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    2026 टेस्ला मॉडल वाई vs बीवाईडी सीलायन 7: कौनसी इलेक्ट्रिक कार को खरीदना है फायदे का सौदा?

    बीवाईडी और टेस्ला दोनों दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी हैं और इन्होंने भारत में फीचर से भरपूर एसयूवी पेश की है। आपको इनमें से कौनसी लेनी चाहिए? आइए जानते हैं

    प्रकाशित: मई 11, 2026 04:54 pm । सोनू

    23 Views
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    Tesla Model Y Vs BYD Sealion 7

    भारत में प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी कार का सेगमेंट अब काफी दिलचस्प हो गया है। टेस्ला ने मॉडल वाई के साथ आखिरकार भारत के कार बाजार में कदम रख दिया है, यह कंपनी दुनियाभर में इतनी मशहूर है कि इसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर, हमारे पास एक भरोसेमंद बीवाईडी सीलायन 7 है जो इसकी मुख्य प्रतिद्वंदी है। सीलायन 7 को भारत में 2025 की शुरूआत में लॉन्च किया गया था और यह जल्द ही इस प्राइस पॉइंट पर टॉप इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक बन गई।

    दोनों ईवी बड़ी और फीचर लोडेड हैं, और आपको रेंज की चिंता करना भूला देंगी। अगर आप 50 लाख से ज्यादा कीमत वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं तो इन दोनों विकल्प पर विचार किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में हम आपको इनके साइज, कलर ऑप्शन, फीचर, इंजन, प्राइस और सेफ्टी के बारे में बताएंगे। आइए इनके बारे में जानते हैं:

    कीमत

    मॉडल

    टेस्ला मॉडल वाई

    बीवाईडी सीलायन 7

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    59.89 लाख रुपये से 67.89 लाख रुपये

    49.40 लाख रुपये से 54.90 लाख रुपये

    • मॉडल वाई के बेस मॉडल की कीमत सीलायन 7 से करीब 10 लाख रुपये ज्यादा है।

    • अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो यह अंतर करीब 13 लाख रुपये बढ़ जाता है।

    • कागजों में सीलायन 7 दोनों में सस्ती दिखती है, अब हम इनके स्पेसिफिकेशन पर नजर डालते हैं जिससे चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी:

    साइज

    पैरामीटर

    टेस्ला मॉडल वाई

    बीवाईडी सीलायन 7

    अंतर

    लंबाई

    4790 मिलीमीटर

    4830 मिलीमीटर

    (-40 मिलीमीटर)

    चौड़ाई

    1982 मिलीमीटर

    1925 मिलीमीटर

    +57 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1624 मिलीमीटर

    1620 मिलीमीटर

    +4 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2890 मिलीमीटर

    2930 मिलीमीटर

    -40 मिलीमीटर

    • चौड़ाई के मामले में मॉडल वाई ज्यादा चौड़ी है, लेकिन बीवाईडी कार का व्हीलबेस और लंबाई ज्यादा है। दोनों कार की सीट की ऊंचाई लगभग एक जैसी है।

    Tesla Model Y
    BYD Sealion 7

    • यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि यह आंकड़े टॉप मॉडल वाई रियर-व्हील ड्राइव लॉन्ग-रेंज के हैं, जबकि टेस्ला मॉडल वाई एल मिड वेरिएंट में भी उपलब्ध है, जिसे हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया था, और दूसरे वेरिएंट के मुकाबले इसका साइज काफी बड़ा है।

    Tesla Model Y
    BYD Sealion 7

    • जिन परिवारों को केबिन स्पेस और पीछे वाली सीट पर कंफर्ट ज्यादा पसंद है, उनके लिए मॉडल वाई के बड़े साइज का फायदा कुछ ऐसा है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।

    सीटिंग लेआउट

    सीलायन एक 5 सीटर एसयूवी कार है जिसमें दो पंक्तियों में सीटें हैं, जबकि टेस्ला मॉडल वाई 5 और 6 सीटर दोनों अवतार में आती है। मॉडल वाई एल थ्री रो में आती है जिसमें 2+2+2 सीटर लेआउट है।

    कलर ऑप्शन

    टेस्ला मॉडल वाई

    बीवाईडी सीलायन 7

    कॉस्मिक ब्लू (केवल मॉडल वाई एल के साथ) 

    अरोरा व्हाइट

    क्विक सिल्वर* 

    शार्क ग्रे 

    अल्ट्रा रेड

    कॉस्मिक ब्लैक

    ग्लेशियर ब्लू 

    अटलांटिस ग्रे

    डायमंड ब्लैक

    -

    पर्ल व्हाइट (मल्टी-कोट)

    -

    स्टेल्थ ग्रे

    -

    *मॉडल वाई एल के साथ उपलब्ध नहीं

    • सीलायन 7 की तुलना में मॉडल वाई में तीन अतिरिक्त कलर हैं, जिससे ग्राहकों को चुनने के लिए ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं।

    • स्टेल्थ ग्रे के अलावा, मॉडल वाई के सभी रंगों के लिए अतिरिक्त कीमत देनी होगी। क्या आप इन रंगों की कीमत जानना चाहते हैं? तो यह स्टोरी देखें

    बैटरी पैक और रेंज

    मॉडल

    टेस्ला मॉडल वाई 

    बीवाईडी सीलायन 7

    बैटरी पैक

    -

    -

    -

    82.5 केडब्ल्यूएच

    82.5 केडब्ल्यूएच

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव लॉन्ग रेंज

    ऑल-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    फुल चार्ज में रेंज

    500 किलोमीटर

    622 किलोमीटर

    681 किलोमीटर

    567 किलोमीटर*

    542 किलोमीटर*

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    1

    2

    एसेलरेशन (0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे)

    5.9 सेकंड

    5.6 सेकंड

    5 सेकंड

    6.7 सेकंड

    4.5 सेकंड

    *एनईडीसी-सर्टिफाइड रेंज

    • भारत में टेस्ला मॉडल वाई तीन पावरट्रेन: स्टैंडर्ड रियर-व्हील ड्राइव, लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव और लॉन्ग-व्हीलबेस ऑल-व्हील ड्राइव मॉडल वाई एल में उपलब्ध है, जबकि सीलायन 7 दो: स्टैंडर्ड रियर-व्हील ड्राइव प्रीमियम और ऑल-व्हील ड्राइव परफॉर्मेंस में उपलब्ध है।

    • फुल चार्ज में रेंज की बात करें तो मॉडल वाई एल 681 किलोमीटर की रेंज के साथ आगे है, इसके बाद लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव 662 किलोमीटर की रेंज के साथ दूसरे नंबर पर है। बेस मॉडल वाई रियर व्हील ड्राइव की रेंज 500 किलोमीटर है। सीलायन 7 रियर-व्हील ड्राइव की रेंज 567 किलोमीटर और ऑल-व्हील ड्राइव की रेंज 542 किलोमीटर है जो बीच में है।

    Tesla Model Y
    BYD Sealion 7

    • सीलायन 7 ऑल-व्हील ड्राइव परफॉर्मेंस 4.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है, जिससे यह दोनों में तेज कार साबित होती है।

    फीचर

    फीचर

    टेस्ला मॉडल वाई

    बीवाईडी सीलायन 7

    ऑटो एलईडी हेडलैंप्स

    एलईडी टेललैंप्स

    व्हील

    19-इंच अलॉय व्हील

    20-इंच अलॉय व्हील

    फ्लश डोर हैंडल

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    एम्बिएंट लाइटिंग

    इंफोटेनमेंट सेटअप

    16-इंच टचस्क्रीन

    15.6-इंच टचस्क्रीन

    वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    10.25-इंच डिस्प्ले

    हेड्स-अप डिस्प्ले

    वायरलेस फोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    9-स्पीकर ऑडियो सिस्टम

    12-स्पीकर डायनाऑडियो साउंड सिस्टम

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    क्रूज कंट्रोल

    ड्यूल-जोन

    ड्यूल-जोन

    कीलेस एंट्री

    आगे वेंटिलेटेड सीट

    दूसरी पंक्ति में पावर रिक्लाइनिंग सीटें

    पीछे एंटरटेनमेंट टचस्क्रीन 

    ✅(8-इंच)

    आगे पावर्ड सीटें

    ✅ (ड्राइवर और को-ड्राइवर) 

    ✅ (ड्राइवर और को-ड्राइवर) 

    पैनोरमिक ग्लास रूफ

    आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    पावर्ड टेलगेट

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    एयरबैग

    कई 

    11

    360-डिग्री कैमरा

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    रेन सेंसिंग वाइपर

    आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

    ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    पीछे डिफॉगर

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    एडीएएस

    ✅(फुल सेल्फ ड्राइविंग (एफएसडी) ऑप्शनल

    • दोनों गाड़ी में कई दमदार फीचर्स हैं, जिनमें आपकी बेसिक जरूरतों के साथ-साथ प्रीमियम फीचर्स भी हैं। आपको पैनोरमिक ग्लास रूफ, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, आगे वेंटिलेटेड और पावर्ड सीटें, 360-डिग्री कैमरा, एडीएएस और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। इस कीमत पर कोई भी कार कम नहीं लगती है।

    Tesla Model Y
    BYD Sealion 7

    • सीलायन 7 में स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक पारंपरिक 10.25-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिससे ड्राइवर को एक खास डिस्प्ले मिल जाता है और उसे इधर-उधर नहीं देखना पड़ता। दोनों कार में हेड्स-अप डिस्प्ले हैं।

    Tesla Model Y
    BYD Sealion 7

    • सीलायन 7 का 12-स्पीकर डायनाऑडियो सेटअप मॉडल वाई के 9-स्पीकर सेटअप को मात देता है। हालांकि, ध्यान दें कि मॉडल वाई एल में बेहतर 18-स्पीकर ऑडियो सिस्टम मिलता है।

    • पीछे वाली सीट का एक्सपीरियंस टेस्ला का बेहतर है। मॉडल वाई में दूसरी पंक्ति में पावर रिक्लाइनिंग सीटें और पीछे वाले पैसेंजर के लिए एक अलग एंटरटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। मॉडल वाई एल वेरिएंट चुनने पर आपको दूसरी और तीसरी पंक्ति में कैप्टन सीटें और एक एक्स्ट्रा रो भी मिलती है।

    • सेफ्टी फीचर की बात करें तो दोनों कार में वे सभी फीचर्स हैं जिनकी आप उम्मीद कर सकते हैं। एडीएएस में टेस्ला की सबसे बड़ी खासियत फुल सेल्फ-ड्राइविंग है, जो वैकल्पिक तौर पर दिया गया है। रेगुलेटरी पाबंदियों के कारण इसे भारत में अभी एक्टिवेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह एक फ्यूचर-प्रूफ फीचर है जो बड़ी क्षमता अनलॉक कर सकता है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    अगर आपको ओवरऑल पैकेज, ब्रांड इमेज और ज्यादा ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर पसंद हैं तो टेस्ला मॉडल वाई चुनें। यह एक बड़ी कार है, जिसमें पीछे पावर-रिक्लाइनिंग सीटों और एक डेडिकेटेड स्क्रीन के साथ बेहतर सीट एक्सपीरियंस मिलता है, और बड़े परिवार के लिए एक अतिरिक्त रो और आरामदायक सीटें भी मिलती हैं। इसके अलावा, इसमें बीवाईडी की तुलना में ज्यादा फीचर भी मिलते हैं। इनके अलावा, मॉडल वाई ज्यादा रेंज भी देती है जिसकी आप लंबे सफर में तारीफ करेंगे।

    Tesla Model Y

    अगर वैल्यू, परफॉर्मेंस, ज्यादा कम्प्लीट और कन्वेंशनल पैकेज आपकी प्राथमिकता है, तो बीवाईडी सीलायन 7 चुनें। इसका बेस मॉडल टेस्ला कार से 10 लाख रुपये सस्ता है, फिर भी इसमें किसी भी फीचर से कोई समझौता नहीं है और यह अच्छी तरह से फीचर से भरपूर लगती है। ऑल-व्हील ड्राइव परफॉर्मेंस वेरिएंट के साथ तेज एसेलरेशन के कारण यह ज्यादा मजेदार फन-टू-ड्राइव एसयूवी कार भी है।

    BYD Sealion 7

    आखिरी फैसला आपकी उम्मीदों पर निर्भर करता है। टेस्ला की ब्रांड वैल्यू, ईवी की रेप्युटेशन, और केबिन में ज्यादा स्पेस का इसको फायदा मिलता है। हालांकि, सीलायन 7 में लगभग वह सबकुछ है जो मॉडल वाई में है, साथ ही यह ज्यादा तेज और ज्यादा किफायती भी है। कागजों में सीलायन 7 ज्यादा सही लगती है, जबकि मॉडल वाई में खासकर ब्रांड वैल्यू का फायदा मिलता है, हालांकि आपको यह देखना चाहिए कि एक्स्ट्रा पैसे देना आपकी जेब पर भारी न पड़े।

    इस सेगमेंट में आप इन इलेक्ट्रिक कार पर भी विचार कर सकते हैं:

    हुंडई आयनिक 5: फ्यूरिस्टिक डिजाइन और स्पेशियस व लाउंज जैसे केबिन वाली एसयूवी है। भारत में 50 लाख रुपये से कम कीमत वाली सबसे पसंदीदा इलेक्ट्रिक कार में से एक है।

    किआ ईवी6: आयनिक 5 वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो स्पोर्टी फोकस और फास्ट चार्जिंग क्षमता के साथ आती है। दमदार रोड प्रजेंस और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है।

    बीएमडब्ल्यू आईएक्स1: उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो मॉडर्न ईवी के साथ जर्मन लग्जरी बैजिंग वाली गाड़ी लेना चाहते हैं।

    वोल्वो ईसी40: लग्जरी ईवी सेगमेंट में साफ-सुथरे डिजाइन और सिंपल केबिन के साथ शानदार पावरट्रेन मिलता है।

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