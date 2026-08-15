Mahindra Scorpio Lifestyler Pickup से उठा पर्दा: तस्वीरों में देखिए हर एक डिटेल

Mahindra Scorpio N फेसलिफ्ट के लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद, महिंद्रा ने Mahindra Scorpio Lifestyler से पर्दा उठाया है। यह पिकअप ट्रक Scorpio N प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और इसे तीन अलग-अलग एडिशन: रीफ एडिशन, ट्रेल एडिशन, और वैली एडिशन में शोकेस किया गया है। अपने एडवेंचर-रेडी स्टांस और लाइफस्टाइल-ओरिएंटेड डिजाइन के साथ, Mahindra Scorpio Lifestyler उन ग्राहकों के लिए एक बेहद दिलचस्प पैकेज के तौर पर सामने आया है जो मार्केट में एक दमदार लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक की तलाश में हैं।

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

भले ही यह पिकअप ट्रक Scorpio N पर बेस्ड है, लेकिन Mahindra Scorpio Lifestyler को एक बिल्कुल नई और मस्कुलर पहचान देने के लिए इसके डिजाइन में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके फ्रंट में स्लीक ड्यूल-पॉड LED हेडलैंप्स और DRLs दिए गए हैं जो इसे एक मॉडर्न लुक देते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला एलिमेंट इसकी बड़ी और चंकी ग्रिल है, जिसमें हॉरिजॉन्टल स्लैट्स, क्रोम एक्सेंट्स और बीच में महिंद्रा का 'ट्विन पीक्स' लोगो लगा है। ग्रिल के ठीक ऊपर 'Scorpio' की ब्रांडिंग है।

फ्रंट बंपर को भी पूरी तरह से नया और स्कल्प्टेड लेआउट दिया गया है, जो इस पिकअप ट्रक के एडवेंचर नेचर को दर्शाता है। इसमें रेक्टैंगुलर कटआउट के अंदर ट्विन-पॉड फॉग लैंप्स दिए गए हैं। बंपर के निचले हिस्से में मजबूत स्किड प्लेट्स और टो हुक्स भी मौजूद हैं, जो ऑफ-रोडिंग के दौरान सुरक्षा और उपयोगिता दोनों सुनिश्चित करते हैं। कुल मिलाकर, फ्रंट से इसका लुक काफी दमदार लगता है।

साइड प्रोफाइल

साइड से देखने पर Mahindra Scorpio Lifestyler ट्रक Scorpio N के बॉक्सी सिल्हूट को बनाए रखता है, लेकिन इसकी लंबाई और पिकअप डिजाइन इसे एक अलग ही लुक देते हैं। इसे 18-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स के साथ शोकेस किया गया है, जिनका डिजाइन पिकअप ट्रक के एडवेंचर कैरेक्टर के साथ पूरी तरह मेल खाता है। Scorpio Lifestyler को ड्यूल-कैब लेआउट में पेश किया गया है, जिसका मतलब है कि इसमें फैमिली और एडवेंचर टूर के लिए भरपूर स्पेस मिलेगा।

इसकी क्रोम विंडो लाइन Scorpio N की याद दिलाती है। साथ ही, पैकेज में एक सिंगल-पेन सनरूफ भी शामिल होगा। इसके स्क्वेयर-शेप वाले व्हील आर्च पर चंकी ब्लैक क्लैडिंग दी गई है, जो इसके मस्कुलर फील को और बढ़ाती है। इसके अलावा, ब्लैक्ड-आउट ORVMs (आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स), साइड स्टेप्स और फंक्शनल रूफ रेल्स भी इसके साइड प्रोफाइल को और आकर्षक बनाते हैं।

पीछे का डिजाइन

Scorpio Lifestyler का डिजाइन बेहद प्रैक्टिकल और स्टाइलिश है। इसके टेलगेट पर बड़े और बोल्ड अक्षरों में 'Mahindra' नाम लिखा गया है, जिसके ठीक नीचे करीने से 'Lifestyler' बैजिंग को जगह दी गई है। ऊपर की तरफ एक टॉप-माउंटेड मॉड्यूल है जिसमें एक स्लीक हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप और एक इंटीग्रेटेड रियर-व्यू कैमरा लगा है, जो पार्किंग और रिवर्सिंग को आसान बनाता है।

इसके टेल लैंप्स का लेआउट C-शेप में है। सबसे खास और प्रैक्टिकल फीचर इसके फ्लैटबेड में दिया गया 180W का पावर आउटलेट है। यह फीचर आउटडोर कैंपिंग के शौकीनों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इससे वे अपने कैंपिंग इक्विपमेंट और एक्सेसरीज को आसानी से पावर दे सकते हैं।

संभावित इंटीरियर

Mahindra Lifestyler के केबिन में यूटिलिटी और प्रीमियम फील का अच्छा बैलेंस देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि इसमें ब्राउन और ब्लैक कलर की थीम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसे एक अपमार्केट लुक देगा। इसका डैशबोर्ड डिजाइन अपराइट होगा, जो न सिर्फ बेहतर विजिबिलिटी देगा बल्कि केबिन को और ज्यादा स्पेशियस भी महसूस कराएगा। यह इंटीरियर डिजाइन पिकअप सेगमेंट के ग्लोबल प्लेयर्स के कैबिन से प्रेरित लगता है, जो फंक्शनैलिटी के साथ-साथ कंफर्ट पर भी ध्यान देते हैं।

संभावित फीचर और सेफ्टी

शेयर किए गए डिजाइन रेंडर्स के आधार पर, यह उम्मीद की जा रही है कि Mahindra Scorpio Lifestyler ट्रक फीचर्स के मामले में काफी लोडेड होगा। इसमें एक बड़ा वर्टिकल-ओरिएंटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और एक सिंगल-पेन सनरूफ शामिल हो सकता है। कनेक्टिविटी के लिए, इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay की सुविधा मिलने की संभावना है।

इसके अलावा, इसमें ड्यूल वायरलेस फोन चार्जर, बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस के लिए 12-स्पीकर वाला Sony साउंड सिस्टम और गर्मी के मौसम में आराम के लिए फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। ये सभी फीचर्स मिलकर इसे एक आरामदायक और मॉडर्न लाइफस्टाइल व्हीकल बनाएंगे।

सेफ्टी के मामले में भी महिंद्रा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उम्मीद है कि Scorpio Lifestyler ट्रक में 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), और 540-डिग्री कैमरा जैसे एडवांस फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, मुश्किल ढलानों पर कंट्रोल के लिए हिल डिसेंट कंट्रोल (HDC), और बेहतर ब्रेकिंग के लिए ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स भी दिए जा सकते हैं। चूंकि Scorpio N को Global NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, इसलिए यह उम्मीद करना जायज है कि टेस्ट किए जाने पर यह पिकअप ट्रक भी वैसा ही शानदार प्रदर्शन करेगा।

संभावित पावरट्रेन ऑप्शन

Mahindra Scorpio Lifestyler ट्रक में Scorpio N वाले ही पावरट्रेन ऑप्शंस दिए जाने की उम्मीद है। इसमें 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन का विकल्प मिल सकता है, जो अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं।

इंजन 2-लीटर एमस्टालिन टर्बो-पेट्रोल 2.2-लीटर एमहॉक डीजल पावर 203 पीएस 175 पीएस तक टॉर्क 380 एनएम तक 400 एनएम तक गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव

ये इंजन ऑप्शंस इसे शहर की सड़कों और ऑफ-रोड टेरेन दोनों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में सक्षम बनाएंगे। 4WD (फोर-व्हील ड्राइव) का ऑप्शन इसे एक बेहद काबिल ऑफ-रोडर बना देगा।

संभावित लॉन्च डेट, कीमत और मुकाबला

महिंद्रा के अनुसार, यह पिकअप ट्रक अप्रैल 2027 के आसपास बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि इसकी शुरुआती कीमत 19.79 लाख (एक्स-शोरूम) से कम होने की उम्मीद है। भारतीय बाजार में, इसका सीधा मुकाबला Isuzu V-Cross से होगा। हालांकि, अपनी पावर और संभावित फीचर्स के साथ, इसे बड़ी और ज्यादा पावरफुल Toyota Hilux के एक किफायती विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।

कारदेखो का क्या है कहना

Mahindra Getaway के बंद होने के बाद से भारतीय बाजार में एक किफायती और मजबूत लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक की कमी महसूस की जा रही थी। अप्रैल 2027 में Scorpio Lifestyler के लॉन्च के साथ यह कमी पूरी हो जाएगी। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरेगा जो एक भरोसेमंद और दमदार पिकअप ट्रक की तलाश में हैं। महिंद्रा द्वारा बताई गई संभावित कीमत को देखते हुए, यह अपने सेगमेंट में एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट साबित हो सकता है और Isuzu V-Cross के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है।