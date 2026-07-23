2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कल लॉन्च होगी, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

Published On जुलाई 23, 2026 14:58 ist

last updated on Jul 23, 2026 14:58 IST

published on Jul 23, 2026 14:58 IST

मारुति अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार ब्रेजा का फेसलिफ्ट वर्जन कल लॉन्च करने जा रही है। मौजूदा सेकंड-जनरेशन मॉडल के लॉन्च के लगभग चार साल बाद यह इसका पहला बड़ा अपडेट होगा। इस नए मॉडल में कई छोटे-बड़े कॉस्मेटिक बदलाव, नए फीचर और एक नए टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन शामिल किया जा सकता है। चलिए जानते हैं 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट से जुड़ी सभी अहम बातें।

एक्सटीरियर

लीक हुई तस्वीरों के अनुसार नई ब्रेजा का ओवरऑल डिजाइन काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा होगा, लेकिन इसे फ्रेश लुक देने के लिए कई छोटे स्टाइल अपडेट्स किए जाएंगे।

आगे की तरफ एक नई पतली प्रोफाइल वाली ग्रिल दी गई है, जिसमें गोल्ड-फिनिश है। बंपर को भी री-डिज़ाइन किया गया है और अब इसमें लोअर एयर डैम पर सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं। एक नई सिल्वर स्किड प्लेट और ट्रायंगुलर फॉगलैंप सराउंड्स इसके लुक को और दमदार बनाते हैं। ये सभी बदलाव मिलकर ब्रेजा को ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम फील देते हैं।

साइड प्रोफाइल को लगभग पहले जैसा ही रखा गया है। इसका बॉक्सी सिल्हूट, मोटी बॉडी क्लैडिंग और ऊंची रूफ रेल्स इसे एक प्रॉपर एसयूवी का लुक देती है। ब्लैक्ड-आउट ए, बी और सी पिलर की वजह से 'फ्लोटिंग-रूफ' इफेक्ट भी बरकरार है। साइड में सबसे बड़ा और इकलौता बदलाव नए डिज़ाइन के 16-इंच के अलॉय व्हील्स हैं, जो कार के साइड लुक को एक नयापन देते हैं।

कार के पिछले हिस्से में भी बदलाव काफी मामूली हैं। यहां सिर्फ बंपर को री-डिज़ाइन किया गया है और अब यह पहले से ज्यादा चंकी स्किड प्लेट के साथ आता है। इसके अलावा, फ्लैट टेलगेट, शार्क-फिन एंटीना और इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉयलर जैसे एलिमेंट्स मौजूदा मॉडल से ही लिए गए हैं।

केबिन

इंटीरियर में भी बड़े बदलावों के बजाय छोटे-छोटे सुधारों पर फोकस किया गया है। कार का अपराइट डैशबोर्ड लेआउट और ब्लैक-ब्राउन कलर थीम को बरकरार रखा गया है। थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन भी वही है, लेकिन अब इस पर मौजूदा मॉडल के सिल्वर इंसर्ट की जगह ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट्स दिए गए हैं। इसके अलावा, एक नया क्लाइमेट कंट्रोल पैनल और मौजूदा मॉडल से बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम केबिन को अपडेटेड फील देगा।

फीचर और सेफ्टी

इसमें 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड सीट और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे नए फीचर्स शामिल होंगे। इसके अलावा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सिंगल-पेन सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस फोन चार्जर और हेड्स-अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स पहले की तरह मिलते रहने की उम्मीद है।

सुरक्षा के लिए नई ब्रेजा कार में एक नया और बहुत उपयोगी फीचर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जोड़ा जाएगा। यह फीचर मौजूदा मॉडल में नहीं मिलता है। इसके अलावा, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, रियर डीफॉगर, रियर वाइपर, रियर वॉशर और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर मिलते रहेंगे।

इंजन

पावरट्रेन में सबसे बड़ा अपडेट एक नए इंजन ऑप्शन के रूप में आ सकता है। हाल ही में लीक हुई जानकारी से पता चला है कि 2026 ब्रेजा में मारुति फ्रॉन्क्स वाला 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। यह इंजन 100 पीएस की पावर और 148 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके अलावा मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (माइल्ड-हाइब्रिड और सीएनजी के साथ) का ऑप्शन भी जारी रहेगा। एक और बड़ा बदलाव सीएनजी वेरिएंट में देखने को मिल सकता है, जहां सीएनजी टैंक को विक्टोरिस की तरह अंडरबॉडी में शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे बूट स्पेस पूरी तरह से फ्री हो जाएगा।

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी 1-लीटर टर्बो पेट्रोल + माइल्ड -हाइब्रिड पावर 103 पीएस 88 पीएस 100 पीएस टॉर्क 139 एनएम 121.5 एनएम 148 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी 5-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी

लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

मारुति सुजुकी कल फेसलिफ्ट ब्रेजा को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। उम्मीद है कि इसकी कीमत लगभग 8.49 लाख रुपये से शुरू होकर 13.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाएगी। संभावित प्राइस के बारे में विस्तार से जानने के लिए यह स्टोरी देखें।

इसका मुकाबला सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किया सोनेट, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा टाइजर, स्कोडा कायलाक और किया सिरोस जैसी गाड़ियों से होगा।

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