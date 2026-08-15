2026 Mahindra Scorpio Lifestyler Vs Scorpio N : इनमें कौनसी गाड़ी को खरीदना होगा बेहतर? जानिए यहां

महिंद्रा ने नई स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर से भारत में 14 अगस्त को पर्दा उठा दिया है। यह गाड़ी स्कॉर्पियो एन एसयूवी पर बेस्ड है। यह पिकअप अपने लुक्स को लेकर काफी चर्चाएं बटोर रहा है, इसका आकार भारी-भरकम और मस्कुलर है, जिसमें डुअल-कैब डिजाइन, अग्रेसिव फ्रंट और नया इंटीरियर लेआउट शामिल है। अब सवाल यह उठता है कि नई स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर अपनी एसयूवी सिबलिंग से कितनी अलग है? आइए जानते हैं इन दोनों कारों के बारे में इस कंपेरिजन के जरीए :-

डिजाइन

स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर का फ्रंट लुक काफी दमदार है। इसमें स्क्वेयर्ड-ऑफ LED हेडलैंप्स दिए गए हैं, जिनमें DRLs इंटीग्रेटेड हैं। चौड़ा बंपर, बड़ी क्रोम ग्रिल और सिल्वर बैश इंसर्ट इसके अग्रेसिव स्टांस को और बढ़ाते हैं, जबकि वर्टिक्ल माउंटेड एलईडी फॉग लैंप्स इसे दमदार लुक देते हैं। वहीं, स्कॉर्पियो N में क्रोम ग्रिल कवर, डुअल बैरल LED हेडलैंप्स और स्कॉर्पियन-टेल शेप वाली DRLs मिलती हैं।

साइड से देखें तो स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर डुअल-कैब और फ्लैटबेड लेआउट में आएगी, जिससे इसे एक प्रॉपर पिकअप ट्रक का लुक मिलता है। राइडिंग के लिए इसमें ऑल-टेरेन 18-इंच अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं जो इसे आकर्षक लुक देते हैं। वहीं, स्कॉर्पियो N एक पारंपरिक बॉक्सी SUV है, जिसमें 18-इंच के बड़े डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, पीछे उठी हुई विंडो लाइन और चौड़ी व्हील आर्क क्लैडिंग मिलती है।

पीछे की तरफ स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर के टेलगेट पर 'Mahindra' बैजिंग दी गई है और इसमें रेक्टैंगुलर LED टेललैंप्स भी मिलते हैं, जबकि स्कॉर्पियो N एसयूवी में वर्टिकल LED टेललैंप्स और साइड-ओपनिंग टेलगेट दिया गया है।

इंटीरियर

स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर का केबिन काफी हद तक मॉडर्न और फीचर्स से भरपूर होने की उम्मीद है। जारी हुए टीजर से पता चला है कि इसमें एक बड़ी वर्टिकल-ओरिएंटेड टचस्क्रीन, पतले AC वेंट्स और ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक नया स्टीयरिंग व्हील और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिए जाने की संभावनाएं है, जो इसे स्कॉर्पियो N से अलग बनाएगा। वहीं, स्कॉर्पियो N के केबिन में फ्लोटिंग टचस्क्रीन, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।

फीचर्स

महिंद्रा ने स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर की फीचर लिस्ट फिलहाल जारी नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि यह पिकअप फीचर लोडेड होगा। इसमें एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक डिजिटल क्लस्टर, ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल वायरलेस चार्जर और सिंगल-पेन सनरूफ जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। वहीं, स्कॉर्पियो N एसयूवी में 12.3-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और 12-स्पीकर वाला Sony साउंड सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में स्कॉर्पियो एन एसयूवी वाले फीचर्स मिल सकते हैं, जिसमें 6 एयरबैग, सराउंड व्यू पार्किंग कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल शामिल हो सकते हैं।

हालांकि, स्कॉर्पियो N कुछ एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है जैसे कि 540-डिग्री कैमरा और Level 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स)। अब यह देखना होगा कि महिंद्रा लाइफस्टाइलर पिकअप में ADAS देती है या नहीं। बता दें कि स्कॉर्पियो N को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जो इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी को दिखाता है।

इंजन ऑप्शन

स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में स्कॉर्पियो N वाले इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इस एसयूवी कार में 2.2-लीटर एमहॉक डीजल इंजन और 2-लीटर एमस्टैलियन टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। डीजल इंजन के साथ फोर-व्हील-ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 2.0L mStallion टर्बो-पेट्रोल 2.2L mHawk डीजल पावर 203 पीएस 175 पीएस तक टॉर्क 380 एनएम तक 400 एनएम तक ट्रांसमिशन 6-स्पीड MT / 6-स्पीड AT 6-स्पीड MT / 6-स्पीड AT ड्राइवट्रेन RWD RWD / 4WD

लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन कार की कीमत 13.69 लाख रुपये से 25.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। कंपनी ने फिलहाल इस नए पिकअप ट्रक की कीमत से पर्दा नहीं उठाया है, उम्मीद है कि इसकी कीमत 19.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर को भारत में अप्रैल 2027 में पेश किया जाएगा। इसका सीधा मुकाबला Isuzu V-Cross और Toyota Hilux से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना....

महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर उभर सकती है जो स्कॉर्पियो N की विश्वसनीयता और परफॉर्मेंस को एक ज्यादा रग्ड और प्रैक्टिकल पिकअप बॉडी स्टाइल में चाहते हैं। इसका मस्कुलर डिज़ाइन, पावरफुल इंजन ऑप्शन और संभावित फीचर्स इसे लाइफस्टाइल व्हीकल सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बना सकते हैं।