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    2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट की कितनी होगी कीमत? यह है हमारा अंदाजा!

    कम बजट वाले खरीदारों को ध्यान में रखते हुए, आप नई ब्रेजा की कीमत कॉम्पिटिटिव होने की उम्मीद कर सकते हैं

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    Published On जुलाई 22, 2026 18:10 ist
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    published onJul 22, 2026 18:10 IST
    last updated onJul 22, 2026 18:10 IST
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    Maruti Brezza

    मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर सब-4 मीटर एसयूवी ब्रेजा का फेसलिफ्ट वर्जन भारत में कल लॉन्च करने जा रही है। 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में नई एक्सटीरियर डिजाइन के साथ कई नए फीचर्स और एक ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा। यह सेकंड जनरेशन ब्रेजा एसयूवी को मिलने वाला पहला बड़ा अपडेट होगा, जिससे यह नए प्रतिद्व्न्दियों के बीच अपनी जगह बना सके। अब तक नई मारुति ब्रेजा एसयूवी से जुड़ी काफी कुछ तस्वीरें लीक हो चुकी हैं, बस इसकी कीमत का पता चलना बाकी है। यहां हमनें नई ब्रेजा फेसलिफ्ट की कीमत का एक अंदाजा लगाया है :- 

    2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट: संभावित कीमत

    नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को चार वेरिएंट : एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में पेश किया जा सकता है। लीक हुई जानकारी के अनुसार, इसमें मौजूदा मॉडल में मिलने वाले 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के अलावा नया टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, यह वही 1-लीटर यूनिट हो सकती जो फ्रॉन्क्स में भी मिलती है। बेस वेरिएंट एलएक्सआई के बारे में जानने के लिए, लीक हुए स्पेसिफिकेशन वाली यह स्टोरी देखें

    नए 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के आने से ब्रेजा को छोटे इंजन पर लगने वाले कम जीएसटी स्लैब का फायदा मिलेगा। इस वजह से इसकी शुरुआती कीमत मौजूदा मॉडल से कम हो सकती है। बता दें कि मौजूदा ब्रेजा की कीमत 8.28 लाख रुपये से 12.88 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है, जबकि नई ब्रेजा फेसलिफ्ट की संभावित कीमतें कुछ इस प्रकार हो सकती हैं :- 

    वेरिएंट 

    नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल  

    नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी 

    टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड  

    एमटी 

    एटी 

    एमटी 

    एमटी 

    एलएक्सआई 

    8.49 लाख रुपये

    -

    9.40 लाख रुपये

    7.99 लाख रुपये

    वीएक्सआई 

    9.49 लाख रुपये

    10.85 लाख रुपये

    10.40 लाख रुपये

    8.99 लाख रुपये

    जेडएक्सआई 

    10.69 लाख रुपये

    12.20 लाख रुपये

    11.60 लाख रुपये

    9.99 लाख रुपये

    जेडएक्सआई प्लस 

    11.80 लाख रुपये

    13.40 लाख रुपये

    -

    10.99 लाख रुपये

    फीचर्स और सेफ्टी

    Maruti Brezza

    नई ब्रेजा फेसलिफ्ट कार में कंफर्ट और कन्वीनियंस को बढ़ाने के लिए कई नए फीचर्स शामिल किए जाएंगे, जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग और एक बड़ी 10.1-इंच टचस्क्रीन शामिल होगी। इसके अलावा इसमें मौजूदा मॉडल वाले फीचर्स जैसे सिंगल-पेन सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलने जारी रह सकते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का नया एडिशन होगा। इसके अलावा इसमें मौजूदा मॉडल वाले सेफ्टी फीचर जैसे 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट और 360-डिग्री कैमरा भी मिलेंगे। 

    पावरट्रेन ऑप्शंस

    ब्रेजा न्यू मॉडल में मौजूदा मॉडल की तरह 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जबकि इसके सीएनजी वर्जन में विक्टोरिस की तरह अंडरबॉडी डुअल-सिलेंडर सेटअप मिल सकता है। इसमें नया टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा। यहां देखें नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के संभावित स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड

    पावर

    103 पीएस

    88 पीएस

    100 पीएस

    टॉर्क

    139 एनएम

    121.5 एनएम 

    148 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी/6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी

    Maruti Brezza

    लीक हुई तस्वीरों में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी देखने को मिला है। हालांकि, फिलहाल इसका पता नहीं चला है कि यह किस इंजन के साथ मिलेगा। 

    इनसे होगा मुकाबला

    2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का मुकाबला टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, किआ सिरोस, मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा टाइजर, किआ सोनेट, निसान मैग्नाइट, और रेनो काइगर जैसी एसयूवी कार से रहेगा। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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