भारत में जल्द पेश होंगी ये टॉप 5 अपकमिंग कार, देखिए पूरी लिस्ट

हर गुजरते दिन के साथ, भारत में एसयूवी कार का क्रेज बढ़ता जा रहा है। दमदार रोड़ प्रजेंस और उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने की क्षमता के कारण ज्यादा से ज्यादा ग्राहक एसयूवी की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अगर आप भी इनमें से एक हैं, तो हमारे पास आपके लिए 5 अपकमिंग एसयूवी कार की लिस्ट है! आइए इस पर एक नजर डालते हैं!

निसान टेक्टन

संभावित कीमत: 10 लाख रुपये

पेश होगी: 9 जुलाई

निसान की आगामी टेक्टन का भारत में सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है। निसान टेक्टन के लॉन्च होने पर भारत में कंपनी की फिर से वापसी होगी। डस्टर पर बनी इस कार से भारतीय बाजार में 9 जुलाई को पर्दा उठेगा।

इस एसयूवी कार का बॉडी शेप डस्टर जैसा है लेकिन इसके डिजाइन में बड़े बदलाव किए गए हैं जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली निसान की फ्लैगशिप एसयूवी से प्रेरित है। टेक्टन में रेनो कार वाले इंजन मिल सकते हैं। इसमें दो टर्बो-पेट्रोल इंजन: 100 पीएस 1-लीटर और ज्यादा पावरफुल 163पीएस 1.3-लीटर शामिल होंगे। बाद में टेक्टॉन में 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन भी दिया जाएगा, जिसका संयुक्त पावर आउटपुट 160 पीएस होगा।

टेक्टन में एक बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एक वायरलेस चार्जर जैसे फीचर मिल सकते हैं।

सुरक्षा के लिए टेक्टन में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।

टाटा सिएरा ईवी

संभावित कीमत: 15 लाख रुपये

संभावित लॉन्च तारीख: अगस्त

सिएरा को पेश करने के बाद, टाटा ने हमें सिएरा ईवी की भी झलक दिखाई जिसे इस साल के आखिर तक पेश किया जाएगा। 2020 में इसका कॉन्सेप्ट दिखाया गया था और कंपनी के लाइनअप में सिएरा ईवी को कर्व ईवी व हैरियर ईवी के बीच पोजिशन किया जाएगा।

टाटा ने इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का अभी तक आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया है, लेकिन हमें पता है कि सिएरा ईवी कंपनी के नए जनरेशन 2 एक्टि.ईवी प्लेटफॉर्म पर बनी होगी, इसी पर हैरियर ईवी को तैयार किया गया है। इसमें ऑप्शनल ड्यूल-मोटर पावरट्रेन और कई बैटरी पैक के विकल्प दिए जा सकते हैं।

सिएरा ईवी में एक ट्रिपल स्क्रीन सेटअप के साथ एचयूडी (हेड्स-अप डिस्प्ले), पैनोरमिक सनरूफ, कई वायरलेस चार्जर, आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। सुरक्षा के लिए, टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक कार में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और एक 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।

हुंडई क्रेटा 2026

संभावित प्राइस: 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

संभावित लॉन्च तारीख: 26 दिसंबर

नई जनरेशन हुंडई क्रेटा की टेस्टिंग अभी चल रही है, जिससे संकेत मिलता है कि इसे साल के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है।

हाल ही लॉन्च हुई किआ सेल्टोस की तरह, क्रेटा न्यू मॉडल में पहले वाला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन मिलना जारी रह सकता है। हुंडई लॉन्च के कुछ महीनों बाद इसे एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप में भी पेश कर सकती है।

नई क्रेटा कार में एक थ्री-स्क्रीन सेटअप, लेवल-2 एडीएएस, आगे वेंटिलेटेड सीटें, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कई वायरलेस चार्जर और एक पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

संभावित कीमत: 13.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

संभावित लॉन्च तारीख: 2026 के आखिर में

हाल ही में स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को कवर से ढ़के हुए टेस्ट करते देखा गया है, जिससे संकेत मिलते हैं कि इसे जल्द लॉन्च किया जा सकता है।

नई एसयूवी कार में कुछ छोटे-मोट बदलाव होंगे जिनमें नई ग्रिल डिजाइन, और स्मूद बंपर शामिल होंगे। साइड से इसका बॉडी शेप वैसा ही रहेगा, लेकिन नए अलॉय व्हील मिलेंगे। केबिन में बड़े अपडेट के तौर पर मौजूदा 8-इंच डिस्प्ले की जगह एक 12.3-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा। इसके अलावा, पारंपरिक एनालॉग गॉज और मल्टी-इंफो डिस्प्ले की जगह एक्सयूवी 7एक्सओ और थार रॉक्स जैसी मॉडर्न कारों वाला फुल डिजिटल ड्राइवर कंसोल दिया गया है।

नई महिंद्रा एसयूवी कार में मौजूदा मॉडल वाले इंजन दिए जा सकते हैं, जिनमें 2.2-लीटर डीजल और 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल हैं। दोनों इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक और मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प मिल सकता है। स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट मॉडल में एक पैनोरमिक सनरूफ, दो 10.25-इंच स्क्रीन (एक इंफोटेनमेंट और दूसरी ड्राइवर डिस्प्ले), वेंटिलेटेड सीटें, एक प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

जेएसडब्ल्यू जेटूर टी2

संभावित कीमत: 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

संभावित लॉन्च तारीख: अक्टूबर

जेटूर टी2 को भारत में इस साल के आखिर तक उतारा जाएगा और यह जेएसडब्ल्यू मोटर्स की पहली कार होगी। हालांकि यह एसयूवी अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले से उपलब्ध है। हाल ही में इसे भारत की सड़कों पर कवर से ढ़के हुए टेस्ट करते देखा गया है, इसे टॉल-बॉय एसयूवी स्टांस दिया गया है जो देखने में काफी हद तक डिफेंडर जैसी लगती है। भारत में इसे इंपोर्ट करके बेचा जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय मॉडल के डैशबोर्ड में बड़ा 15.6-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसमें फिजिकल बटन नहीं हैं, क्योंकि सुविधा से लेकर एसी फंक्शन तक सभी कंट्रोल्स टचस्क्रीन में इंटीग्रेटेड हैं।

अन्य फीचर में एक पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, लेवल-2 एडीएएस और कई टेरेन मोड शामिल हो सकते हैं।

बोनस

मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट

संभावित कीमत: 8.50 लाख रुपये

लॉन्च तारीख: जून

मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार ब्रेजा को इस महीने के आखिर में फेसलिफ्ट अपडेट मिलेगा। मौजूदा ब्रेजा कार को 2022 में पेश किया गया था और समय के साथ अब इसका डिजाइन पुराना हो गया है और जल्द मारुति इसे प्रोपर फेसलिफ्ट अपडेट दे सकती है।

*(संदर्भ के लिए मौजूदा ब्रेजा की फोटो का इस्तेमाल)

डिजाइन की बात करें तो इसमें नए बंपर के साथ नया लाइटिंग सेटअप, नए अलॉय व्हील और पीछे नई स्टाइल मिल सकती है। 2026 ब्रेजा में पहले की तरह 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि ब्रेजा सीएनजी में ड्यूल-सिलेंडर अंडरबॉडी टेक्नोलॉजी दी जा सकती है, जिससे बूट में सामान रखने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी।

ब्रेजा की फीचर लिस्ट भी अपग्रेड होने की उम्मीद है। इसमें एक बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड सीटें, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है। मारुति इसमें कई फीचर मौजूदा मॉडल वाले देना जारी रख सकती है, जिनमें वेंटिलेटेड और पावर्ड सीटें, एक हेड्स-अप डिस्प्ले, सिंगल-पैन सनरूफ, वायरलेस चार्जर और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा के लिए नई ब्रेजा गाड़ी में मौजूदा वर्जन वाले 360 डिग्री कैमरा, छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर मिलना जारी रह सकते हैं।