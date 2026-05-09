टेस्ला मॉडल वाई vs हुंडई आयोनिक 5 : कौनसी इलेक्ट्रिक एसयूवी कार खरीदें और क्यों?

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प्रकाशित: मई 09, 2026 11:05 am । स्तुति

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टेस्ला ने अपनी पहली कार मॉडल वाई के साथ भारतीय बाजार में 2025 में एंट्री की थी और तब से ही यह अपनी शानदार डिजाइन और टेक्नोलॉजी लोडेड केबिन की वजह से सेगमेंट में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसका मुकाबला हुंडई आयोनिक 5 से है, जिसे कुछ हफ्तों पहले ही फेसलिफ्ट अपडेट मिला है और अब यह गाड़ी टेस्ला मॉडल वाई को कड़ी टक्कर देने के लिए बिलकुल तैयार लगती है। यह दोनों कारें एक जैसे खरीदारों को आकर्षित करती हैं और इनमें मजबूत बैटरी पैक, फीचर लोडेड इंटीरियर, कई सारे कंफर्ट फीचर और एडवांस सेफ्टी पैकेज दिया गया है, लेकिन कागज पर आमने-सामने की टक्कर में इनमें से किसे ज्यादा बढ़त हासिल होती है? जानेंगे इसके बारे में आगे :-

यदि आप इनमें से कोई इलेक्ट्रिक एसयूवी कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो कीमत, साइज, डिजाइन, फीचर और इंजन ऑप्शन के मोर्चे पर इनके बीच कंपेरिजन देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इनमें से कौनसी कार ज्यादा बेहतर है :-

कीमत और वेरिएंट

मॉडल टेस्ला मॉडल वाई हुंडई आयोनिक 5 कीमत (एक्स-शोरूम) 59.89 लाख रुपये से 67.89 लाख रुपये 55.70 लाख रुपये

आयोनिक 5 की शुरूआती कीमत टेस्ला मॉडल वाई से 4.19 लाख रुपये कम है।

टेस्ला मॉडल वाई का टॉप वेरिएंट आयोनिक 5 के मुकाबले 12.19 लाख रुपये महंगा है।

टेस्ला मॉडल वाई कार तीन वेरिएंट में आती है जिससे ग्राहकों को चुनने के लिए कई सारे ऑप्शन मिल पाते हैं, जबकि आयोनिक 5 सिंगल फुली लोडेड वेरिएंट में उपलब्ध है।

इनमें से कौनसी एसयूवी कार की कीमत वाजिब ठहरती है चलिए जानते हैं आगे :-

साइज

मॉडल वाई टेस्ला मॉडल वाई हुंडई आयोनिक 5 अंतर लंबाई 4790 मिलीमीटर 4655 मिलीमीटर +135 मिलीमीटर चौड़ाई 1982 मिलीमीटर 1890 मिलीमीटर + 92 मिलीमीटर ऊंचाई 1624 मिलीमीटर 1625 मिलीमीटर (-1 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2890 मिलीमीटर 3000 मिलीमीटर (-10 मिलीमीटर) बूट स्पेस 822 लीटर 520 लीटर +302 लीटर

जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, टेस्ला मॉडल वाई की लंबाई और चौड़ाई आयोनिक 5 से ज्यादा है।

हालांकि, इन दोनों कारों की ऊंचाई लगभग बराबर है।

हुंडई आयोनिक 5 के व्हीलबेस का साइज ज्यादा है, जिससे केबिन के अंदर इसमें अच्छी स्पेस मिलती है।

टेस्ला मॉडल वाई में आयोनिक 5 (520 लीटर) के मुकाबले 822 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि 302 लीटर ज्यादा है।

कलर ऑप्शन

टेस्ला मॉडल वाई हुंडई आयोनिक 5 स्टेल्थ ग्रे टाइटन ग्रे पर्ल व्हाइट मल्टी-कोट ऑप्टिक व्हाइट डायमंड ब्लैक मिडनाइट ब्लैक पर्ल ग्लेशियर ब्लू ग्रेविटी गोल्ड मैट अल्ट्रा रेड - क्विक सिल्वर - कॉस्मिक सिल्वर -

टेस्ला मॉडल वाई और हुंडई आयोनिक 5 में व्हाइट, ग्रे और ब्लैक कलर का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि ग्राहकों को काफी पसंद आता है। हालांकि, टेस्ला मॉडल वाई में आयोनिक 5 के मुकाबले ज्यादा कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

टेस्ला मॉडल वाई के सभी कलर ऑप्शन (स्टेल्थ ग्रे को छोड़कर) के लिए आपको 95,000 रुपये से शुरू होने वाली अतिरिक्त कीमत चुकानी होगी, जबकि इसके कई कलर ऑप्शन की कीमत 1.85 लाख रुपये तक भी है। वहीं, आयोनिक 5 में सभी कलर ऑप्शन स्टैंडर्ड दिए गए हैं। यहां देखें टेस्ला मॉडल वाई के कलर ऑप्शन की जानकारी।

बैटरी पैक, मोटर व रेंज

टेस्ला मॉडल वाई हुंडई आयोनिक 5 वेरिएंट प्रीमियम आरब्लूडी प्रीमियम आरडब्लूडी लॉन्ग-रेंज एल प्रीमियम एडब्लूडी आरडब्लूडी लॉन्ग-रेंज सर्टिफाइड रेंज (डब्लुएलटीपी) 500 किलोमीटर 661 किलोमीटर 681 किलोमीटर 690 किलोमीटर बैटरी पैक - - - 84 किलोवाटh इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 2 1 पावर - - - 229 पीएस टॉर्क - - - 350 एनएम दावाकृत एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे) 5.9 सेकंड 5.6 सेकंड 5 सेकंड - डीसी फास्ट चार्जिंग स्पीड 250 किलोवाट 250 किलोवाट 250 किलोवाट 350 किलोवाट ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव ऑल-व्हील-ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव

टेस्ला ने मॉडल वाई के बैटरी साइज और पावर आउटपुट स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं दी है।

आयोनिक 5 कार की रेंज टेस्ला मॉडल वाई से थोड़ी ज्यादा है और इसकी डीसी फास्ट चार्जिंग क्षमता भी फास्ट है।

कार के शौकीन लोगों को मॉडल वाई एल का ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप आयोनिक 5 के आरडब्लूडी सेटअप से ज्यादा बेहतर लग सकता है।

फीचर

फीचर टेस्ला मॉडल वाई हुंडई आयोनिक 5 ऑटोमेटिक हेडलाइट ✅ ✅ एलईडी हेडलाइट ✅ ✅ एलईडी डीआरएल्स ✅ ✅ एलईडी हेडलाइट ✅ ✅ व्हील्स 19-इंच अलॉय व्हील्स 20-इंच अलॉय व्हील्स इंफोटेनमेंट सिस्टम 16-इंच टचस्क्रीन 12.3-इंच टचस्क्रीन एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ✅(वायरलेस) ✅(वायरलेस) डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले ❌ ✅(12.3-इंच) क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ पावर्ड फ्रंट सीट ✅ ✅(ड्राइवर और को-ड्राइवर दोनों के लिए 12-वे) पावर्ड रियर सीट ✅ ❌ फ्रंट सीट वेंटिलेशन ✅ ✅ सनरूफ पैनोरमिक ग्लास रूफ पैनोरमिक ग्लास रूफ रियर रो टचस्क्रीन ✅(8-इंच) ❌ रियर सीट हीलिंग ✅ ✅ रियर विंडो सनशेड ❌ ✅ साउंड सिस्टम 9-स्पीकर ऑडियो सिस्टम 8-स्पीर बोस साउंड सिस्टम ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅(डुअल-जोन) ✅(डुअल-जोन) पावर एडजस्टेबल एसी वेंट्स ✅ ❌ वायरलेस फोन चार्जिंग ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप ✅ ✅ हीटेड स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ हीटेड ओआरवीएम्स ❌ ✅ ड्राइव मोड ❌ ✅ पावर्ड टेलगेट ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग्स कई सारे 6 ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✅ ✅ ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक ✅ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ पार्किंग सेंसर ✅(आगे और पीछे) ✅(आगे और पीछे) 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ एडीएएस ✅ ✅(लेवल 2) फुली सेल्फ ड्राइविंग केपेबिलिटी ✅(ऑप्शनल) ❌ आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट ✅ ✅ ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅

जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, यह दोनों कारें फीचर लोडेड हैं और इनमें कई जरूरी फीचर से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एक लंबी लिस्ट मिलती है। इन दोनों कार में बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, हीटेड रियर सीटें, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट, वायरलेस चार्जिंग और पैनोरमिक ग्लास रूफ जैसे फीचर दिए गए हैं।

टेस्ला मॉडल वाई में कई अतिरिक्त एडवांस फीचर दिए गए हैं, जिनमें ऑप्शनल फुली सेल्फ ड्राइविंग केपेबिलिटी, सेकंड-रो टचस्क्रीन, पावर्ड एसी वेंट्स और पावर्ड रियर सीट शामिल है।

जबकि, आयोनिक 5 में मॉडल वाई के मुकाबले बेहतर ऑडियो सिस्टम, ड्राइव मोड, डेडिकेटेड डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और बड़े अलॉय व्हील्स मिलते हैं।

निष्कर्ष :

टेस्ला मॉडल वाई कंपनी की भारत में पहली कार है और इस गाड़ी ने अपनी एक अलग ही फैनबेस बना ली है। यह स्टैंडर्ड और लॉन्ग-व्हीलबेस वेरिएंट के साथ चीजों को काफी सिंपल रखती है और इसमें फीचर लोडेड केबिन, फुल ड्राइवर-लेस ड्राइविंग पैकेज, और कई बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं जो एक अच्छी ड्राइविंग रेंज और बेहतरीन परफॉरमेंस देते हैं। यह कार उन लोगों को ज्यादा पसंद आती है जो एक मिनिमल और शानदार एक्सपीरिएंस चाहते हैं।

जबकि, हुंडई आयोनिक 5 की कीमत कम है और इसमें स्पेशियस केबिन, फीचर लोडेड इंटीरियर दिया गया है और इसका सेल्स और सर्विस नेटवर्क भी काफी बड़ा है। हुंडई आयोनिक 5 एक ज्यादा वर्सेटाइल पैकेज साबित होता है।

कुल मिलाकर, टेस्ला मॉडल वाई को कागज पर ज्यादा स्पेस, वेरिएंट की लंबी रेंज, ड्राइवर-लेस फीचर और कई सारे बैटरी पैक ऑप्शन की वजह से बढ़त हासिल होती है, लेकिन इन सबके लिए आपको काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। जबकि, हुंडई आयोनिक 5 फेसलिफ्ट कार उन खरीदारों के लिए ज्यादा आकर्षक ऑप्शन साबित होती है जो कि कम बजट में शानदार ओनरशिप एक्सपीरिएंस, प्रीमियम फील और एक यूनीक डिजाइन चाहते हैं।

आप यह कारें भी चुन सकते हैं

टेस्ला मॉडल वाई और हुंडई आयोनिक 5 दोनों शानदार कारें हैं, लेकिन आप इस सेगमेंट में दूसरे ऑप्शन भी देख सकते हैं :-