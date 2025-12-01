सभी
    2026 किआ सेल्टोस का टीजर जारी, 10 दिसंबर को उठेगा पर्दा

    प्रकाशित: दिसंबर 01, 2025 06:07 pm । सोनू

    नई किआ सेल्टोस मौजूदा मॉडल से बड़ी और ज्यादा स्टाइलिश हो सकती है

    2026 Kia Seltos

    किआ मोटर्स ने 2026 सेल्टोस का टीजर पहली बार किया है और कंपनी इस कार से 10 दिसंबर को पर्दा उठाएगी। टीजर में कंपनी ने एसयूवी कार के आगे वाले हिस्से की झलक दिखाई है और हम एसयूवी में एक बड़ा फीचर अपग्रेड भी देख सकते हैं। नई किआ सेल्टोस में क्या कुछ खास मिलेगा, जानेंगे आगे:

    2026 किआ सेल्टोस टीजर: क्या नजर आया?

    नई जनरेशन किया सेल्टोस का डिजाइन पूरी तरह से नया है और यह मौजूदा मॉडल जैसी बिलकुल नहीं है।

    2026 Kia Seltos

    इसमें अब एक रेक्टांगुलर ग्रिल दी गई है, जिसके दोनों तरफ मेन हेडलैंप्स के लिए चौकोर हाउसिंग के साथ नए टू-पार्ट हेडलैंप्स और बाहरी किनारों पर वर्टिकल एलईडी स्ट्रिप्स है, जो डीआरएल का काम करती है। बोनट लगभग फ्लैट है, जो सेल्टोस को बॉक्सी लुक देता है।

    किआ मोटर्स द्वारा जारी तस्वीरों को देखकर हम यह भी कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें फ्लश डोर हैंडल, नए अलॉय व्हील और सी-शेप कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर मिलेगा, जो कैरेंस क्लाविस की याद दिलाता है। अगर आप नई सेल्टोस को करीब से देखना चाहते हैं तो यह खबर पढ़ें

    2026 Kia Seltos

    नई जनरेशन किआ सेल्टोस में एक पैनोरमिक सनरूफ मिलेगा, जो भारतीय ग्राहक सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। टीजर में कार को मैट ब्लैक कलर में दिखाया गया है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि लॉन्च के दौरान एक्स-लाइन वर्जन भी उपलब्ध होगा।

    2026 Kia Seltos

    2026 किआ सेल्टोस: संभावित फीचर और सेफ्टी

    फीचर लिस्ट की बात करें तो नई सेल्टोस में मौजूदा मॉडल से बड़े अपग्रेड मिल सकते हैं। इसमें दो 12.3-इंच स्क्रीन (एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और दूसरी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर), वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, बोस मोड के साथ एक पावर्ड ड्राइवर सीट, पीछे वेंटिलेटेड सीटें और एक पावर्ड टेलगेट दिया जा सकता है। नई सेल्टोस के केबिन की फोटो सामने आई है जिसमें कुछ अहम बदलाव नजर आए हैं।

    Kia Seltos

    *मौजूदा किआ सेल्टोस की फोटो दिखाने के लिए इस्तेमाल की गई है

    मौजूदा मॉडल की तरह ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, आगे वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस फोन चार्जर और 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर नए मॉडल में मिलना जारी रह सकते हैं।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए किआ सेल्टोस 2026 मॉडल में अपग्रेड लेवल 2 एडीएएस, 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।

    2026 किआ सेल्टोस: संभावित इंजन और गियरबॉक्स

    नई सेल्टोस गाड़ी में मौजूदा मॉडल वाले इंजन और गियरबॉक्स मिलना जारी रह सकते हैं। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल/सीवीटी

    6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड मैनुअल/6-स्पीड एटी

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    *सीवीटी - कंन्टिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर

    किआ मोटर्स नई जनरेशन सेल्टोस को हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ भी पेश कर सकती है। हालांकि अब यह देखना बाकी है कि ये पावरट्रेन भारत में आएगा या नहीं।

    2026 किआ सेल्टोस: संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    नई किआ सेल्टोस कार की कीमत 11.30 लाख रुपये से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन और एमजी एस्टर जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से रहेगा।

    2026 Kia Seltos

    2026 किआ सेल्टोस: लॉन्च तारीख

    किआ मोटर्स नई सेल्टोस कार से 10 दिसंबर को पर्दा उठाएगी और इसे भारत में जनवरी 2026 में लॉन्च किया जा सकता है।

