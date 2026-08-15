Mahindra Scorpio Lifestyler Vs Toyota Hilux: डिज़ाइन, फीचर्स और इंजन में कौन है बेहतर?

last updated on Aug 15, 2026 13:11 IST

महिंद्रा ने स्कॉर्पियो N SUV वाले प्लेटफॉर्म पर बने अपने नए स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप से पर्दा उठाया है। इसे एक बोल्ड स्टाइलिंग और लाइफस्टाइल अपील के साथ पेश किया गया है, जो सीधे तौर पर हाल ही में लॉन्च हुई नई जनरेशन टोयोटा हाइलक्स को टक्कर देती है। ये दोनों ही गाड़ियां भारत में लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट को एक नई दिशा देने का काम करेंगी। हमने, इन दोनों दमदार पिकअप ट्रक्स की डिज़ाइन, फीचर्स और पावरट्रेन के आधार पर तुलना की है।

डिज़ाइन

दोनों ही पिकअप ट्रक्स पहली नज़र में काफी बड़े और मस्कुलर दिखते हैं, लेकिन इनके डिज़ाइन में काफी अंतर है। महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर का लुक ज्यादा मॉडर्न और अग्रेसिव है, जबकि टोयोटा हाइलक्स एक क्लासिक, रग्ड और दमदार लुक के साथ आती है। दोनों का मकसद ऑफ-रोडिंग और एडवेंचर है, लेकिन उनका अंदाज़ बिल्कुल अलग है।

फ्रंट डिज़ाइन

स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर के फ्रंट में स्क्वायर्ड-ऑफ LED हेडलैंप्स दिए गए हैं, जिनमें इंटीग्रेटेड DRLs भी हैं। इसकी भारी क्रोम ग्रिल और वर्टिकल LED फॉग लैंप्स वाला चंकी बंपर इसे एक बेहद दमदार मौजूदगी देता है। वहीं, टोयोटा हाइलक्स में स्लिम LED हेडलैंप्स, बीच में बड़े अक्षरों में 'Toyota' की ब्रांडिंग, एक बड़ी हनीकॉम्ब ग्रिल और एयर वेंट्स के साथ स्कल्प्टेड बंपर मिलता है, जिसमें सिल्वर इंसर्ट्स भी हैं। कुल मिलाकर, स्कॉर्पियो का फ्रंट ज्यादा ब्लिंगी और शहरी लगता है, जबकि हाइलक्स का चेहरा ज्यादा टफ और ऑफ-रोड फोकस्ड नज़र आता है।

साइड प्रोफाइल

साइड से देखने पर स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर आकार में हाइलक्स से थोड़ी छोटी महसूस होती है। दोनों में डुअल-कैब डिज़ाइन, एक बड़ा कार्गो एरिया और चंकी अलॉय व्हील्स के साथ ऑल-टेरेन टायर्स मिलते हैं। एक बड़ा अंतर इनके व्हील साइज में है; स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में 18-इंच के अलॉय व्हील्स हैं, जबकि हाइलक्स में 17-इंच के व्हील्स मिलते हैं। इसके अलावा, स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर की रियर विंडो लाइन पर एक क्रोम ट्रिम भी है जो इसे थोड़ा प्रीमियम टच देती है।

रियर डिज़ाइन

पीछे की तरफ, स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में एक फ्लैट टेलगेट है जिस पर 'Mahindra' की ब्रांडिंग है। इसमें C-शेप के LED टेललैंप्स और बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स दिए गए हैं। टोयोटा हाइलक्स का रियर डिज़ाइन भी काफी मिलता-जुलता है, जिसमें C-शेप LED टेललैंप्स और टेलगेट पर 'Toyota' की बैजिंग लगी है। दोनों ही पिकअप का रियर डिज़ाइन काफी फंक्शनल और सिंपल रखा गया है।

कलर ऑप्शंस

कलर ऑप्शंस के मामले में टोयोटा हाइलक्स ज्यादा विकल्प देती है।

स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर (3 कलर): Aquareef, Sahara Beige, Artemis Grey

टोयोटा हाइलक्स (6 कलर): Sulphur Metallic, Platinum Pearl White Metallic, Attitude Black Ash, Emotional Red, Super White

इंटीरियर

केबिन के अंदर, स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर का इंटीरियर ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न फील देता है। जारी हुए स्केच के अनुसार, इसमें एक बड़ी पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ग्लॉस-ब्लैक एक्सेंट्स के साथ डुअल-टोन डैशबोर्ड और सिल्वर इंसर्ट वाला 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। दूसरी ओर, टोयोटा हाइलक्स का केबिन रग्ड थीम पर बना है। इसमें एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लीन स्विचगियर, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल और एक नया स्टीयरिंग व्हील है। लाइफस्टाइलर का केबिन जहां टेक्नोलॉजी और लग्जरी पर फोकस करता है, वहीं हाइलक्स का इंटीरियर मजबूती और व्यावहारिकता पर ज्यादा जोर देता है।

फीचर्स

फीचर्स के मामले में स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर अपने प्लेटफॉर्म सिबलिंग स्कॉर्पियो N से कई फीचर्स ले सकती है, जिससे यह हाइलक्स से आगे निकल सकती है। इसमें एक पोर्ट्रेट टचस्क्रीन (संभवतः वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay के साथ), एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक प्रीमियम साउंड सिस्टम, सिंगल-पेन सनरूफ और ऑटो-डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। वहीं, टोयोटा हाइलक्स में नया 12.3-इंच टचस्क्रीन (वायरलेस Android Auto/CarPlay के साथ), वायरलेस चार्जर, हाइट-एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है। हाइलक्स की फीचर लिस्ट लाइफस्टाइलर की तुलना में ज्यादा बेसिक-फोकस्ड लगती है।

सेफ्टी

सेफ्टी टेक्नोलॉजी के मामले में भी स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर के आगे रहने की संभावना है। इसमें लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 540-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयरबैग्स, ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), ISOFIX माउंट्स और हिल होल्ड असिस्ट जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं। टोयोटा हाइलक्स में 7 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स और एक रियर पार्किंग कैमरा मिलता है। ADAS का न होना हाइलक्स के लिए एक कमी हो सकती है।

पावरट्रेन ऑप्शंस

पावरट्रेन के मामले में महिंद्रा ग्राहकों को ज्यादा विकल्प दे सकती है। स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस मिलने की उम्मीद है, जबकि हाइलक्स सिर्फ एक डीजल इंजन के साथ आती है।

पैरामीटर स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर (पेट्रोल) स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर (डीजल) टोयोटा हाइलक्स इंजन 2.0L mStallion टर्बो-पेट्रोल 2.2L mHawk डीजल 2.8L डीजल माइल्ड-हाइब्रिड पावर 203 पीएस 175 पीएस तक 204 पीएस टॉर्क 380 एनएम तक 400 एनएम तक 500 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड MT/AT 6-स्पीड MT/AT 6-स्पीड AT ड्राइवट्रेन RWD RWD/4WD RWD, 4WD

कीमत और प्रतिद्वंदी

कीमत के मामले में दोनों गाड़ियों के बीच एक बड़ा अंतर होने की उम्मीद है। महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 19.79 लाख रुपये से शुरू हो सकती है। वहीं, टोयोटा हाइलक्स की कीमत 31.99 लाख से 36.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इस कीमत पर, स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बन सकती है। इन दोनों का मुकाबला इसुज़ु V-Cross से भी होगा।

कारदेखो ओपिनियन

महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर भारतीय बाजार में एक नया ट्रेंड शुरू कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे टोयोटा हाइलक्स ने लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर लुक, फीचर्स और मॉडर्न एस्थेटिक्स के मामले में ज्यादा आकर्षक लगती है, जबकि हाइलक्स अपनी रग्ड-टफ थीम, बेमिसाल विश्वसनीयता और ऑफ-रोड क्षमताओं पर केंद्रित है। हाइलक्स फिलहाल सिर्फ एक डीजल-ऑटोमैटिक ऑप्शन में उपलब्ध है, जबकि लाइफस्टाइलर में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलने की उम्मीद है, जो इसे ज्यादा ग्राहकों के लिए एक बेहतर चॉइस बना सकता है।