वाई गाड़ी में पावर-रिक्लाइनिंग रियर सीटें, रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, ज़्यादा स्पीकर, और रियर वेंटिलेटेड सीटें जैसे अतिरिक्त फीचर मिलते हैं।
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टेस्ला मॉडल वाई कार में फुल सेल्फ-ड्राइविंग ऑप्शनल एक्स्ट्रा के तौर पर दी गई है। रेगुलेटरी प्रतिबंधों के कारण इसे अभी भारत में सक्रिय नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह भविष्य के लिए एक सुरक्षित निवेश बना हुआ है।
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सुरक्षा के मामले में दुनिया की सबसे सुरक्षित कार कंपनियों में से एक के तौर पर वॉल्वो की प्रसिद्धि उसे कुछ अतिरिक्त अंक दिलाती है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेस्ला की लोक्रप्रियता काफी अच्छी है, लेकिन एक ब्रांड फिलॉसोफी के रूप में सुरक्षा के प्रति वॉल्वो की प्रतिबद्धता बेजोड़ है।
कारदेखो का क्या है कहना
अगर आप खुद गाड़ी चलाने की बजाय ज़्यादातर पीछे बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, तो टेस्ला मॉडल वाई को चुनना बेहतर ऑप्शन होगा। इसकी मजबूत ब्रांड इमेज इसे भारत में चुनने के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बनाती है। वॉल्वो ईसी40 के मुकाबले इसमें ज़्यादा पावरट्रेन ऑप्शन, अतिरिक्त फीचर और तीसरी रो की सुविधा मिलती है और यह गाड़ी ज्यादा रेंज भी देती है।
यदि आपको ड्राइव करना ज्यादा पसंद है तो वॉल्वो ईसी40 को चुनें। हालांकि, यह इस प्राइस रेंज में इतनी फीचर लोडेड या बड़ी या फिर सबसे ज्यादा रेंज देने वाली कार नहीं है, लेकिन ईसी40 एक ऑल-राउंडर एसयूवी कार है। यह बेहतरीन सुरक्षा और तेज एसेलेरेशन देती है, और बाकी सभी मामलों में भी यह उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती है। खास बात यह है कि यह टेस्ला मॉडल वाई से थोड़ी सस्ती भी है।
कुल मिलाकर, टेस्ला मॉडल वाई कार कंफर्ट, रेंज और टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छी है, जबकि वॉल्वो ईसी40 गाड़ी को सुरक्षा, भरोसेमंद और ड्राइवर-फ्रेंडली कार होने के रूप में बढ़त हासिल होती है। इनमें से उस गाड़ी को चुनें जो आपकी ड्राइविंग से जुड़ी प्राथमिकताओं से मेल खाती हो। लेकिन, इससे पहले हम आपको सलाह देते हैं कि इन दोनों कारों को बुक करने से पहले आप इनकी टेस्ट ड्राइव जरूर लें।
आप यह इलेक्ट्रिक कारें भी चुन सकते हैं :-
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हुंडई आयोनिक 5 : यह गाड़ी रोड पर बेहद यूनीक लगती है और इसका केबिन काफी स्पेशियस और हवादार है कि यह किसी कार से ज्यादा एक लिविंग रूम जैसा ज्यादा लगता है। यह भारत में 50 लाख रुपये से कम बजट वाली सबसे बेहतरीन कारों में से एक है।
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किआ ईवी6 : आयोनिक 5 वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, लेकिन दिखने और ड्राइव करने में ज्यादा स्पोर्टी लगती है। यह गाड़ी फटाफट चार्ज होती है और इसका केबिन काफी फीचर लोडेड है।
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बीएमडब्लू आईएक्स1: यदि आपके लिए जर्मन लग्जरी बैज ज्यादा मायने रखता है तो ज्यादा पैसे खर्च किए बिना आईएक्स1 को लेना बेहतर चॉइस होगी।
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बीवाईडी सिलायन 7 : यह मॉडल वाई और ईसी40 से सस्ती कार है, लेकिन इसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इसकी जबरदस्त रेंज, लंबी फीचर लिस्ट और एडब्लूडी वर्जन में इसकी शानदार परफ़ॉर्मेंस इसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल बना देती है।
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बीवाईडी सील : सिलायन 7 का सेडान कज़िन। इस गाड़ी की सीटिंग पोजिशन थोड़ी नीची है और यह लुक्स में ज्यादा स्लीक दिखती है। 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार को यह महज 3.8 सेकंड में पकड़ लेती है। अगर आप एसयूवी की बजाय एक स्पोर्टी कार ज्यादा पसंद करते हैं तो यह चुनने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।