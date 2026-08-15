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    2026 Mahindra Scorpio Lifestyler Pickup Vs Scorpio Getaway: Design और Performance में क्या बदला?

    Scorpio Getaway की तुलना में Scorpio Lifestyler Pickup का साइज़ और इसमें मिलने वाले फ़ीचर, दोनों ही बढ़े हैं।

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 15, 2026 12:04 ist
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    published onAug 15, 2026 12:04 IST
    last updated onAug 15, 2026 12:04 IST
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    Mahindra Scorpio Lifestyler Vs Scorpio Getaway

    पुरानी Scorpio Getaway की बिक्री बंद होने के लगभग एक दशक बाद, Mahindra ने नई Scorpio Lifestyler पिकअप से पर्दा उठाया है। यह नई पिकअप मॉडर्न, मस्कुलर और एक बेहद कैपेबल ऑफ-रोडर नज़र आती है। भारत में लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक्स का चलन धीरे-धीरे बढ़ रहा है, और Mahindra ने Scorpio Getaway के साथ इस सेगमेंट में काफी पहले ही कदम रख दिया था। अब Scorpio Lifestyler के साथ, कंपनी इस सेगमेंट में एक नई क्रांति लाने की तैयारी में है। चलिए, इन दोनों पिकअप ट्रक्स की तुलना करते हैं और देखते हैं कि डिज़ाइन, फीचर और परफॉर्मेंस में क्या कुछ बदला है।

    डिज़ाइन

    Mahindra Scorpio Lifestyler

    नई Mahindra Scorpio Lifestyler का फ्रंट लुक Scorpio Getaway के मुकाबले कहीं ज़्यादा दमदार है। इसमें एक बड़ी ग्रिल दी गई है जिस पर वर्टिकल क्रोम स्लैट्स हैं, जो इसे एक मस्कुलर स्टांस देते हैं। इसके स्क्वेयर्ड-ऑफ LED हेडलैंप्स में DRLs इंटीग्रेटेड हैं, जो टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं। वहीं, पुरानी Scorpio Getaway में सात-स्लैट वाली ग्रिल और राउंडेड हैलोजन हेडलैंप्स मिलते थे, जिनमें उस समय के हिसाब से फॉलो-मी-होम फीचर भी दिया गया था। इसका बंपर बॉडी-कलर्ड था और उसमें फॉग लैंप्स भी लगे थे।

    Mahindra Scorpio Lifestyler

    साइड से देखने पर Scorpio Lifestyler, Scorpio Getaway से काफी बड़ी और लंबी महसूस होती है। इसके बड़े 18-इंच के अलॉय व्हील्स, ड्यूल-कैब डिज़ाइन और Scorpio N जैसी विंडो लाइन, जो पीछे की तरफ ऊपर की ओर उठती है, इसे एक मॉडर्न लाइफस्टाइल व्हीकल का लुक देते हैं। केबिन में आसानी से अंदर-बाहर जाने के लिए इसमें साइड फुटस्टेप भी दिया गया है।

    Mahindra Scorpio Getaway

    दूसरी तरफ, Scorpio Getaway का साइड प्रोफाइल काफी सिंपल और पुरानी Scorpio जैसा ही था। दरवाज़ों पर अलग से ग्राफिक्स दिए गए थे जो इसे एक पिकअप की पहचान देते थे। इसमें 16-इंच के सिल्वर अलॉय व्हील्स, बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स और पिछले फेंडर पर 'Getaway' की ब्रांडिंग थी।

    Mahindra Scorpio Getaway

    पीछे की तरफ, Scorpio Lifestyler में C-शेप्ड LED टेललैंप्स दिए गए हैं, जो इसे एक यूनीक और मॉडर्न पहचान देते हैं। टेलगेट पर 'Mahindra' नाम को बड़े अक्षरों में एम्बॉस किया गया है, जो काफी आकर्षक लगता है। इसका रियर बंपर भी काफी रग्ड है, जो इसके ऑफ-रोड कैरेक्टर को और मज़बूत करता है। Scorpio Getaway का रियर डिज़ाइन काफी फंक्शनल था। इसमें वर्टिकल हैलोजन टेललैंप्स, एक ब्लैक कलर का टेलगेट हैंडल और साइड में Getaway के ग्राफिक्स मिलते थे।

    इंटीरियर

    Mahindra Scorpio Lifestyler
    Mahindra Scorpio Getaway

    तस्वीरों से पता चलता है कि Scorpio Lifestyler में एक पूरी तरह से नया और प्रीमियम केबिन है, जिसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक बड़ी, पोर्ट्रेट-स्टाइल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। डैशबोर्ड ड्यूल-टोन फिनिश में है और AC वेंट्स के चारों ओर ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील भी नए डिज़ाइन का है और इस पर कई कंट्रोल्स मिलते हैं। सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री और पावर्ड एडजस्टमेंट की सुविधा भी दी गई है। इसकी तुलना में, Scorpio Getaway का इंटीरियर काफी पुराना और बेसिक था। इसमें ग्रे और बेज कलर का केबिन, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री और एक बेसिक स्टीयरिंग व्हील था जिस पर ऑडियो कंट्रोल्स के लिए बटन थे। ड्राइवर के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी पूरी तरह से एनालॉग था।

    फीचर

    फीचर्स के मामले में दोनों गाड़ियों के बीच पीढ़ियों का अंतर साफ दिखता है। Scorpio Lifestyler एक फीचर-लोडेड गाड़ी है, जिसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ एक बड़ा वर्टिकल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग IRVM, और ऑटो-फोल्डिंग मिरर शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें ड्यूल-वायरलेस फोन चार्जर और USB टाइप-C पोर्ट्स जैसे मॉडर्न फीचर्स भी हैं। वहीं, Scorpio Getaway में उस समय के हिसाब से बेसिक फीचर थे, जैसे कि 2-DIN म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडो, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पावर-ऑपरेटेड ORVMs, इल्यूमिनेटेड की रिंग, और टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील।

    सेफ्टी

    Scorpio Lifestyler में Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, 540-डिग्री कैमरा सिस्टम, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी मिलता है। Scorpio Getaway में उस समय के स्टैंडर्ड के हिसाब से सेफ्टी फीचर्स थे, जिनमें ABS, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, एक इंजन इम्मोबिलाइज़र, फ्रंट फॉग लैंप्स, हेडलैंप लेवलिंग स्विच, और थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट्स शामिल थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि सेफ्टी टेक्नोलॉजी के मामले में Lifestyler, Getaway से सदियों आगे है।

    पावरट्रेन ऑप्शन

    Mahindra Scorpio Lifestyler में 2.0-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन का विकल्प मिलेगा। दोनों इंजनों के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन उपलब्ध होंगे, और डीजल वेरिएंट में फोर-व्हील-ड्राइव (4WD) का ऑप्शन भी होगा। Scorpio Getaway सिर्फ एक 2.6-लीटर डीजल इंजन के साथ आती थी, जो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से जुड़ा था। इसमें भी फोर-व्हील-ड्राइव का विकल्प था, लेकिन ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की कमी खलती थी। Lifestyler के पावरफुल इंजन और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन इसे शहर और हाईवे, दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

    मॉडल

    स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप

    स्कॉर्पियो गेटअवे

    इंजन

    2-लीटर एमस्टालिन टर्बो-पेट्रोल

    2.2-लीटर एमहॉक डीजल

    2.6-लीटर डीजल इंजन

    पावर

    203 पीएस

    132 पीएस

    117 पीएस

    टॉर्क

    370 एनएम

    300 एनएम

    278 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    5-स्पीड एमटी

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव

    कीमत और मुकाबला

    जब Scorpio Getaway बाजार में उपलब्ध थी, तो इसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपये से 12.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच थी। Mahindra ने घोषणा की है कि नई Scorpio Lifestyler की कीमत 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम रखी जाएगी। कंपनी के अनुसार, इसे अप्रैल 2027 तक लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च होने पर, इसका मुकाबला Toyota Hilux और Isuzu V-Cross जैसी लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक से होगा।

    Mahindra Scorpio Getaway

    कारदेखो का क्या है कहना

    हालांकि Mahindra Scorpio Getaway अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके सक्सेसर के तौर पर Scorpio Lifestyler पिकअप को देखना यह साफ करता है कि यह हर मामले में एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न, फीचर-रिच और कैपेबल गाड़ी है। इसकी कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन, पावरफुल पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन इसे एक आकर्षक पैकेज बनाते हैं। साथ ही, ADAS जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर इसे एक फैमिली व्हीकल के तौर पर भी स्थापित करते हैं। Scorpio Lifestyler भारत में ट्रेडिशनल SUV की जगह लाइफस्टाइल पिकअप खरीदने के ट्रेंड को भी बढ़ावा दे सकती है। इसकी एक बड़ी वजह इस मॉडर्न और फीचर-लोडेड पिकअप ट्रक की संभावित आकर्षक कीमत होगी, जो इसे Toyota Hilux और Isuzu V-Cross के मुकाबले एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बना सकती है।

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    सोनू
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