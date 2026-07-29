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    नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की फोटो हुई लीक: जल्द लॉन्च होगी, जानिए क्या बदलाव आए नजर

    फेसलिफ्ट एसयूवी में मामूली बदलाव किए जाएंगे, बड़ा बदलाव कुछ साल बाद होगा।

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 29, 2026 11:06 ist
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    published onJul 29, 2026 10:46 IST
    last updated onJul 29, 2026 11:06 IST
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    2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

    महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट की तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई हैं। यह एसयूवी काफी समय से टेस्टिंग के दौरान देखी जा रही थी, और ये नए स्पाई शॉट्स हमें इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में होने वाले बदलावों की एक साफ झलक देते हैं।

    क्या नजर आया?

    लीक हुई तस्वीरों से यह साफ है कि फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो एन के फ्रंट लुक में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। यह मौजूदा मॉडल की तरह ही अपनी टॉल और बॉक्सी स्टांस को बनाए रखेगी, जो इसे सड़क पर एक दमदार प्रजेंस देता है। इसमें वही ग्रिल और फ्रंट बंपर देखने को मिलेगा, जिसके नीचे सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

    2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

    साइड से देखने पर भी, एसयूवी का डिजाइन लगभग मौजूदा वर्जन जैसा ही लगता है। यहां सबसे बड़ा और एकमात्र बदलाव नए डिजाइन के 5-स्पोक ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स हैं। ये नए व्हील्स एसयूवी को थोड़ा और रग्ड अपीयरेंस देते हैं। इसके अलावा, एक और महत्वपूर्ण डिटेल जो तस्वीरों में देखी जा सकती है, वह है ओआरवीएम (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) पर लगे कैमरा हाउसिंग। यह इस बात का संकेत है कि नई स्कॉर्पियो एन में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम जैसा सेफ्टी फीचर शामिल किया जा सकता है।

    2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

    फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो एन का सबसे बड़ा अपडेट अंदर देखने को मिलता है। केबिन में रीडिजाइन्ड डैशबोर्ड दिया गया है। अब इसमें एक बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसे डैशबोर्ड पर ऊपर की तरफ लगाया गया है। सेंट्रल एसी वेंट्स को भी पहले से पतला कर दिया गया है। डैशबोर्ड के निचले हिस्से में दिया गया सिल्वर इंसर्ट इसके प्रीमियम फील को और बढ़ाता है।

    2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

    पहले की रिपोर्ट्स के अनुसार, इस एसयूवी में पैनोरमिक सनरूफ और एक नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलेगा, जैसा कि थार रॉक्स और एक्सयूवी 3एक्सओ में देखा गया है।

    फीचर और सेफ्टी

    फीचर लिस्ट की बात करें तो ऊपर बताए गए बड़े अपडेट्स के अलावा, स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में कुछ नए इक्विपमेंट भी शामिल किए जा सकते हैं। उम्मीद है कि इसमें पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स का ऑप्शन मिलेगा। मौजूदा फीचर्स जैसे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, एक वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक एलईडी हेडलैंप्स, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और 12-स्पीकर सोनी साउंड सिस्टम पहले की तरह मिलते रहेंगे।

    सेफ्टी के मामले में, नई स्कॉर्पियो एन के मौजूदा वर्जन की तरह ही मजबूत होने की उम्मीद है। इस एसयूवी को पहले ही ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। मौजूदा मॉडल में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, इसमें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर और एक रियर-व्यू कैमरा भी मिलता है।

    इंजन और परफॉर्मेंस

    मैकेनिकल तौर पर, स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। यह मौजूदा 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन विकल्पों के साथ ही आ सकती है। डीजल वेरिएंट में ऑप्शनल फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलता है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    2.2-लीटर डीजल

    पावर

    203 पीएस

    175 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम तक

    400 एनएम तक

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव

    2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

    *संदर्भ के लिए मौजूदा स्कॉर्पियो एन की फोटो का इस्तेमाल

    लॉन्च, कीमत और मुकाबला

    महिंद्रा ने अभी तक स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट की आधिकारिक लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसे 15 अगस्त को लॉन्च किया जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का सेगमेंट में कोई सीधा मुकाबला नहीं है, सिवाय थार रॉक्स के। हालांकि इसे टाटा सफारी, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।

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