2026 स्कोडा कुशाक vs मारुति ग्रैंड विटारा: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

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प्रकाशित: अप्रैल 28, 2026 06:56 pm । सोनू

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स्कोडा ने हाल ही में कुशाक फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है, इसे नए एक्सटीरियर, अपडेट केबिन, ज्यादा फीचर और इंजन में कुछ बदलाव के साथ पेश किया गया है। वहीं दूसरी ओर, हमारे पास भरोसेमंद और आजमाई हुई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा है, जो सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार में से एक है और पिछले कुछ सालों में अपनी काबिलियत भी साबित कर चुकी है।

कागजों में दोनों एसयूवी कार की कीमत लगभग बराबर है और ये दोनों एक ही सेगमेंट की गाड़ी हैं। हालकि, स्टाइल और इंजन के मामले में ये काफी अलग हैं। इनमें से कौनसी कार आपको लेनी चाहिए? इसका पता करने के लिए हमने स्पेसिफिकेशन, फीचर, साइज और पावरट्रेन के आधार पर इनका कंपेरिजन किया है, जिसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे:

कीमत

मॉडल 2026 स्कोडा कुशाक मारुति ग्रैंड विटारा कीमत (एक्स-शोरूम) 10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये 10.77 लाख रुपये से 19.72 लाख रुपये

दोनों एसयूवी कार के बेस मॉडल की कीमत लगभग एक जैसी है, इनमें सिर्फ 8000 रुपये का अंतर है।

ग्रैंड विटारा टॉप मॉडल की प्राइस करीब 72,000 रुपये ज्यादा है।

हालांकि, ग्रैंड विटारा पुराना मॉडल होने की वजह से, इस पर काफी छूट मिल सकती है।

यहां इन दोनों एसयूवी कार के स्पेसिफिकेशन देखिए:

साइज

2026 स्कोडा कुशाक मारुति ग्रैंड विटारा अंतर लंबाई 4229 मिलीमीटर 4345 मिलीमीटर -116 मिलीमीटर चौड़ाई 1760 मिलीमीटर 1795 मिलीमीटर -35 मिलीमीटर ऊंचाई 1612 मिलीमीटर 1645 मिलीमीटर -33 मिलीमीटर व्हीलबेस 2651 मिलीमीटर 2600 मिलीमीटर +51 मिलीमीटर बूट स्पेस 385 लीटर 373 लीटर* +12 लीटर

*नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वेरिएंट्स के लिए

ग्रैंड विटारा ज्यादा लंबी एसयूवी कार है, और ज्यादा लंबाई की वजह से इसकी रोड प्रजेंस भी बेहतर है।

चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो ग्रैंड विटारा ज्यादा चौड़ी और ऊंची है, लेकिन अंतर बहुत कम है।

कम लंबाई के बावजूद कुशाक का व्हीलबेस दोनों में बड़ा है, और ग्रैंड विटारा की तुलना में बूट स्पेस भी थोड़ा बड़ा है।

कलर ऑप्शन

2026 स्कोडा कुशाक मारुति ग्रैंड विटारा शिमला ग्रीन* आर्कटिक व्हाइट* चेरी रेड* ग्रेंड्यूर ग्रे स्टील ग्रे* स्पलेंडिड सिल्वर* ब्रिलियंट सिल्वर* ओपलेंट रेड* कैंडी व्हाइट* चेस्टनट ब्राउन कार्बन स्टील मिडनाइट ब्लैक डीप ब्लैक नेक्सा ब्लू लावा ब्लू -

*चुनिंदा वेरिएंट में ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध

दोनों एसयूवी कार में काफी सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं। कुशाक में एक अतिरिक्त कलर दिया गया है।

कुशाक में शिमला ग्रीन, चेरी रेड और स्टील ग्रे जैसे कुछ नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

कुशाक में हरे, ग्रे, सिल्वर और सफेद रंग के साथ ड्यूल-टोन ऑप्शन मिलता है।

ग्रैंड विटारा में लाल, सफेद, और सिल्वर कलर के साथ ड्यूल-टोन ऑप्शन मिलता है।

स्पोर्टी वेरिएंट: जो ग्राहक कुछ यूनीक और स्पोर्टी चाहते हैं, उनके लिए कुशाक के स्पोर्टलाइन और मोंटे कार्लो वेरिएंट्स हैं। दोनों वेरिएंट में अंदर और बाहर दोनों तरफ काले रंग के एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिससे यह एसयूवी कार ज्यादा परफॉर्मेंस वर्जन लगती है।

इंजन

2026 स्कोडा कुशाक मारुति ग्रैंड विटारा इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5-लीटर पेट्रोल + सीएनजी पावर 115 पीएस 150 पीएस 103 पीएस 116 पीएस 88 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम 139 एनएम 144 एनएम 122 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल/ 8-स्पीड एटी (नया) 7-स्पीड डीसीटी 5-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड एटी ई-सीवीटी 5-स्पीड मैनुअल ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव (केवल एटी) फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर)

सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

कुशाक में पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जबकि ग्रैंड विटारा में माइल्ड और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन के साथ माइलेज पर फोकस है।

जो लोग परफॉर्मेंस को ज्यादा अहमियत देते हैं और गाड़ी चलाने के शौकीन हैं, वे कुशाक का ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर इंजन चुन सकते हैं।

जो लोग ज्यादा माइलेज वाली कार चाहते हैं वे ग्रैंड विटारा ले सकते हैं।

इसके अलावा, ग्रैंड विटारा में आपको सीएनजी का विकल्प भी मिलता है, यह उन लोगों के लिए सही है जो कम रनिंग वाली गाड़ी चाहते हैं।

ऑफ रोडिंग: ग्रैंड विटारा में पेट्रोल एटी पावरट्रेन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी है, जो इसकी ऑफ रोड क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप अक्सर दूर-दराज के इलाकों या खराब रास्तों पर जाते हैं तो यह फीचर बहुत काम का साबित हो सकता है।

फीचर

फीचर स्कोडा कुशाक मारुति ग्रैंड विटारा ऑटो एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ ऑटो टेललैंप्स ✅ ✅ व्हील 17-इंच अलॉय व्हील 17-इंच अलॉय व्हील रूफ रेल्स ✅ ✅ पीछे चमकीला लोगो ✅ ❌ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सेटअप 10.1-इंच टचस्क्रीन 9-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25-इंच डिस्प्ले 7-इंच डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर साउंड सिस्टम 6-स्पीकर क्लेरियन ब्रांडेड ऑटो डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल-जोन सिंगल-जोन कीलेस एंट्री ✅ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीट ✅ ✅ पावर्ड सीट 6-तरह ड्राइवर और को-ड्राइवर 8-तरह ड्राइवर पीछे सीट मसाज फंक्शन ✅ ❌ सनरूफ पैनोरमिक पैनोरमिक आगे और पीछे आर्मरेस्ट ✅ ✅ पेडल शिफ्टर ✅ (केवल ऑटोमैटिक) ✅ (केवल ऑटोमैटिक) कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ✅ हेड्स-अप डिस्प्ले ❌ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग 6 6 360-डिग्री कैमरा ❌ (केवल रिवर्स) ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ आगे और पीछे पार्किंग सेंसर ✅ केवल पीछे पीछे डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅(केवल वार्निंग) ✅ ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ❌ ✅

जैसा कि ऊपर दिखाई दे रहा है, कुशाक में एक चमकीला लोगो, एक पावर्ड को-ड्राइवर सीट, और एक पीछे सीट मसाजर है, जो ग्रैंड विटारा में नहीं है।

वहीं दूसरी ओर, ग्रैंड विटारा कार में 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और हेड्स-अप डिस्प्ले जैसे फीचर दिए गए हैं, जो कुशाक में नहीं हैं।

दोनों एसयूवी कार में एडीएएस फीचर नहीं दिया गया है, जो इस सेगमेंट की अधिकांश एसयूवी कार में दिया गया है।

कारदेखो का क्या है कहना

अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ड्राइविंग पसंद है और गाड़ी से जोरदार और रोमांचक अनुभव चाहते हैं, तो 2026 स्कोडा कुशाक एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। इसका 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन काफी बेहतर परफॉर्मेंस देता है, और ये अपनी अपडेट डिजाइन और लंबी फीचर लिस्ट के साथ ज्यादा मॉडर्न भी लगती है।

वहीं दूसरी ओर, मारुति ग्रैंड विटारा ज्यादा समझदारी वाली और ज्यादा माइलेज देने वाली चॉइस है। स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन और सीएनजी वेरिएंट के साथ, यह उन लोगों के लिए सही है जो कम रनिंग कॉस्ट को अहमियत देते हैं और ज्यादातर शहर में गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें 360 डिग्री कैमरा और हेड-अप डिस्प्ले जैसे कुछ फील-गुड फीचर भी दिए गए हैं, जो इसे एक अच्छी फैमिली एसयूवी कार बनाते हैं।

आपका आखिरी फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं। क्या आपको खुद गाड़ी चलाना पसंद है या आप ड्राइवर के साथ गाड़ी में घूमते हैं? आपके लिए गाड़ी की परफॉर्मेंस कितने मायने रखती है? अगर आप इन सवालों का जवाब दे सकते हैं तो हमें पूरा यकीन है कि आप जान जाएंगे कि आपको कौनसी एसयूवी कार लेनी है। आप इनमें से कोई भी गाड़ी लें आपका फैसला गलत नहीं होगा।

कुशाक और ग्रैंड विटारा के अलावा यहां कुछ और विकल्प हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं:

हुंडई क्रेटा: एक भरोसेमंद एसयूवी कार जिसमें फीचर से भरपूर केबिन, आरामदायक राइड क्वालिटी, और अलग-अलग ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से कई इंजन व वेरिएंट ऑप्शन मिलते हैं।

टाटा सिएरा: उन लोगों के लिए सही जो दमदार रोड प्रजेंस, स्पेशियस केबिन, और मॉडर्न फीचर के साथ कंफर्ट और सेफ्टी को अहमियत देते हैं।

मारुति विक्टोरिस: यह ग्रैंड विटारा का ज्यादा मॉडर्न वर्जन है। इसमें भी माइलेज पर फोकस है। हालांकि, इसमें ज्यादा फीचर और नए डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं।

रेनो डस्टर: एक दमदार और मॉडर्न एसयूवी कार जो अपनी दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन सस्पेंशन, और बैलेंस्ड राइड और हैंडलिंग की वजह से सबसे अलग दिखती है।

किआ सेल्टोस: इस सेगमेंट की सबसे प्रीमियम और सबसे बड़ी कार है, जिसमें मॉडर्न डिजाइन, फीचर से भरपूर केबिन और कई इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं।

होंडा एलिवेट: उन लोगों को पसंद आती है जो भरोसेमंद और सादगी को अहमियत देते हैं। इसमें स्पेशियस केबिन और रिफाइंड नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है।

फोक्सवैगन टाइगन: यह कुशाक वाले ही प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन डिजाइन अलग है और 1.5-लीटर टर्बो इंजन के साथ स्पोर्टी जीटी वेरिएंट में उपलब्ध है।

आप यहां नई और पुरानी स्कोडा कुशाक का कंपेरिजन भी देख सकते हैं।

आप कौनसी एसयूवी कार लेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं।